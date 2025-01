‘Pomu’ Sánchez apunta alto como entrenadora de la B

Mariana Sánchez llegó por primera vez al club de sus amores cuando tenía 18 años. Siempre había jugado a la pelota en los potreros de su barrio, Ituizangó. En aquel entonces la invitó Daniela Díaz –histórica referente del fútbol femenino– que jugaba en Belgrano. Fue una invitación que le cambió la vida.

Desde entonces, la popular ‘Pomu’ se transformó en una pieza fundamental de la construcción del fútbol femenino en el club. Lo hizo tanto desde adentro como desde afuera de la cancha, protagonizando momentos inolvidables de la disciplina en la institución, lo que provocó que en la actualidad las ‘Piratas’ se hayan convertido en una referencia a nivel nacional.

Sánchez logró nada menos que 23 títulos como jugadora celeste y ahora, después de un año de haber colgado los botines y tras capacitarse durante mucho tiempo, asume la responsabilidad de ser la directora técnica de Belgrano en el certamen de Primera división de AFA del fútbol femenino. Su debut será nada más y nada menos que ante Talleres, en lo que significará un acontecimiento inédito e histórico para la provincia.

—¿Cómo estás viviendo estos días previos al debut? ¿Qué te genera ser la entrenadora de Belgrano, este nuevo rol en tu casa?

—Nuevo rol y nuevo gran desafío, por lo que significa Belgrano para mí y para el fútbol femenino. Es un tremendo desafío por donde se lo mire. La verdad es que estoy muy emocionada, con muchas ganas y con expectativas porque, además, será el debut en un clásico, el primero en AFA, algo histórico para Córdoba. El que diga en Belgrano que no está emocionado, no le crean.

—Que sea ante Talleres le pone una carga especial, ¿no?

—¡Olvidate! Yo me reía cuando salió el fixture: debut más emocionante que éste no se podía esperar.

De aquel inicio a este presente. Los primeros partidos de la ‘Pomu’ como jugadora en el club de Alberdi fueron amistosos, torneos en pueblos y en otras ciudades, campeonatos que iban “si lográbamos conseguir plata y 11 jugadoras”, rememora Sánchez. Claro, esto fue previo al inicio oficial del primer certamen de fútbol femenino de la Liga Cordobesa. Ella dice que recuerda esos cotejos con cierta nostalgia. Desde aquellos tiempos cuando todo estaba por escribirse, la ‘Pomu’ ya ponía su granito de arena para la construcción de este fenómeno que hoy es suceso nacional. Estuvo presente en cada acontecimiento histórico de las ‘Piratas’, como aquel 17 de marzo de 2012, cuando jugaron el primer partido oficial (triunfo por goleada a Barrio Parque). “Ver que hoy estamos en un fútbol profesional y lo que significa Belgrano a nivel nacional en el femenino. Imaginate lo que se me pasa por mi cabeza recordar ese inicio”, dice emocionada.

—¿Te hubiese gustado tener un último partido como jugadora de Belgrano a modo de despedida?

—Sí, me hubiese gustado, pero tomé una decisión de vivir una experiencia distinta, que me hiciera crecer, ver otro fútbol, otra cultura, otra metodología de trabajo y crecí muchísimo en Brasil, porque es una liga súper competitiva. Por supuesto, me hubiese gustado una despedida, pero seguro haremos algún cierre. Mi último partido en el club fue el partido más importante del femenino de Belgrano: la final ante Boca. Y fue un gran momento. Me quedo con ese día y esas ilusiones.

—¿Cómo será la ‘Pomu’ entrenadora?

—Ser entrenadora es estar en constante construcción y aprendizaje. Conozco mucho el club, a las jugadoras, fui compañera de la mayoría y eso permite que la conducción sea cercana. Conocer el club ayuda. Será algo que iremos construyendo en conjunto con el cuerpo técnico.

—¿Quiénes te acompañan?

—Me acompañan ‘Mili’ Fernández, que es la PF; Mayra Aguirre, ayudante de campo, que para mí es un eslabón muy importante; Franco Ita, también de ayudante, y Evangelina Franco, que es una entrenadora que nos ayuda con el video análisis y hace un trabajo muy bueno.

—¿Qué jugadoras llegaron? ¿Qué nos podés decir de ellas?

—Por ahora son cuatro futbolistas: Agustina Sánchez, Guillermina Grant, Fátima Barone y Crisely Pavon. Son jugadoras que llegan con muchas ganas a un club profesional que tiene aspiraciones deportivas altas, con identidad marcada. Lo más importante es que quieran pertenecer. Sánchez es arquera, uruguaya, estuvo el año pasado en Platense, la veníamos siguiendo desde el año pasado y nos había sorprendido. Es activa, tiene voz de mando y nos convenció su personalidad. Pavon es una mediocampista muy intensa, con una personalidad muy linda. Habla inglés y casi nada de castellano, las chicas le hacen chistes y le hablan en un inglés cordobés... Barone es una jugadora con experiencia, afianzada en el futbol argentino, potente, nos va a ayudar mucho. Y Grant viene de jugar una liga muy intensa, en uno de los mejores clubes de Chile (Colo-Colo).

—Dijiste “aspiraciones altas”. ¿A qué apuntas, cuáles son tus sueños como DT de Belgrano?

—Obvio que todos queremos salir campeones. Pero principalmente queremos afianzar el modelo de juego, un modelo de conducción sano y positivo para el crecimiento del club y las jugadoras. Tenemos objetivos claros: estar entre los primeros puestos del torneo y que nos vaya de la mejor manera en la Copa Federal.

PRESENTACIÓN. El debut oficial de la ‘Pomu’ DT será la semana próxima en el clásico ante Talleres.