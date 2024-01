Por primera vez en la historia, Talleres y Belgrano jugarán en simultáneo los torneos de la Conmebol

El próximo 17 de mayo, cuando se cumplan 110 años del primer superclásico del fútbol cordobés, Talleres y Belgrano estarán resolviendo sus respectivos destinos en las fases de grupos de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana 2024.

La participación simultánea de piratas y albiazules en las competencias de la Conmebol constituirá un hecho inédito e histórico para el fútbol de nuestra provincia, que el año pasado logró meter a dos de sus embajadores en el lote de los 12 equipos que representarán a la AFA a nivel continental.

Ambos ya saben de qué se trata. Para Talleres será su cuarta Libertadores, luego de las experiencias de 2002, 2019 y 2022, y la séptima participación oficial internacional, sumando la Copa Conmebol que ganó en 1999 y las presencias en la Copa Mercosur 2001 y la Copa Sudamericana 2021.

En el principal certamen de clubes de la Conmebol, el conjunto de barrio Jardín acumula un historial de 20 partidos, con seis victorias, siete empates y siete derrotas. Su mejor actuación fue en la edición de hace dos años, cuando llegó hasta cuartos de final (quedó eliminado por Vélez) y fue el único equipo que logró quitarle puntos (2-2 en el Kempes, por la 4° fecha del Grupo H) al Flamengo de Brasil, que se consagró campeón invicto con una docena de victorias y la mencionada igualdad en Córdoba.

Tal como sucedió hace veintidós años, cuando debutó en la Libertadores visitando al América de México en el Estadio Azteca (6 de febrero de 2002, derrota 0-2, por la 1° fecha del Grupo 7), la ‘T’ será dirigida por un entrenador de las inferiores ascendido para la ocasión. Aquella vez le tocó a Mario Ballarino y esta vez será el turno de Walter Ribonetto, quien semanas atrás fue confirmado como sucesor de Javier Gandolfi. El director técnico saliente acaba de formalizar su vínculo con Independiente del Valle de Ecuador, posible rival del Albiazul en el torneo internacional.

En el caso de Belgrano, la cuarta intervención en Copa Sudamericana tendrá como novedad la experiencia de jugar fase de grupos. Sus anteriores presencias en este certamen fueron con la vigencia del sistema de eliminación directa, quedando al margen en la Segunda Ronda en 2013 y 2015, en respectivos cruces ante Vélez y Lanús, y de la Tercera Ronda en 2016, cuando superó a Estudiantes y luego fue eliminado por Coritiba. El palmarés del Pirata en el ámbito internacional, donde tuvo su bautismo de fuego el 13 de agosto de 2013 (1-0 ante Vélez, en el Gigante de Alberdi) da cuenta de ocho encuentros, con tres triunfos, una igualdad y cuatro traspiés.

Color esperanza

“En la Libertadores, el objetivo es pasar de fase”, aseguró Andrés Fassi, el presidente de Talleres, al enunciar los objetivos para las diferentes competencias de 2024, que en el caso del elenco de barrio Jardín también incluirán Copa de la Liga, Copa Argentina, Supercopa Internacional (el 16 de junio, ante River y en escenario extranjero a confirmar, que podría ser Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos) y Torneo de la Liga Profesional.

Por los seis partidos de la etapa de grupos, el Albiazul ya tiene asegurado un ingreso mínimo de US$ 3.000.000, que podría incrementarse por el incentivo de US$ 300.000 por victoria que otorga la Conmebol. El pase a los octavos de final le añadiría

US$ 1.250.000 a las arcas de la ‘T’, siempre y cuando se confirme la escala de premios vigente para la edición anterior.

En su último paso por la Libertadores, en 2022, la ‘T’ embolsó US$ 3.650.000 por haber quedado entre los ocho mejores clasificados del torneo. De esa suma, le descontaron 31.000 “verdes” por multas vinculadas a cuestiones de seguridad y de difusión de imágenes en redes sociales.

