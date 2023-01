Por qué los políticos recurren a Cavallo: “Me vienen a ver casi todos, no solo Juez”

Reconoce que la preocupación de una parte importante de la dirigencia política es cómo “reconquistar la estabilidad”, similar a la que se logó en la década del 90, cuando le tocó comandar el Ministerio de Economía en el gobierno de Carlos Menem. “No quiero decir que se reivindica esa época pero claramente muchos ven que se resolvieron problemas, aunque no todos”, dice ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA. Y añade: “Es probable que las reformas que se producirán tras el cambio de gobierno en diciembre de este año se parezcan más a las de los 90 que a las que prevalecieron a partir de 2002”.

La foto con Luis Juez la semana pasada (acompañado por el presidente de la UCR Marcos Carasso) volvió a disparar los rumores sobre si está asesorando al candidato de Juntos por el Cambio en materia económica o brindando algún tipo de señal al círculo rojo. “Con Juez tengo la misma relación que con buena parte de la dirigencia de Córdoba”, señala. Por esa reunión, tanto Carasso como Juez recibieron fuertes críticas de un grupo de radicales quienes, a través de un documento, aseguraron que “los cordobeses en particular lo recordamos por el estrangulamiento y chantaje financiero a los gobiernos radicales, a fin de ceder la Caja de Jubilaciones, la empresa de energía eléctrica y el Banco de la Provincia”.

Cavallo descarta cualquier tipo de especulación y sorprende al blanquear muchas reuniones que no se hicieron públicas. Tal vez la más destacada sea la que mantuvo con el gobernador Juan Schiaretti. “Está muy preocupado por la situación en general y lo ha manifestado. De hecho, muchas veces ha planteado en público el daño que le provocan a Córdoba las retenciones. Lo respeto mucho, lo conozco desde hace muchos años”, remarca, sin mencionar la fecha o lugar donde se produjo el encuentro.

“Con Llaryora también me reuní, estuvo en mi casa. Somos del mismo pago. Y lo mismo con (Rodrigo) De Loredo o dirigentes nacionales como Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich…”, asegura. Y añade: “No me enrolo con uno solo”.



–¿Cuál es la preocupación que le plantean los políticos?

–La necesidad de una vuelta a la estabilidad. Cómo se puede reconquistar eso que logramos en la década de 1990 y después prácticamente desapareció. Y después, claro está, aparece el tema de la inflación.

–¿Nota una añoranza de los 90, de la estabilidad que se logró en cierto período?

–No lo quiero decir de esa forma, pero en cierto modo sí, porque también lo veo en los estudiantes jóvenes de economía, que se acercan a preguntarme porque no vivieron esa época, pero sí leyeron. Yo les digo siempre lo mismo: había problemas, obvio. Pero se hicieron muchas cosas, en parte gracias al presidente (Fernando) De la Rúa, ya que gran parte de la UCR y de todo el peronismo, como casi siempre, en este caso encabezado por (Eduardo) Duhalde, solo ponían palos en la rueda. Lo que veo ahora es que desde el 2010 a la fecha no se hicieron reformas de fondo.

–¿Y usted qué les dice a los políticos?

–La mayoría de los que me llaman o nos reunimos son dirigentes que quieren gobernar a partir de diciembre. Lo primero que les digo es que hay que revertir las expectativas. Sin embargo, como lo dije hace unos días, el pronóstico para 2023 no prevé avances en la eliminación del desequilibrio fiscal ni en las distorsiones de precios relativos, pero los desequilibrios no se agudizarán, lo que aleja los riesgos de una hiperinflación.

–¿Está de acuerdo con aquellos que dicen que el ‘Massa político’ ha logrado algunos éxitos económicos?

–Me gustaría saber cuáles son esos éxitos. Yo no los veo. Massa no metió cambios en la economía, me refiero a la organización estricta de la economía. Sí recibió apoyo.

–¿De quién?

–Massa está haciendo lo mismo que en su momento quisieron hacer (Martín) Guzmán y (Silvina) Batakis pero no contaron con apoyo político. Ahora, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández lo están apoyando porque vieron el abismo. No les quedaba otra. Pero la política de Massa es cumplir con las metas del acuerdo del FMI sin que lo estén criticando permanentemente, porque es difícil avanzar recibiendo críticas todo el tiempo.

–¿Cómo ve a la dirigencia de Córdoba?

–Por encima de la media nacional. Hay muy buenos dirigentes, con ideas muy interesantes para aplicar en economía y en eso, creo humildemente, que la Fundación Mediterránea ha tenido que ver, explicando cómo debe funcionar la economía.