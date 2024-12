Belgrano y la elección de Erviti: “Acá no hay un esquema de imposición, o un acuerdo con alguien”

Más allá del descontento que la noticia provocó entre sus hinchas y socios, Belgrano defendió la designación de Walter Erviti como nuevo entrenador del equipo que participa en la Liga Profesional de Fútbol.

“Tomamos una decisión, que se puede compartir o no, pero que podemos justificar ampliamente, más allá de que después nos vaya bien, mal o más o menos”, le aseguró a PERFIL CÓRDOBA Claudio Giomi, secretario de la entidad de barrio Alberdi.

“La elección del técnico se realizó dentro de un diagrama de votación y consenso, todo muy democrático”, destacó el directivo. “Puede ser que tengamos razón o no, pero está claro que acá no hay un esquema de imposición, o un acuerdo con alguien”, subrayó.

En ese sentido, Giomi descartó la injerencia de terceros en la designación del flamante DT e hizo hincapié en la figura del influyente intermediario Christian Bragarnik. “Esta persona no cumple ningún rol dentro del club y tampoco tuvo incidencia en este proceso. Belgrano cuenta en su plantel con cuatro jugadores que él representa, que son ‘Uvita’ Fernández, Facundo Quignón, Franco Jara y Ulises Sánchez, y nada más. De hecho, hay otros intermediarios que tiene más jugadores que él en nuestro club”, puntualizó.

“La elección del nuevo entrenador no ha generado ninguna división interna, más allá de que cada uno de los miembros de la directiva del club pueda tener una opinión diferente”.

“Tampoco tenemos nada contra Bragarnik, pero es necesario aclarar que de ningún modo se trata de alguien que tenga un peso específico en el club, o cuyas opiniones tengan implicancia sobre nuestras decisiones”, dijo Giomi.

CLAUDIO GIOMI. El secretario de Belgrano defendió la contratación de Walter Erviti. “Estamos convencidos de que es un entrenador que se amoldará a nuestro proyecto”, señaló. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Ariel Rojas ya dejó en claro que no tiene ningún vínculo con Bragarnik y que él responde a Belgrano, porque es un empleado del club. Y lo mismo pasa con Erviti. Por él, nosotros negociamos con Guillermo Pereyra, el exfutbolista riocuartense que jugó en River Plate”, señaló el dirigente respecto al Coordinador General de Fútbol y al flamante entrenador.

-¿Cómo fue el procedimiento para elegir al sucesor de Juan Cruz Real?

-En primer lugar, se reunió el Comité Deportivo, que integran ‘Luifa’ Artime (presidente), Antonio Mariano (vicepresidente 1°) y Lucas Bustos (tesorero), luego se sumó Rojas, y finalmente el nombre de Erviti fue puesto en consideración de la comisión directiva y resultó aprobado en forma unánime. Fue un proceso sistemático y muy profesional. Por ahí se tejen conjeturas, pero la verdad es que la elección del nuevo entrenador no ha generado ninguna división interna, más allá de que cada uno de los miembros de la conducción del club pueda tener una opinión diferente.

“Si analizamos sólo la experiencia y los resultados, es evidente que Erviti estaba en desventaja respecto a otros entrenadores, pero su candidatura también tuvo fortalezas”.

-Más allá de los términos del comunicado oficial que emitió el club, ¿qué se puede precisar acerca de los argumentos que inclinaron la balanza a favor de Erviti?

-Hubo varios candidatos y también nos ofrecieron un montón de nombres. Se realizaron entrevistas con distintos entrenadores y con personas que trabajan en lugares de referencia, se hizo un análisis de comportamientos y también se llevó a cabo un trabajo interno con el plantel. Se evaluaron trayectorias y otros aspectos de los candidatos, y se tomó una decisión. Si analizamos sólo la experiencia y los resultados, es evidente que Erviti estaba en desventaja respecto a otros entrenadores, pero su candidatura también tuvo fortalezas en comparación con los demás. Estamos convencidos de que es un entrenador que se amoldará a nuestro proyecto.

“Bragarnik no es una persona con un peso específico en Belgrano, o cuyas opiniones tengan implicancia sobre las decisiones de su dirigencia”, dijo Giomi sobre el intermediario. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Qué busca Belgrano con la contratación de este director técnico?