“La idea es competir y ser protagonistas siempre, pero sabiendo que no hay que descuidar el torneo local. La base de todo lo que pueda llegar a lograrse pasa por estar entre los diez mejores de la Liga Profesional”. A Luis Fabián Artime, la participación en una Copa internacional lo ilusiona, pero no lo desvela. El titular de Belgrano tiene claro que la consolidación en la máxima categoría es la prioridad que este momento le impone a su club.

“Las instituciones que no somos Boca o River tenemos que apuntarles a los campeonatos cortos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, para tratar de dar el zarpazo”, puntualiza ‘el Luifa’. Por su retorno al ámbito internacional, la ‘B’ tiene garantizado un caché de US$ 900.000, que podría incrementarse con el plus al mérito deportivo, que en la Sudamericana está fijado en US$ 100.000 por compromiso ganado. Este premio, al igual que en la Libertadores, sólo rige para la instancia grupal.

Aunque tiene expectativas en terminar en tiempo y forma con las obras de remodelación que incrementarán a 38 mil espectadores la capacidad del Estadio Julio César Villagra, la dirigencia del club de barrio Alberdi no descarta la posibilidad de ejercer la localía internacional en el Kempes, teniendo en cuenta los 60 mil socios que la entidad tiene en su padrón.

¿Clásico continental?

Si bien empezarán transitando por caminos paralelos, los destinos de Talleres y de Belgrano podrían unirse en los torneos de la Conmebol de 2024 y dar lugar al primer superclásico cordobés a nivel internacional.

La hipótesis de máxima es la final de la Recopa, que cada año dirimen, en una definición de 180 minutos, en sucesivos encuentros de ida y vuelta, los respectivos campeones de la Libertadores y de la Sudamericana.

Otra más factible es que se crucen en el Repechaje que, al término de las fases de grupos, protagonizarán los ocho terceros de los grupos de Libertadores y los ocho segundos de las zonas de Sudamericana, para dirimir quién avanza a los octavos de final de esta última competencia. Esta instancia se disputa a doble partido y, en el caso que se concrete el enfrentamiento entre cordobeses, Belgrano definiría en condición de local.

La tercera opción es que Talleres sea uno de los “equipos transferidos” de Libertadores a Sudamericana (terceros que ganan su respectivo repechaje), y se encuentre con Belgrano en la llave de los dieciséis representativos que protagonizarán la Fase Final del más joven de los dos certámenes de clubes que se llevan a cabo en el continente. A quienes jueguen la etapa de octavos de final, la Sudamericana paga US$ 550.000 en concepto de caché.

El reglamento de ambas competiciones abre el juego a la chance de un histórico enfrentamiento internacional entre el Albiazul y el Pirata, cuya rivalidad acumula un total de 401 enfrentamientos, con 255 partidos oficiales (incluidos los de la Liga Cordobesa) y 41 duelos en diferentes torneos de AFA: Nacional, Primera División, Segunda y Copa Argentina.

Talleres clasificó a la 65° edición de la Copa Libertadores por haber sido el equipo mejor ubicado en la Tabla Anual 2023. Será el cuarto representante argentino, detrás de River Plate (campeón del Torneo de la Liga Profesional), Rosario Central (ganador de la Copa de la Liga) y Estudiantes de La Plata (vencedor de la Copa Argentina). El lote de los seis embajadores de la AFA se completa con San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza, según el orden de la tabla sumatoria de la última temporada.

Belgrano, por su parte, obtuvo el pasaporte para la 23° Copa Sudamericana por su undécimo puesto en la Tabla Anual 2023, detrás de Boca Juniors, Racing Club, Defensa y Justicia y Lanús, y antes de Argentinos Juniors, los otros cinco clasificados por orden de mérito en el escalafón general 2023.

Los dos elencos cordobeses debutarán en la primera semana de abril y extenderán su participación en fase de grupos hasta fines de mayo. El Repechaje se llevará a cabo en julio, y los octavos de final, cuartos de final y semifinales de ambas copas se jugarán respectivamente en agosto, septiembre y octubre. Las finales, con sede a definir, serán el 26 de noviembre para la Sudamericana y el 30 de noviembre para la Libertadores.