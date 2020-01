“Quieren que reaccionemos con una medida fuerte, pero apostamos al diálogo”

por Gabriel Silva

El viernes por la noche en Río Cuarto se llevó adelante la primera reunión del campo, luego del anuncio de las retenciones al sector que aplicó el gobierno de Alberto Fernández. Uno de los referentes por Córdoba en el encuentro fue el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, quien en diálogo con PERFIL CORDOBA analizó el escenario.

-¿Qué sensación le dejaron los productores en Río Cuarto?

- Hubo una muy buena concurrencia, más de 500 productores de distintos puntos del país: no solo Córdoba, sino también Santa Fe, San Luis, La Rioja, Buenos Aires, el norte de Córdoba… y hay mucho enojo. Veo en la gente una mezcla de cosas: indignación porque nos tratan de instalar como el enemigo, y esa no es la visión, tenemos que ser inteligentes para no entrar en esa. Ante la expropiación solidaria quieren que reaccionemos enojándonos con una medida de paro o corte poco dialoguista. Pero primó que la Mesa de Enlace esté consolidada y no la dividan con medidas parciales que nunca funcionaron. Porque si no se somete a arbitrariedades, a posibilidades de amiguismo. Veo también gran hipocresía en todos los estamentos de gobierno en no hacer el ajuste; no tienen ni siquiera la necesidad de decir que tienen que hacer un ajuste. No alcanza con cosas esporádicas como congelarse el sueldo, lo que se está pidiendo es un plan para bajar el gasto público innecesario. Algo tiene que haber para bajar, y no ser la única variable de ajuste los jubilados que nos parece una locura.

- ¿Cómo tomó el sector que a la minería se le bajen las retenciones?

- Esa es otra indignación, la capacidad de lobby hace que bajen y las petroleras, por su parte, hacen un blindaje de Vaca Muerta. La variable de ajuste es siempre al que no se queja. Al margen de discutir la renta, esto va a lograr que el productor deje de producir en zonas donde sea menos rentable y a este proceso ya lo vivimos, empieza en los lugares más alejados del puerto y mata el interior del interior como Salta o el norte de Córdoba.

- ¿Qué rol cree que ocupa el gobernador (Juan)Schiaretti en esta discusión?

- Schiaretti está en un difícil equilibrio. Es inteligente, entiende como buen gobernante que el motor de la economía de Córdoba es el campo, sobre todo el maíz, porque la provincia es la primera productora del país y octava del mundo actualmente. Es como la yerba mate en Misiones, la uva y el vino en Mendoza, o el petróleo en Santa Cruz. Pero, el gobernador tiene por otro lado la necesidad de caja que empieza a ser un problema porque un montón de estos recursos no se mueven y tienen que echar mano a la presión tributaria (Ingresos Brutos) y los municipios. Entonces, ve ‘si me peleo del todo, tengo que ver el déficit de la Caja’ y en tres o cuatro meses de atrasos en la entrega de esa plata las provincias sustentables se transforman en inviables.

- ¿Y (Mauricio) Macri?

- Nos mintió igual que cualquiera. Pero, al menos nos decía ‘yo sé que las retenciones son un pésimo impuesto’. Este gobierno al contrario, cree que está bien cobrar retenciones. Tenemos una oportunidad en el sector agropecuario de transformarnos en líderes de los que pedimos menor presión tributaria en toda la sociedad. Por eso, no podemos aislarnos.