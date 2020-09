¿Quién es el líder de la oposición para el círculo rojo empresario?

“Patricia (Bullrich) es la conductora del momento; Horacio (Rodríguez Larreta) es un excelente gestor pero ahora está concentrado en gobernar y Mauricio (Macri) siempre fue una incógnita, terminó siendo una decepción pero es imposible descartarlo”.

La frase pertenece a uno de los grandes empresario de Córdoba y resume, a grandes rasgos, el pensamiento del círculo rojo empresario, que observa una notable dispersión en la oposición y no disimulan la preocupación que les genera la ‘dependencia’ que el presidente Alberto Fernández tiene para con su vice, Cristina Fernández de Kirchner. “Aunque quiera, no puede despegarse”, coinciden los hombres de negocio.

Los empresarios locales ven en Rodríguez Larreta al líder de la oposición, coincidiendo con sus pares de Buenos Aires: 150 empresarios que formaron parte de un evento vía Zoom organizado por el IAE Business School señalaron que el alcalde de Buenos Aires asoma como el líder en la “nueva normalidad”.

Sin embargo, los empresarios cordobeses no ocultan que Rodríguez Larreta debe mantenerse en modo “gestión” (inclusive ponderan alguna que otra disputa con AF) por lo que apuntan a Bullrich, presidenta del PRO, como la “jefa del momento”. Lo explica sin vueltas un empresario de la construcción: “Es la persona para un momento como este, donde cada día es más evidente el rol preponderante de Cristina y que el famoso ‘vienen por todo’ se está cumpliendo. Es la única que se puede plantar a devolver piñas”, enfatiza.

¿Y Macri? Dos encuestas señalaron que en esta provincia mantiene un alto nivel de imagen positiva, pero su figura se diluyó desde la salida del poder y si bien nadie midió cuánto impactó su viaje a Europa en plena pandemia (Francia y Suiza, desde donde acaba de regresar), “se contrapone fuerte con la imagen de Rodríguez Larreta gestionando la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia mucho mejor que varios gobernadores”, dice una de las fuentes consultadas.

A eso, se le suma la eterna desconfianza que siempre generó Macri entre la mayoría de los hombres de negocios de Córdoba. “Ya lo dije varias veces: a Franco Macri se lo respetaba porque fue un hacedor. Mauricio heredó y cuando llegó al gobierno no cumplió mucho de lo que dijo. Decepcionó. Repasá lo que dijimos en diciembre, cuando perdió con Alberto. Es lo mismo que pensamos ahora”, sostiene otro empresario que votó a Macri pero no lo votará en el futuro. “Sí me inclinaría por alguien como Rodríguez Larreta”, sostiene.

Quien sí acepta el on es Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio, quien asegura que “Rodríguez Larreta tiene que ser moderado por la pandemia, está gestionando bien pero no está traicionando a nadie. Respecto a Bullrich, no sé si la gente (o los empresarios) la ven como la jefa de la oposición, sino como la conductora del momento, porque el gobierno quiere subir a Macri al ring y eso no va a pasar”, sostiene.

Ante la consulta sobre si la caída en la imagen de Macri tiene relación el fracaso de su gobierno, Tagle es cauto: “No sé si la palabra es fracaso. Se equivocó. Se demoró en aplicar medidas y fue muy gradualista”, señala. Y advierte: “A Macri lo van a valorar cuando tomemos verdadera dimensión del desastre que va a dejar este gobierno, donde se impone el populismo y una forma de hacer política que pensábamos ya había quedado atrás”.