Pilotos activos en las carreras virtuales

El rugir del motor se escucha, pero no se palpa. La velocidad se aprecia en los ojos, pero quiz√°s no en la piel. Otras sensaciones, ni mejores ni peores, pero sensaciones al fin que produce a los pilotos profesionales de carreras mantenerse activos y en competencia durante la cuarentena, tras las cancelaciones de las carreras oficiales.

Varios pilotos nacionales ya tenían el hábito de participar de torneos dentro de la plataforma iRacing. Pero esta situación derivó en que se volcaran de ello; y en ese marco la ACTC convocó a los pilotos que tienen simuladores en sus casas para competir con el software oficial de Turismo Carretera; mientras que Autódromo Virtual, la empresa contratada para desarrollar todo el contenido para la plataforma de simulación, se encargó de instalar en forma remota el software con los circuitos y los autos que participarían, con las mismas características, ya sea técnicas y estéticas que en la realidad.

Este fin de semana se correrá el Turismo Carretera con el escenario virtual del Òvalo de Rafaela. Mientras que el 7 de junio próximo será el turno del TC Pick con la pista de la ciudad de Río Cuarto como paisaje simulado.

Los campeonatos virtuales que est√°n disputando los pilotos de la ACTC (Copa Monster del #TCenCasa y la Copa Shell de las TC Pick Up) continuar√°n hasta que el Turismo Carretera y las TC Pick Up, respectivamente, vuelvan a llevar a cabo sus fechas reales, que a√ļn no tiene certezas.

Las carreras, incluso, son transmitidas por la TV P√ļblica y ha sorprendido a propios y extra√Īos por la audiencia que est√° teniendo.

Cuesti√≥n t√©cnica. Seg√ļn explicaron desde la organizaci√≥n todos los autos de la competencia poseen un setup fijo, de tal manera que nadie puede trabajar en la puesta a punto, situaci√≥n ya establecida por default en el juego. De esta forma, los competidores tienen todos las mismas herramientas t√©cnicas para la competencia.

Antecedente. La ACTC había incursionado en el simracing en 2019 cuando en conjunto con la empresa eMotorsport, que lanzó su propio torneo.

¬ŅY la sensibilidad? ‚ÄúPara el momento en el que estamos, nos viene b√°rbaro y es buen√≠simo. Nos mantenemos enfocados y en constante trabajo porque por m√°s que sea virtual, ten√©s que clasificar, hacer la vuelta, no equivocarte, poner a punto un auto... Te lleva a una etapa de concentraci√≥n porque las carreras son largas; y por m√°s tecnol√≥gico que sea el simulador, no te da la sensibilidad exacta que te da el coche; y por eso ten√©s que estar el doble de concentrado, porque es el doble de mec√°nico el andar en el simulador. Est√° bueno porque nos exige mucho mentalmente‚ÄĚ, cont√≥ Facundo Chapur sobre esta modalidad. El cordob√©s, por su parte, compite de la Pro Drivers Championship, la liga virtual de pilotos profesionales, que se transmite por www.twitch.tv

Las mediciones de rating de la TV P√ļblica marcan n√ļmeros similares al de una carrera real de TC.

Calendario de carreras de junio

7 de junio - TC Pick Up en Río IV

14 de junio - TC en Posadas

21 de junio - TC Pick Up en Paran√°

28 de junio - TC en San Luis

Actividad dominical

La actividad de este domingo con las cien millas de Rafaela tendr√° una clasificaci√≥n a cinco minutos, dos series a cinco giros cada una, y por √ļltimo, la final, a 35 vueltas. La transmisi√≥n, que ser√° efectuada, de 11 a 14, por Televisi√≥n P√ļblica, el canal de Youtube, Twitter y Facebook de la ACTC.

Simuladores polémicos en el mundo

En el plano internacional la Fórmula 1, Nascar, Indycar y Fórmula E también desarrollan sus competencias de manera virtual. Y han existido varias polémicas a su alrededor.

Por ejemplo, en el legendario Indycar, que es uno de los campeonatos que mejor lo venía haciendo en cuanto a la simulación a raíz del COVID-19, en las 500 millas virtuales de Indianápolis se expuso algunas carencias que las competiciones de simulador pueden tener. Hubo algunos pilotos que se aprovecharon de que no hay riesgo de lesiones físicas y atropellaron deliberadamente a sus competidores.

Y el caso más reciente fue el que se produjo esta semana en la Fórmula E, con el piloto alemán Daniel Abt, que contrató a un simracer profesional para que se haga pasar por él en una carrera del mundo virtual con el circuito de ePrix de Berlín.

La trampa salió a la luz porque en la entrevista que dan los protagonistas del podio, él salió segundo, la cámara de Abt estaba en negro. El alemán debió pagar una multa de 10 mil dólares a UNICEF y, además, rompió su vínculo contractual con Audi, por lo que se quedó sin equipo para competir cuando regrese la actividad de la Fórmula E.