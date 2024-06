¿Por qué otra vez el dólar es noticia?

Es probable que junio, por una razón estacional, registre el primer déficit fiscal mensual del año. La explicación es el pago de aguinaldo a empleados y jubilados. Pero lo relevante y extremadamente meritorio es haber logrado, después de muchos años, un primer semestre con resultado financiero positivo. Frente a este hecho inédito resulta muy contradictoria la inestabilidad del dólar.

El problema está del lado del Banco Central. Dicho de otra manera: el gobierno, con mucho esfuerzo, resolvió el flujo (no tienen que emitir para cubrir el déficit fiscal) pero enfrenta muchas dificultades para administrar el stock déficits fiscales pasados que se fueron acumulando como deuda en el Banco Central. Hay que tener en cuenta que la enorme acumulación de leliq y pases fueron el instrumento con el que el anterior gobierno absorbió parte de los pesos que se emitían para financiar los déficits fiscales.

Ante el calamitoso estado del balance del BCRA la estrategia que sigue el gobierno es, por un lado, pasarle los pasivos remunerados (leliq y pases) al Tesoro vía emisión de lecaps. Pero esto implica que el problema de pasivos sigue existiendo y tiene una contra extra que es que para incentivar a los bancos a pasarse están pagando tasa más alta. Por el otro, está inyectando pesos en la economía (es decir, el proceso inverso de cuando el Central absorbía pesos colocando leliq o pases).

El problema en este caso es que si la gente no muestra predisposición a conservar esos pesos (o sea no aumenta la demanda de dinero) se genera presión sobre el valor del dólar. Si esos pesos fueran aceptados por la gente no habría problema. Pero como la demanda de dinero sigue aletargada se genera un exceso de oferta de pesos que se canaliza a comprar dólares perpetuando la inestabilidad.

¿Por qué no crece la demanda de dinero?

En el panorama económico actual, la pregunta sobre por qué la demanda de dinero no está creciendo tiene varias respuestas. Cada economista -incluido el Presidente- según sus preferencias pone énfasis en alguna de ellas.

La primera, y la que más rechazo genera en el gobierno y más adhesiones suscita entre los exportadores, es que el tipo de cambio está desfasado. Esto sugiere que podría ser necesaria una devaluación. Esto colisiona con el objetivo de bajar la inflación. Por eso desde el gobierno se pone énfasis en que el problema de Argentina es de competitividad, no monetario, y que la devaluación no es la solución.

Otra razón por la cual los agentes económicos rechazan los pesos y prefiere refugiarse en el dólar es la incertidumbre que hay sobre qué régimen monetario va a adoptar Argentina. El gobierno no ha sido claro respecto a si vamos a adoptar un régimen monetario similar al de Ecuador, dejando la oferta de pesos fija de manera que vamos hacia una dolarización, o similar al de Perú de flotación, que preservaría el uso de los instrumentos de política macro. Esta falta de claridad genera incertidumbre entre los inversores y el público en general. Sin una dirección clara es difícil que los agentes económicos se sientan seguros para incrementar su demanda de dinero.

Otra razón es que la economía sigue en recesión. Mientras menos actividad económica haya menos demanda de dinero habrá para financiar las transacciones. Finalmente, las demoras en la implementación de transformaciones estructurales también juegan un papel importante. Sin estas reformas, la confianza en la estabilidad económica a largo plazo sigue siendo baja. La falta de reformas impide que la economía crezca de manera sostenible y genera incertidumbre que lleva a demandar dólares para proteger los ahorros.

Aún hay mucho por hacer

La sanción de la ley Bases y el paquete tributario es una señal para recomponer la confianza respecto a que el gobierno quiere y puede resolver los problemas de fondo. Con reformas estructurales se puede mejorar la competitividad sin recurrir a la devaluación. Pero es clave no subestimar el desafío. Que el Congreso haya sancionado estas leyes y que quede allanado el camino para la firma del Pacto de Mayo son apenas los primeros pasos.

También es fundamental desarrollar capacidad para implementar las reformas. En este sentido, que no se defina el rol de Federico Sturzenegger no ayuda a bajar la incertidumbre (aunque en las últimas horas el Presidente adelantó que la semana que viene se concretará su nombramiento en el gobierno). En igual sentido opera la falta de claridad sobre el régimen monetario futuro.

En conclusión, queda mucho por hacer para reducir la incertidumbre y fomentar un ambiente de estabilidad económica que incremente la demanda de dinero. Sólo así se podrá evitar el atraso cambiario, la recesión y la alta brecha cambiaria que afectan actualmente al país.

(*) Coordinadora de Investigación en Idesa