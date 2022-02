Radiografía de un Concejo Deliberante que tiene la mira puesta en 2023

El Concejo Deliberante capitalino comenzó su 2022 de manera agitada. ¿Por qué? Porque se trata de una de las principales ‘cocinas’ en la previa a las elecciones del 2023, mostrando durante todo el año las pujas por la sucesión de Martín Llaryora en el Palacio 6 de Julio.

También, con los ediles haciéndose eco de lo que ocurra en la carrera por suceder a Juan Schiaretti en El Panal, que tiene como principal protagonista en el oficialismo al sanfrancisqueño, quien asoma como el ungido por el gobernador para heredar el mando.

Frente a ese panorama y sin haber discutido ni un solo proyecto, los movimientos internos comenzaron con la conformación de un ‘interbloque’ opositor, tal como anticipó este medio. La idea no deja de estar viciada por la polémica: mientras en el comunicado oficial se da a entender que todos los concejales cambiemitas formarían parte, uno de ellos decidió no firmar y mantenerse al margen del armado.

En frente, el oficialismo tendrá a Daniel Passerini como uno de los mejor ubicados en la carrera por heredar la silla de Llaryora en el Palacio 6 de Julio, no sin la competencia de distintos actores que construyen fuera del recinto. De todas maneras, todo parece indicar que el oficialismo marcha encolumnado detrás del intendente en sus aspiraciones a El Panal. Distintas iniciativas del Ejecutivo municipal “van a tener una caja de resonancia en el Concejo”, anticipó a PERFIL CÓRDOBA el viceintendente.

Agenda oficialista. “La ciudad tiene muchos desafíos y nosotros este año vamos a llevar adelante muchísimas acciones”, sostuvo Passerini. En los próximos días se espera avanzar con la subasta electrónica para la construcción del nuevo edificio del Concejo, pensando en una inauguración rutilante previo a los comicios.

“La expectativa es empezar a contar las semanas cuando se adjudique, porque va a ser una obra que marcará un antes y un después”, destacó el viceintendente. El resto de la agenda estará inevitablemente marcada por las necesidades del Ejecutivo: área metropolitana, centros vecinales, política social y comunitaria, transporte urbano y ‘boleto federal’, entre otros temas.

Este martes se realizará la sesión inaugural con el discurso del intendente, anclado en fuertes críticas al Gobierno nacional y a los alcances de su gestión. Es que su palabra en las sesiones inaugurales siempre dejó títulos y tela para cortar, por lo que, con una campaña electoral a la vuelta de la esquina, no se espera otra cosa que un discurso concentrado en el dinero invertido –tal como se lee en el último Presupuesto– y en el renovado enfrentamiento con el kirchnerismo.

Llaryora hablará frente a los ediles en la Escuela Municipal Alicia Moreau, de Villa El Libertador, el plato principal de la sesión que inaugura el Periodo Legislativo. El jueves siguiente se dará la primera sesión ordinaria en la que se tratarán, según comentó Passerini, despachos aprobados a finales del 2021 y proyectos relacionados a género, en el marco del Mes de la Mujer.

Por otra parte, con la salida de Sandra Trigo para ocupar un lugar en el gabinete municipal, asume como concejala la radical Julia Castillo. La edil pertenece a la agrupación ‘Roja y Blanca’, que forma parte de la estructura armada por Miguel Siciliano a través de la Fundación Pensando Córdoba . De hecho, en noviembre generó revuelo una foto de Llaryora con decenas de banderas con la sigla UCR a sus espaldas y a días de las Legislativas, tras un acto en Unión San Vicente.

Interbloque. Aunque la figura no está presente en el Reglamento Interno del Concejo, 11 ediles opositores de Juntos por el Cambio decidieron formar un espacio para “construir las soluciones que la ciudad reclama y que pondremos en marcha en el 2023”. Es decir, con las elecciones del año que viene entre ceja y ceja, los concejales de Córdoba Cambia, UCR, PRO y Evolución, anunciaron la conformación buscando “una agenda en común” para llevar adelante “las reformas necesarias”.

