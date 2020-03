“Pecho” López en carrera

De a poco, y por las dudas, el peronismo en todas sus facciones se prepara para una interna que sigue presentando más interrogantes que confirmaciones. Igual, y ante la posibilidad que se mida el poder interno del PJ después de abril, en distintos departamentos y localidades empezó el punteo del padrón y de los posibles candidatos. Uno de esos lugares es Río Tercero, la ciudad que gobierna el radical Marcos Ferrer pero que tiene al peronismo poroteando el asunto por las dudas haya definición en las urnas. Un peronista con chapa en la zona se animó a contar en la semana, y café de por medio, que el que camina para encabezar una lista si se renuevan autoridades es José María “Pecho” López, el padre del expiloto de automovilismo. El hombre, ligado al kirchnerismo y de muy buena relación en su momento con el exgobernador José Manuel de la Sota, fue candidato el año pasado a la intendencia, se quedó con casi 8000 votos y maneja los dos concejales que tiene el PJ en la ciudad cabecera del departamento Tercero Arriba. “Olvidate, tiene todas las de ganar. Conviene arreglar y dibujarlo como unidad”, contó un armador PJ que conoce las tensiones de la fuerza en el departamento.

Siguen los rumores con miras al 2021

“El peronismo no pierde tiempo. No se distrae”. En la frase coincidieron en la mesa de un bar céntrico, cercano a la antigua Legislatura, un peronista y un radical que empezaron a barajar nombres de cara a las elecciones intermedias del año próximo. Cambiando figuritas, de un lado y del otro surgieron nombres, y en la mesa reinó el silencio cuando uno de los dos dijo que la interna peronista terminaba en nada. “Mirá si no pasa nada. Se arregla todo y el año que viene tenés en la boleta del Senado a Natalia (De la Sota) y (Carlos) Caserio en el 1-2. Él si o si va a tener que trabajar la campaña y le das un buen espacio a alguien suyo en la lista de Diputados. Cierra por todos lados”, dijo uno de los dos que se encargó de destacar que una que presiona por un espacio es la diputada Alejandra Vigo, cuya estadía en el Congreso vence en 2020. Del otro lado no quedaron muy convencidos: “no la veo. Esta jugada de presionar va a tener un costo. A lo mejor, implica que alguien pida que se entreguen algunos soldados”. La charla terminó en dos rápidos sorbos a los cortados de ambos.

Hablando de internas…

Aparte de las reuniones que realiza el PJ y los extensos debates del radicalismo, el PRO también calienta el clima de internas en la provincia. Esta semana estuvo la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y había expectativa por qué iba a decir en torno a la disputa la actual presidenta del partido a nivel nacional. Bueno, al parecer hay pulgar arriba para una candidatura de Pedro Dellarosa y Héctor Baldassi en la provincia; y de Soher El Sukaría, en la Capital. La actual diputada nacional intentará retener el sello amarillo en una de las ciudades más importantes para el expresidente Mauricio Macri y en esa contienda aparece como rival el empresario Agustín de la Reta. Sin embargo, el jueves y olfateando la movida de los famosos aliados con aquellos que se fueron del bloque con pasado ucedeísta, un conocedor del minuto a minuto del PRO señaló sobre la disputa provincial: “Por qué Pedro (Dellarosa), que no se acercó nunca a ‘la Coneja’, ni siquiera cuando barrió en la Legislativa 2017, ¿se acercaría ahora? ¿Vos creés que el Colorado (Nicolás Massot) no se va a parar en esta de nuevo? No es que se meten con (Javier) Pretto o (Darío) Capitani, se le plantan a (Emilio) Monzó y Massot. Hay que ver cómo termina, eh…”.

Se empiezan a desoír consejos y tips

En la semana, la charla en un grupo de whatsapp venía por cómo está la relación entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora, en las últimas semanas. Y la verdad, nada parecía que se iba a salir de los carriles normales, teniendo en cuenta la camaradería que existe entre ambos hace rato. Sin embargo, esas casualidades hicieron que uno de los integrantes de la red de mensajería, un hombre con aceitados contactos en cercanías del Panal, contara que no estaba todo tan bien. “’El Gringo’ se molestó un poco porque antes del discurso en la apertura de sesiones del Concejo le había tirado un par de tips, unos consejos, y Martín mucha b… no le dio”, dijo el hombre sembrando más dudas que certezas.