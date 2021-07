Quién es quién en el armado de campaña de Vigo-De la Sota

Todos saben que no es una parada electoral más. Los antecedentes de magros resultados en intermedias, de pasados con negociación para bajar listas y en medio de una relación con Nación que por momentos queda atrapada en una institucionalidad forzada, describen el escenario electoral que se avecina como inédito. Con la disputa de peronismo vs. peronismo que inquieta a referentes del partido en Córdoba.

Propios y extraños coinciden con que la pelea es por el segundo lugar. Por recuperar la banca en el Senado que hoy, con Carlos Caserio, juega con el kirchnerismo; y en la difícil tarea de tratar de retener las tres bancas que renueva en la Cámara baja, con el mandato próximo a cumplir para Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.

Con este panorama, el comando de campaña que definió el gobernador Juan Schiaretti transita semanas de intensa actividad en el carreteo de la agenda proselitista. Reuniones con gremios, repaso de fidelidad, para ver quién está adentro y quién juega con Casa Rosada, contención a las organizaciones sociales, y mirada de reojo a cómo se define la interna de Juntos por el Cambio.

Quiénes son y cómo juegan los integrantes del comando de campaña que impulsa el binomio Alejandra Vigo al Senado y Natalia de la Sota a Diputados.

El jefe. El portazo de Caserio lo dejó a Oscar González como presidente del PJ cordobés. Alejado de los últimos gestos en busca de la unidad que no prosperó, hoy encabeza reuniones y actos con todos los sectores. En la semana, con las 62 Organizaciones sentenció: “si Juntos por el Cambio va dividido, salimos terceros”.

Es el encargado de recibir a todos los dirigentes y luego informar a los principales despachos del Centro Cívico “cómo están los muchachos”, según confió un dirigente del PJ Capital. Además, con intendentes y legisladores departamentales lidera las mesas regionales; y acá, el foco está puesto en el sur, con dirigentes de la primera línea del PJ cordobés: el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; el diputado Carlos Gutiérrez; y los tres ministros Sergio Busso (Agricultura), Julián López (Justicia) y Alfonso Mosquera (Seguridad). Los últimos, siguen mirando con recelo cómo reacciona el peronismo riocuartense a la lista de unidad que garantizó la continuidad en el 2020.

Las otras mesas que no se conformaron y que también revisten preocupación son en el sudeste y en el norte, regiones de avanzada kirchnerista en los últimos meses.

También es el encargado de mostrar que aún está vigente la Vieja Guardia PJ. De hecho, a las últimas reuniones llegó acompañado por Francisco Fortuna, el jefe del bloque HxC en la Unicameral.

Paladar negro. Carlos Massei es el schiarettista puro de la mesa y el que más conoce al gobernador. Desde su rol en Gobierno antes, y en Desarrollo Social ahora, teje con los intendentes. Con propios y extraños; por lo que observa de qué manera se desenvuelve la puja entre la UCR y el PRO.

También tiene la función de contener a las organizaciones sociales. En el Pizzurno dicen que es una tarea que dejó encaminada el actual secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, el viguista Raúl La Cava. Los más tradicionalistas sostienen que había comenzado antes.

Igual, sostienen que, para asegurar el control de la calle, todavía falta. La movilización del jueves fue seguida de cerca y hubo algunos que se preocuparon.

Es también el nexo con los gremios y sostienen que “ahí está todo OK”. Y agregan, además, que tiene llaves para seguir abriendo puertas en despachos vacíos en la Provincia.

Los viguistas. El diputado Paulo Cassinerio; los legisladores provinciales Leonardo Limia, Nadia Fernández, Diego Hak y Eduardo Serrano, son “los ojos de Vigo” en la campaña. Transmiten todo a la candidata al Senado y miden lealtad. Tienen territorio y herramientas para fidelizar a los referentes barriales. Además, llegan con una misión mirando hacia el 2023: ampliar la presencia en cada seccional. Trabajo a futuro para quién lo necesite en dos años.

El hombre de Llaryora. No hay un llaryorista puro en la mesa, pero el viceintendente Daniel Passerini es “el hombre del intendente en el armado”. De facción delasotista, transmite a diario el ritmo de la campaña al titular del Palacio 6 de Julio. Buena relación con la Vieja Guardia y en carrera para la sucesión municipal.

Los concejales. Bernardo Knipscheer y Sandra Trigo, ambos concejales. Él, es además la pareja de Natalia de la Sota, por lo que habla no solo para la presente campaña, sino que también mira para adelante. Ella, responde a Vigo y empezó el 2021 musculando en el Concejo. Se quedó además con la conducción del Diseñando Ciudad, el think thank viguista que quiere reactivarse tras un letargo post campaña 2019. De hecho, mañana Vigo hará su debut este año en su usina política y hay expectativa dentro de los viguistas para participar del Zoom de este lunes por la tarde.