Por la pandemia, Municipalidad proyecta más exenciones impositivas

El viernes por la tarde los empresarios y comerciantes vinculados al turismo y la hotelería se llevaron una buena noticia del Palacio 6 de Julio: la confirmación de una serie de beneficios y exenciones que venía siendo eje del reclamo privado. Esos beneficios comprenden la eximición del pago del mínimo en la tasa de Comercio, Industria y Servicio para quienes demuestren nula actividad por lo que queda del año; se exime el pago de las cuotas 3 a 11 sobre Inmuebles del turismo receptivo; y también se exime el pago hasta fin de año del Impuesto Automotor. “Me van a estar viendo y acompañando a otros sectores, justamente porque el municipio viene reorganizando sus finanzas, más allá de la caída”, remarcó Llaryora en el encuentro con PERFIL CORDOBA.

-Cuando asumió declaró, entre otras emergencias, la económica y a eso se sumó la pandemia, ¿cómo es la foto hoy del estado económico del municipio?

-Los números son totalmente malos porque la situación económica del municipio ya era mala y se aceleró eso con la pandemia. Lo importante de rescatar de todas las medidas que fuimos tomando, difíciles, comprometiendo a distintos sectores según lo que nos toó hacer, nos permitieron renegociar la deuda, tener la deuda calzada, trabajar con proveedores, emitimos bonos, emitimos letras y eso nos va dejando acomodar. Este municipio no tenía reacción de nada. Hoy, aún en pandemia, podemos ser un agente activo. Si vos ves los números reales que el municipio eroga, dando los servicios que damos, son menores a los de diciembre.

-¿Terminó la verificación de la deuda? Estuvo muy discutida la realidad de la deuda que dejó la gestión anterior.

-Para nosotros no hubo ninguna discusión porque presentamos los números y pusimos cada uno de los ítems, los que efectuaron la discusión no dijeron ningún número. Nosotros pusimos deuda, montos, intereses.

-Pero se discutieron hasta los montos de la deuda financiera…

-Pero, discutir eso que era lo más claro…Eso para nosotros era importante dejarlo en claro para que los vecinos de Córdoba sepan el punto de partida. Lo que estamos haciendo nosotros es renegociar punto por punto y acreedor por acreedor. A mí me tocó gestionar en crisis anteriores y uno sabe que en las crisis hay que mostrar los números transparentemente para poder discutir.

-¿Los números no estaban claros? ¿Piensan revisar o judicializar eso?

-Los números siempre son claros. Nosotros si encontramos algún hecho que tenga que ver con algún hecho delictivo vamos a denunciarlos. De hecho, entramos y la mayoría de las cosas están denunciadas. Ya me olvidé la cantidad de allanamientos que tuvimos por un montón de temas que están vinculados a estas deudas o a la falta de administración.

-¿Le sorprendió eso?

-De afuera se veía, ¿Quién no sabía que este municipio estaba quebrado? Cualquiera que fue intendente o sabe de gestión va viendo cosas y sabe que el municipio está quebrado porque lo primero que empieza a ver es que se empieza a endeudar, no para obra, sino para gasto fijo. Y empieza a ver que los servicios se resienten constantemente. El mote era “la Capital del abandono”. Todo el dinero era para sueldos, porque acá hubo dos gestiones, una que se encargó de meterle muchos empleados de los que podía y otra que se encargó de darles sueldos astronómicos que no se podían pagar. Eso llevó a que el municipio no podía hacer un bacheo y la deuda que se tomó era para obra, que no está mal, pero ahora hay que pagarla. El desafío que tenemos es ver cómo renegociamos nuestra deuda en dólares, este es uno de los pocos municipios que tiene deuda en dólares. No voy a llorar, pero hay que dejar las cosas transparentes.

-Cerraron 3.500 comercios, ¿alguna medida para aliviar la presión impositiva del municipio?

Ya ayudamos a taxis y remises, a los hoteleros y al turismo receptivo y vamos a profundizar la ayuda con la industria cultural, hay industrias que no pudieron y no van a poder trabajar. Nos estamos reuniendo sector por sector. Una medida general a veces no es buena. Hay que tomarse el tiempo para hablar con cada sector productivo porque cada uno necesita un apoyo distinto dentro de la potencialidad que el municipio pueda tener. Vamos a ir acompañando a cada sector con una medida específica. En la próxima semana me van a ver con la industria de la cultura, con los gastronómicos, va a haber medidas de reducción de presión impositiva para los sectores que han sido más golpeados por esta crisis.