Playa, mística y glamour

HUGO CARIC

Piriápolis es uno de los centros turísticos más tradicionales que tiene Uruguay y uno de los destinos predilectos de los argentinos que viajan al país oriental en temporada estival. Ubicada a 98 kilómetros al este de Montevideo, en el departamento de Maldonado, la primera ciudad balneario uruguaya ofrece a sus visitantes un combo tentador: playa, mar, sierras y un ambiente cordial y relajado, ideal para vacaciones en familia.

Deliberadamente detenida en el tiempo, aunque sin renunciar a los avances de la modernidad, Piriápolis remite permanentemente a la obra y al legado de su fundador. “En nuestro podio primero está Francisco Piria y después vienen Carlos Gardel y Luisito Suárez”, le resumió a PERFIL CORDOBA uno de sus habitantes.

Un ‘circuito místico’ revela a los visitantes los detalles del diseño de esta urbe, inspirado en los misterios de la alquimia, donde sobresale el imponente Hotel Argentino inaugurado en 1930, al frente de la rambla.

Referencia infaltable en ese recorrido es el castillo de Humberto Pittamiglio, un discípulo de Piria, donde se dice que durante mucho tiempo estuvo guardado el Santo Grial, uno de los tesoros de la Iglesia Católica.

Una variada oferta gastronómica, la aerosilla y los paseos en barco hacia Playa Hermosa o Punta Colorada, son otros atractivos que ofrece Piriápolis, que días atrás inauguró su temporada 2020 con la ‘Fiesta de la Paella Gigante’, evento que convocó a 15 mil personas en el puerto.

La ciudad proyecta la construcción de un nuevo casino y una terminal de cruceros.

De playa en playa

Apenas 40 minutos de viaje separan a Piriápolis de Punta del Este, el destino más convocante y glamoroso de Uruguay. Debido a su privilegiada situación geográfica, ‘La Perla del Este’ tiene playas para todos los gustos.

Las más conocidas son la Mansa y la Brava y ambas hacen honor a sus nombres: la primera es ideal para niños y para quienes desean tomar un tranquilo baño de mar; la segunda es para los que gustan de las aguas más picadas y desafiantes del Océano Atlántico.

La movida nocturna es otra de las marcas registradas de este balneario, con una propuesta que abarca desde espectáculos callejeros hasta una ambiciosa cartelera de artistas y puestas internacionales que anuncia la marquesina del lujoso hotel Enjoy.

Enrique Antía, el intendente de Maldonado, se manifestó confiado en que Piriápolis y Punta del Este contarán con “una buena participación de turistas extranjeros” en enero y febrero próximos.

“Sabemos que la economía de la región no es la más floreciente y que la gente está apretada y por eso estamos hablando mucho con los empresarios para que se adecuen a esa realidad”, señaló el funcionario.

“Es cierto que los brasileños están mejor en cuanto a relación de precios, pero los argentinos nunca nos han fallado. Quizá vengan menos días, pero seguro van a estar”, agregó.

“Hemos preparado esta temporada conscientes de la situación que afronta nuestro principal mercado que, son los argentinos, quienes siempre han tenido una extraordinaria fidelidad con nuestro país en sus vacaciones”, añadió Benjamín Liberoff, viceministro de Turismo de Uruguay.

Tips para viajeros

Cómo llegar

La empresa EGA ofrece un servicio de colectivo Córdoba-Montevideo: el servicio sale domingos, lunes, miércoles, jueves y viernes a las 17.40 y cuesta $2.850 (incluye cena y desayuno). También llega a Piriápolis, Punta del Este y La Paloma.

Desde Buenos Aires, el ferry de Colonia Express tiene tres frecuencias diarias a Colonia. El viaje demora 75 minutos y cuesta $2.740 el tramo, incluido el traslado a Punta del Este y Piriápolis.

Precios de referencia

En Piriápolis se puede comer desde $600 (plato principal, postre y bebida). Una porción de paella cuesta alrededor de $480 y un café puede conseguirse a $180. En Punta del Este un menú turístico vale $800.

Dónde dormir

El Hotel Argentino de Piriápolis tiene ‘promo’ de siete días en habitación doble con media pensión. Enero: U$S 208 diarios. Febrero: U$S 188 diarios.

En Punta del Este, siete días para dos personas (desayuno incluido) en un hotel 3* cuesta desde U$S 700. Un departamento de un dormitorio cotiza entre U$S 1.800 y U$S 3.200 para la primera quincena de enero.

Tarjetas y beneficios

Quienes operan con débito tienen el reintegro automático del IVA (22%). Está vigente el descuento del 24% para la compra de combustibles.