“Quedó demostrado que Atenas está de pie más que nunca”

En el rostro de David Urreta, presidente de Atenas, se aprecia el semblante de la institución por estos tiempos: ya dejó atrás la ‘pesadilla’ del descenso, disfruta del regreso a la élite del básquetbol nacional, la presentación del estadio nuevo y las ganas de dar buenas nuevas. Y por ese lado fue la conversación que PERFIL CÓRDOBA mantuvo con el dirigente ‘griego’.

Aunque antes, en medio de este contexto, hizo un anuncio: “Por primera vez en la historia, desde el lunes, el club va a vender los asientos, las butacas con nombre y apellido para toda la temporada. Hemos logrado un acuerdo con la tarjeta Cordobesa. Será en seis cuotas sin interés, para que el cordobés que es hincha de Atenas pueda ser previsible”. En ese marco, explicó: “A nosotros nos ayuda mucho que el cordobés nos acompañe, hoy seis cuotas sin interés casi no existen, además le regalaremos la camiseta nueva, que pronto será presentada, por un monto total anual de 250.000 pesos”. Urreta se mostró pletórico con esta noticia y es optimista con que tenga éxito la campaña.

–¿Cómo se generó esta iniciativa?

–Es un ser vicio para el hincha, que ya sabrá que la butaca es de él, y también nos da la posibilidad de tener un ingreso fijo. Nos dará, además, más orden. Es algo que notamos en el torneo pasado: poníamos a la venta las entradas en las finales y a los 10 minutos se agotaban y había un reclamo del hincha. Esta vez seremos ordenados.

– ¿En este contexto del país, tienen apoyo gubernamental?

–La provincia de Córdoba tiene un esquema de acompañamiento a los clubes. No hay club que no tenga el apoyo de la provincia o del municipio, pero obviamente, a veces, en relación a los presupuestos que se manejan no tienen gran incidencia. Hay una cultura de Córdoba de que los clubes hagan sinergia con el sector empresarial, que es fuerte, sólido y muy de acompañar estos proyectos, a diferencia de otros lugares que sí o sí necesitan del Estado. Como dirigentes deportivos debemos hacer sinergia con los sectores empresariales, sindicales, universitarios, para generar un proyecto autosustentable. Hemos hecho una estrategia de marketing de acompañamiento del sponsor, de activación a lo largo del proceso del torneo y hace que muchos de los que estuvieron el torneo pasado quieran seguir estando.

–¿Cómo es este tiempo para el club sabiendo que ya se sacaron esa enorme mochila de pasar por el ascenso?

–Es muy lindo. Este equipo demostró que la tristeza era pasajera y que la felicidad es eterna. En la rutina de cada uno de nosotros quedó grabado que el hincha de Atenas volvió a la cancha, que el equipo demostró la humildad de los grandes, de remontar series complicadas y que la familia de Atenas se unió detrás de un objetivo.

–¿Ese proceso sirvió para ver que el respeto por Atenas está intacto?

–Había pasado con clubes de fútbol, como River o Independiente, pero no había pasado en el básquet. No había un testimonio activo de que un club pudiera generar que, en el peor momento de su historia, se unan todos detrás de un objetivo, con un acompañamiento en masa, con un romance entre cuerpo técnico, jugadores, hinchada y dirigentes. Todo hizo que Atenas volviera rápido, fue muy difícil, eran 36 equipos y ascendía uno sólo. Quedó demostrado que Atenas es un grande, está de pie más que nunca y tenemos que seguir con el proceso que nos trazamos hace un año.

–¿Cómo se está conformando el plantel?

–Los dirigentes de Atenas nos planteamos nunca más interrumpir procesos. El proceso fue ratificar en todo sentido al cuerpo técnico. Debo recordar que cuando nos tocó descender mantuvimos el mismo cuerpo de auxiliares, a pesar de que no daba una estructura de esas para la categoría en la que estábamos. Desde ese entonces hasta hoy que volvemos a ratificar cuerpo técnico, auxiliares, profes y la base del equipo. Confiamos en que la receta es el respaldo del proceso.

–¿Convencer a Gustavo Peirone para que siga no fue fácil?

–Peirone es un excelente técnico de básquet, lo demostró antes de llegar a Atenas, lo demuestra en Atenas y sobre todo es una gran persona. Un líder positivo. Lo primero que pensamos fue en ratificarlo, él se sintió cómodo y ahora tendrá la gran posibilidad de su vida y se preparó para esto: dirigir en la máxima liga del básquetbol argentino. Tiene las herramientas e hizo los méritos.

–¿El plantel es el que está o puede llegar alguien más?

–Arrancamos el lunes, entrenando en el estadio nuevo y no es un dato menor. Arranca con la base, porque Lucas Arn, Nicolás Zurschmitten, José Montero, Carlos Buemo y Juan Cruz Oberto siguen. Más los refuerzos, que tratamos que fueran refuerzos y no incorporaciones. Los tres refuerzos vienen a apuntalar un gran grupo. Un base más con la trayectoria de Manuel Buendia, con Lucas Lema, que es producto de la cantera del club, y el español Toni Vincents. Y nos queda una ficha más, que a esto lo está trabajando Germán Baralle y Felipe Lábaque, y la están pensando bien.

EL DEBUT ANTE EL CAMPEÓN

“Está bueno que el campeón contra el más ganador de la historia se enfrenten en la primera fecha, le da jerarquía”, manifestó David Urreta, sobre el debut de Atenas en la LNB ante Boca, el 9 de octubre. Y ese debut será en el flamante estadio de barrio General Bustos. A propósito, el titular del ‘Verde’ consideró: “Que se dé ese partido en la primera fecha, es un reconocimiento a nuestros jugadores y a nuestros hinchas, que la vuelta sea por la puerta grande, en el estadio propio ante un plantel como Boca que es el mejor de la élite”.

–En la temporada, ¿Atenas jugará en su nuevo estadio o en el Cerutti?

–Vamos a jugar en los dos estadios, porque el hincha de Atenas se siente identificado con la meca del básquetbol argentino que es el Polideportivo Cerutti y es nuestro deber moral conservarlo. Pero, al mismo tiempo, tenemos que hacer una transición ordenada para ocupar nuestro estadio. Que es un estadio hecho por un club sin fines de lucro y el más imponente de la liga. Es un orgullo poder jugar ahí, pero a veces nos tocará jugar en el Cerutti, porque queremos que nuestro estadio, también, produzca recursos.

–A propósito, ¿es de mucha ayuda que haya eventos en el estadio?

–Todo suma. Se transformó en una plaza muy importante en el target de espectáculos que está manejando la gerenciadora, como lo fue Abel Pintos, Las Pelotas, La Delio Valdez.