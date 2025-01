Qué pasaría con los funcionarios acusados en el hipotético caso de que la enfermera Agüero sea absuelta

Lo dijo en la presentación del caso ante los jurados populares el primer día del juicio. El fiscal de Cámara Sergio Ruiz Moreno asegura contar con pruebas contundentes y no sólo indiciarias para demostrar que hubo asesinatos de bebés en el Hospital Materno Neonatal y que éstos fueron cometidos por la enfermera Brenda Agüero.

Aún en el hipotético caso -que él descarta en la actualidad- de que sea absuelta, la suerte de los funcionarios acusados está atada a los ataques seriales y no a quién los cometió. Aún absuelta la enfermera, podría subsistir la acusación en contra de ellos.

En la jornada de este martes se escucharon las voces de los acusados. La mayoría solo respondió preguntas sobre sus condiciones personales, fecha de nacimiento, familia, profesión.

Brenda Agüero y la pediatra del Hospital Materno Neonatal María Alejandra Luján fueron las únicas que expusieron sus argumentos en sendos monólogos, porque no aceptaron ser interrogadas.

También pasaron frente al micrófono la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís, el exministro de Salud Diego Cardozo, el exsubsecretario de Salud Pablo Carvajal, el exdirector administrativo del Neonatal Alejandro Escudero Salama, el abogado Alejandro Gauto, la neonatóloga Marta Gómez Flores y la jefa de Enfermería, Alicia Ariza.

Mañana prometió declarar y responder preguntas -la primera que accede a ello- la médica Adriana Moralez y luego, Claudia Ringelheim.

A las dudas que dejó planteadas el primer día el defensor de Brenda Agüero, Gustavo Nievas, hubo respuesta del fiscal.

-En el hipotético caso en que la enfermera sea absuelta por los homicidios, ¿puede mantenerse en pie la acusación a los funcionarios o está atada a los ataques?

-La acusación a los funcionarios está anclada a la existencia de los hechos, no a la autoría. Podría darse el caso de que la existencia de los hechos se acredite y no quién los cometió. No es lo que en este momento entiendo como previsible. A la solidez de la prueba para acusar a Brenda Agüero no le hacen mella los cuestionamientos que hizo su abogado defensor. Cada una de las cosas que dijo se trabajaron mucho durante la instrucción y se aclararon suficientemente.

-¿En la instrucción ya se plantearon todas las hipótesis del abogado, como faltante de remedios, suciedad, asepsia generalizada, enfermedades preexistentes?

-Todas. La situación del hospital, la asepsia y hasta cosas descabelladas, como por ejemplo experimentos. Todo está solidificado en una prueba pericial que tiene rigor científico, que fue examinada por las partes, en las que concuerdan los peritos de control. Claro que todo juicio es dinámico, es controvertido y si yo quiero mantenerme objetivo tengo que estar abierto a todas las posibilidades, pero por los años de experiencia que tengo, por lo general acusaciones de esta solidez terminan en condenas. Yo sé la contundencia que tiene la prueba. Puedo afirmar hoy que yo tengo muchos elementos de prueba sólidos para mantener la existencia de los hechos y la participación de Brenda Agüero

-¿A esos hechos está anclada la responsabilidad de los funcionarios ?

-Así es. Habrá que ir viendo, caso por caso, el grado de responsabilidad, conforme participaron. Es otro nivel de análisis. Si se acredita la existencia de los hechos, aún en el supuesto poco probable de que Brenda sea absuelta, podría mantenerse la responsabilidad de los funcionarios.

-La médica María Alejandra Luján dijo que correspondía denunciar a las autoridades, no a ella.

-Es un argumento que presentan algunos acusados. Todos son funcionarios públicos y tienen la obligación de denunciar; no excusarse en la obediencia debida, como ocurre en otros órdenes jerárquicos como excusa absolutoria.