-Necesitamos mejorar algunos aspectos, pero no modificar el sentido. Belgrano se ha convertido en un equipo protagonista, pero en la última temporada ha estado muy desbalanceado en lo defensivo, y eso es algo muy importante que debemos corregir. En la gestión de Real se llevó adelante un trabajo de potenciar a los jugadores de las inferiores, y queremos seguir apoyando ese esquema. Venimos de un proceso que fue importante en algunos aspectos, pero también hay que decir que fue muy complejo en cuanto al manejo de grupo y a la vinculación con otras áreas del club, y necesitamos fortalecer esos aspectos. Erviti fue capitán en los tres equipos en los que salió campeón como futbolista, y ese no es un dato menor.

-¿Les preocupa la reacción adversa que generó entre los socios e hinchas de Belgrano el anuncio de la llegada de Ervirti?

-Por supuesto. De todos modos, nos parece desmesurado. No se puede decir que no escuchamos al socio, cuando hemos llevado adelante un proceso participativo permanente. El socio de Belgrano vive el club. Más de 40 mil afiliados participaron en distintas actividades, generamos experiencias de trabajo con ellos y promovemos reuniones periódicas con agrupaciones y filiales. Es legítimo que el socio pueda o no estar de acuerdo con nuestras decisiones, pero más que todo nos preocupan algunas argumentaciones y planteos que están basados en situaciones que lejos están de la realidad, y no hablo sólo de las especulaciones que se hacen en torno a la supuesta influencia que ejerce la figura de Bragarnik.

“Que nuestro presidente haya sido invitado a integrar el Comité Ejecutivo de la AFA no significa que estemos abrazados a la gestión de Tapia, y que no podamos plantear disidencias”.

-¿Hay inquietud de la dirigencia respecto a las implicancias económicas que puede generar ese malestar de los simpatizantes?

-En ese punto, no percibimos que el socio se vaya a ‘desenganchar’. Entendemos que ese descontento inicial no va a generar una falta de acompañamiento. De hecho, esta semana comenzó la venta de abonos para la próxima temporada, y el movimiento de socios ha sido muy importante.

¿FORTALEZA O DEBILIDAD? “Nos costó mucho recomponer las relaciones con la AFA después de la gestión de (Armando) Pérez en el Comité de Regularización, pero no estamos recostados en la figura de ‘Chiqui’ Tapia”, dijo Giomi. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Por qué cree que se cuestiona tanto a Artime?

-Considero que no es correcto cuestionar el liderazgo de Artime. ‘Luifa’ es una persona extremadamente abierta y tratarlo de personalista, como hicieron algunos en su momento, me pareció de mala leche, además de una falta de agradecimiento. Sucede que en el fútbol hay una gran tendencia a ver arreglos y conspiraciones por todos lados, y la verdad es que la realidad es mucho más simple. Hay una lógica detrás de los hechos. En nuestro caso, desde que nos hicimos cargo del club no hemos hecho otra cosa que tratar de fortalecer a Belgrano en lo institucional y en su estructura deportiva. Creamos nuevas áreas como Recursos Humanos, Marketing, Compras y Seguridad, y también la coordinación deportiva, con la idea de profesionalizar cada vez más el funcionamiento del club.

-¿El acercamiento a la AFA que se produjo en los últimos tiempos es una señal de fortaleza o de debilidad de la segunda gestión de ‘Luifa’?

-Nosotros no estamos recostados en la figura de ‘Chiqui’ Tapia. En su momento, se planteó una división respecto a la forma de entender cómo se deben manejar los clubes y desde aquí nos expresamos según nuestras convicciones y nuestra historia. ¿En qué otro lado nos íbamos a parar? Dejamos en claro que estamos a favor del carácter social de las instituciones y en contra de que llegue a nuestro fútbol gente que sólo quiera hacer negocios. Después se invitó a nuestro presidente a formar parte del Comité Ejecutivo, y fue algo que los dirigentes de Belgrano aceptamos en forma unánime y vimos con agrado. No olvidemos que como club nos costó muchísimo remontar la relación con la AFA después de la experiencia de (Armando) Pérez en el Comité de Regularización. Eso no significa que estemos abrazados a la gestión de Tapia, y que no podamos plantear nuestras posturas y, llegado el caso, también nuestras disidencias.