Pymes ven riesgo de más concentración y pedirán un tratamiento diferenciado

A una semana de la presentación del DNU 690/20 denominado ‘Argentina Digital’ y que plantea regular los servicios de las empresas de telefonía, las prestadoras de internet y las de televisión paga, el mercado espera definiciones de la letra chica que llegarán con la reglamentación del decreto, al tiempo que comienza a perfilarse el posicionamiento de los distintos actores. El arco privado ve, en general, que los alcances del decreto pueden generar un freno en las inversiones, falta de claridad para la toma de decisiones de largo plazo e incluso una mayor concentración de los servicios en favor de las empresas que pueden sostener sus operaciones y soportar el desfinanciamiento que supone el congelamiento de precios hasta fin de año.

La forma en que se reglamente el decreto es clave para plazas como Córdoba, donde el holding CablevisiónTelecom tiene cerca del 90% de mercado para el servicio de banda ancha. Por ello, las pymes tienen un objetivo definido: pedir un tratamiento diferencial que las deje afuera de los congelamientos y regulaciones que supone el decreto 690. En los próximos días, las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Internet (Cabase) se reunirán con autoridades del Enacom y la secretaría de Comunicaciones. En esa entidad hay unas 1.200 firmas, la mayoría pymes y cooperativas del interior. Días atrás, esa entidad planteó en un comunicado que “el mercado argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para pymes”.

Al respecto, Ariel Graizer, presidente de Cabase comentó a PERFIL CORDOBA que entienden la situación económica de los clientes, pero piden abrir canales de diálogo para que se contemple la situación de las firmas pequeñas y medianas que tienen sus precios congelados desde marzo y que afrontan el pago de insumos y contratos dolarizados: “Una cosa son las tres o cuatro empresas grandes que tienen espalda financiera y pueden absorber estructuras de costos nuevos y otra cosa son las pymes y cooperativas que dan servicio en el interior y en el interior del interior que no tienen acceso al crédito ni pueden soportar una devaluación sin trasladar nada a precios. Con la cuarentena, los primeros 15 días hubo un salto en el consumo de internet del 40% y tuvimos que salir a contratar más ancho de banda que se paga en dólares y que subió 20%. Esto puede poner en riesgo a 1.200 operadores que tienen dificultades para seguir. Le pedimos al Gobierno que tenga en cuenta a la hora de reglamentar el DNU. Específicamente estamos pidiendo un tratamiento diferencial para las pymes”.

Y remarcó que uno de los riesgos más grandes en el modelo planteado por el decreto es que se genera mucha presión hacia las empresas chicas reduciendo sus chances de competir. Desde Cabase afinan los reclamos hacia los cambios que se introducen en el DNU respecto de la Ley 27.078: “Antes el servicio público competente era entre operadores y ahora es entre todos. Antes decía que el Enacom podría fijar precios, ahora dice fijará. Estas son las cosas que nos preocupan y los tiempos. Conozco a la gente de pymes de Colonia Caroya, Río Tercero, Río Cuarto. Si ellos tienen que pedir permiso al Enacom para que les autoricen una nueva estructura de precios, ¿cuánto tiempo va a tardar?, ¿cómo es la relación entre mayoristas y minoristas con esta regulación de precios? El grupo Telecom-Cablevisión hoy tiene una participación de mercado muy importante, a los que no somos los tres o cuatro grandes nos afecta mucho. Había muchas inversiones en marcha y todavía las hay, estábamos instalando fibra óptica por todos lados, necesitamos un panorama claro hacia adelante para continuar con eso. En Córdoba, en las zonas de menor rentabilidad están las pymes y cooperativas, a ellas hay que protegerlas”, subraya Graizer.

Plan Provincial. El DNU también puede generar complicaciones al plan de conectividad que está ejecutando el Gobierno provincial, al menos indirectamente. La Provincia avanzó enterrando la fibra óptica y en el mediano plazo lo que se debe definir es cómo se explota esa red. Pero para que las pymes y cooperativas se sumen requieren inversión, que no harán si las condiciones de mercado no son las óptimas. “Hoy el plan de conectividad está frenado porque la Provincia tiene los recursos direccionados a la asistencia sanitaria. Estaba avanzando en los procesos de iluminación de última milla. Esto es similar a lo que hizo la Provincia con los gasoductos troncales. Se hizo la inversión con los troncales y después hay que ver quien explota. Esto ata la inversión porque si vos no podés tocar las tarifas llega un momento que se pone insostenible”, confía un funcionario provincial.

La cuota de Macri. Muy molesto con el DNU, un empresario pyme de Córdoba afirma que, con esto, frena sus inversiones hasta que quede claro qué pasará con los prestadores de servicios medianos y chicos. Y destaca un problema que se agravará: la brecha tarifaria: “Esto atrasa mal, va a ser tremendo. Empiezan a juntarse brechas tarifarias que a la hora de sincerar va a ser muy difícil. El salto que va a tener que pagar el usuario a la hora de descongelar va a ser muy grande”, advierte. Con todo, reconoce que el problema comenzó a gestarse años atrás. “Fue una irresponsabilidad del gobierno anterior haber permitido la fusión Telecom-Fibertel. No podés generar más monopolio. Que los tipos tengan el 90% del mercado de internet es una locura, porque te manejan todo. De igual manera que pasó con la fusión del cable antes. Esto no va a universalizar nada, va a lograr que los mismos que hoy tienen internet, tengan una internet de m…Yo no meto un peso más. Pero el que terminó de arruinar todo fue Macri con la decisión de permitir la alianza Telecom-Cablevisión no me cabe la menor duda. Porque la guerra es contra el Grupo Clarín, pero nosotros quedamos en el medio. Está pasando lo mismo que con la Ley de Software, podemos discutir y ver que hacer, pero no frenes la Ley y hagas rehenes a las pymes por culpa de que no te gusta Mercado Libre. Ahora lo que hay que hacer es que las pymes no queden rehenes de esto”, plantea.