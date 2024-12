Rébola: "Estoy muy dolido, Artime no llamó para despedirse ni dar las gracias"

El futbolista Alejandro Rébola, recientemente desvinculado de Belgrano dialogó en la tarde de hoy con el programa “La Mesa del Fútbol”, y dejó algunas declaraciones contundentes respecto a su salida. El ahora exdefensor Pirata aclaró que pasó tres años espectaculares en el club de barrio Alberdi, pero lanzó munición gruesa contra el presidente.

Se manifestó dolido con la actitud de Luis Fabián Artime en el final: “A mí me llamó el Chino (Rojas) para comunicarme que no iban a renovar. Todavía estoy esperando el mensaje del presidente Artime para que nos dé un gracias. No hubo ni un llamado, ni un mensaje. A mí me enseñaron a respetar y todavía lo estoy esperando. Eso fue lo que más me dolió, no fue mi salida del club”, expresó.

“Ni a mí, ni a ninguno de lo que nos tocó irnos nos hablaron. Renovar o no, son cuestiones del fútbol, está perfecto, pero es una falta de respeto que el presidente no nos haya despedido con un gracias después de todo lo que vivimos”.

Rébola comentó que no puede definir si su expulsión con Talleres tuvo que ver con su salida. “Puede ser como no, no es algo que lo tenga claro”.

Rébola, molesto con Artime

El defensor no anduvo con vueltas y también se refirió al papel del director técnico Juan Cruz Real quien se fue muy hostigado por el público celeste. “En las Copas anduvimos bien, el partido con Atlético Paranaense el técnico se equivocó. Teníamos claras chances de seguir. Se equivocó en cambiar tanto el equipo, parecía que era un laboratorio. No llevó a Huracán a algunos jugadores, después no los puso. Se enredó sin necesidad. A nosotros un gol nos metía en partido. Son decisiones”.

Ante la consulta respecto a los problemas defensivos de Belgrano, Rébola amplió conceptos sin nombrar a Real, aunque no ocultó su malestar con el extécnico pirata: “Por caprichos empezamos a perder la localía. Por la forma de jugar empezamos a perder la fuerza, la confianza. No se sabía si estábas haciendo las cosas bien o mal. Entras en una nube, todos estábamos en la misma sintonía, los equipos nos empezaron a conocer y sonamos”, agregó.

“Teníamos una muy buena relación con Juan, pero él tenía sus armas y cuando nos íbamos mal no lo cambió. Eso se pagó dentro del campo”.

Por último, Rébola habló sobre su futuro, dijo que para él sería importante quedarse en Córdoba por sus hijas quienes están ya afianzadas en la ciudad y contó que junto a sus representantes están analizando propuestas de varios clubes, algunos de ellos cordobeses, aunque aclaró que “de Alta Córdoba nadie lo llamó”.