“Son propuestas claras que no tienen nada que ver con la agenda de Martín Llaryora y su gabinete. Es también un signo de madurez política porque estamos convencidos que es juntos”, afirmó Juan Negri a PERFIL CÓRDOBA. La cabeza de Córdoba Cambia alegó que el interbloque no tendrá ‘presidente’, pero que existirá coordinación entre los titulares de las bancadas y el resto de los ediles en función a cada proyecto.

“Hay que dar una agenda legislativa sobre los temas prioritarios de la ciudad, hoy de una manera más formal y con una actitud propositiva”, rescató Cecilia Aro (UCR) y completó a su turno Eugenia Terré, presidenta del nuevo bloque PRO: “Vamos a estar todos juntos trabajando con los vecinos para recuperar la ciudad en el 2023. Es el PRO con identidad propia y dentro de JxC. Ya presentamos un proyecto para el reemplazo de las luminarias en las plazas de Córdoba con paneles solares, de manera progresiva y para dar una solución que beneficie a los ciudadanos”.

Asimismo, el armado no cuenta con la firma de Lucas Balian, del unibloque Vamos Córdoba, alineado con el gobernador correntino Gustavo Valdés. Consultado por este medio, el ex jefe de bloque oficialista durante la intendencia de Ramón Mestre sostuvo que la foto “no refleja la realidad de los bloques del Concejo en la actividad”. “No me quería prestar porque la gente está esperando actitudes más serias que una foto y un documento de dos párrafos”, resaltó.

Según comentaron desde el espacio, el edil no acordó “aspectos centrales del funcionamiento de JxC” como la agenda legislativa. “No hubo una reunión para establecer puntos de trabajo o reglas de convivencia, ni tampoco cuestiones de comunicación”, destacaron.

La relación entre Balian y su espacio con el exintendente y sus espadas, está totalmente rota desde que él y otro ex concejal del oficialismo mestrista, Juan Balastegui, se aliaran con Javier Bee Sellares en 2020. “Hace dos años que no nos hablamos, desde que nos fuimos para tener nuestra propia historia e identidad. Lo tomaron como una traición y ni siquiera nos saludan”, manifestaron desde Vamos.

Tampoco Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) formará parte del interbloque ex-Cambiemos y mantiene sus críticas hacia la alianza tal como le manifestó a este medio semanas atrás. La postura del partido es mantenerse por fuera de JxC a pesar de los acercamientos por parte de algunos radicales. “No nos sirve darles músculo a ellos para después hacernos cargo de algo como el juego online, y eso Aurelio (García Elorrio) lo sabe”, comentaron.

Olga. Desde el entorno de la concejala indicaron que su postura se sostiene en discutir la mayoría automática con la que cuentan los oficialismos: “Así no se puede hablar de nada. Presumo que no va a responder por un proyecto de bicis o de arbolitos, sino molesta por esta realidad”.

FIT. Por último, la primera banca del Frente de Izquierda en el Concejo tendrá un nuevo nombre cuando asuma Alfredo Leytes en lugar de Cintia Frencia. Desde Izquierda Socialista, el partido del futuro edil, confirmaron a PERFIL que el traspaso se dará en agosto como parte del acuerdo de rotación de bancas que mantiene la alianza trotskista.

El mapa. El Concejo sesionará con la presencia de nueve bloques: el oficialista Hacemos Por Córdoba; Córdoba Cambia, UCR, PRO y Evolución, dentro del interbloque JxC; Vamos Córdoba por fuera de ese acuerdo; Encuentro Vecinal; Fuerza de la Gente, y el FIT.

La presidencia provisoria quedó a cargo de Natalia Quiñonez (HpC), la vicepresidencia primera la mantiene Bernardo Knipscheer (HpC), Armando Fernández (Córdoba Cambia) asume en la vicepresidencia segunda que deja María Iglesias al conformar el bloque PRO y Aro continúa como vicepresidenta tercera del recinto.

Ignacio Martín