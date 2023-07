Por qué no habrá debate en la elección para intendente de Córdoba

Los ciudadanos cordobeses elegirán el próximo domingo 23 intendente de la ciudad capital, aunque se confirmó a pocos días de los comicios que no habrá debate entre los candidatos.

Si bien existe una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que obliga a la realización de un debate público, aún no fue reglamentada. De allí la imposibilidad de que se desarrolle la discusión entre los postulantes de las distintas fuerzas políticas.

Los candidatos Juan Pablo Quinteros (Somos Córdoba) y Laura Vilches (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) habían solicitado a la Junta electoral municipal que se realizara el debate.

“Córdoba 11 de julio de 2023. A lo solicitado por las agrupaciones políticas Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad y la alianza Somos Córdoba, no ha lugar, por no encontrarse reglamentada la norma que dispone la realización del del debate preelectoral público”, indica un decreto de la Junta electoral.

Y luego el documento firmado las autoridades electorales añade que tampoco es “posible su organización atento a la exigüidad de los plazos (artículo 53 bis Ordenanza N.º 10.073 y sus modificatorias)”.

La cédula de notificación del decreto fue publicada por Quinteros en su cuenta personal de la red social Twitter.



No habrá debate!

La Junta Electoral Municipal notifica que, pese a que existe una ordenanza que dispone la obligatoriedad del debate de candidatos, por no estar reglamentada...

NO HA LUGAR.

Es toda joda.

El domingo a la hora de votar pensemos en todo! pic.twitter.com/NB0ln4DBRu