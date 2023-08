Reforma caliente del Código de Convivencia, con ‘aires riocuartenses’

La modificación al Código de Convivencia para prevenir “saqueos” que aprobó el oficialismo en la última sesión de la Unicameral dejó mucha tela para cortar. El tratamiento exprés fue criticado duramente por los vecinalistas y las representantes de izquierda, aunque desplegaron argumentos diferentes.

El proyecto de ley ingresó -formalmente- en el mediodía del miércoles y, horas después, fue a debate al recinto. Esto fue posible por la amplia mayoría que ostenta el oficialismo, pero se aseguró antes de contar con el apoyo de los cuatro legisladores del PRO, de “dos de tres” de Juntos UCR y del cambiemita aliado Orlando Arduh, más los dos caseristas.

Según se comenta en los pasillos de la Legislatura, las espadas oficialistas activaron el contacto con los opositores dialoguistas un día antes para darles a conocer la letra fina del proyecto. La jornada del martes estuvo destinada a lograr el guiño de los no oficialistas. No sin antes atravesar un ruido interno en la bancada mayoritaria. El término “reunión” generó escozor y debió quitarse del proyecto original. Al final quedó: “(…) aglomeraciones de más de tres personas…”.

El otro dato sobresaliente fue la división que se produjo en la bancada radical a la hora de votar la iniciativa que impuso el Ejecutivo. Tres lo hicieron a favor y seis en contra.

Legisladores de distinto palo coincidieron en advertir que el proyecto fue fogoneado por el schiarettista riocuartense Carlos Gutiérrez. Desde el inicio, la iniciativa contó con el apoyo de los parlamentarios oficialistas del sur provincial incluido los dos radicales: Antonio Rins y Juan Jure. A último momento se sumó Marcelo Cossar. “Vino con aires riocuartenses”, ironizó un opositor.

Massa a Schiaretti: una de cal y otra de arena

En su visita a territorio hostil al kirchnerismo, Sergio Massa buscó tender puentes con los popes del PJ cordobés. Desde Tío Pujio y Villa María, el presidenciable oficialista convocó a Martín Llaryora a sumarse a “un gobierno de unidad nacional”, valoró la figura de José Manuel De la Sota y destacó la gestión de Juan Schiaretti.

En el cónclave que encabezó junto a intendentes, referenciados en el villamariense Martín Gill, el aspirante a la Casa Rosada apeló al voto útil y centró la pelea entre Javier Milei y la coalición oficialista.

Massa venía de destacar el perfil de gestor de Schiaretti, pero a la hora de plantearle el escenario electoral a los aliados, le bajó el precio al presidenciable del PJ cordobés y dejó en claro que va por esos votos. La frase quedó retumbando entre la tropa cordobesa.

“En octubre, o es Milei o es Unión por la Patria, porque lo que está en juego es el futuro de la Argentina. No es defendiendo un diputado como van a defender a Córdoba. Es defendiendo un proyecto de Nación”, lanzó el aliado a los K al echar por tierra la estrategia de Schiaretti.

Llaryoristas buscan aceitar relaciones con los presidenciables

Tanto en el kirchnerismo como en la Municipalidad de Córdoba aumentan las voces que destacan la “buena onda” entre el candidato presidencial Sergio Massa y el gobernador electo Martín Llaryora y que han hablado mucho, inclusive antes de las PASO.

Massa elogió al todavía intendente de Capital a su paso por Villa María el viernes pasado y eso le hizo fruncir el ceño a más de un schiarettista.

“Nosotros tenemos que hablar con todos”, remarcan desde el espacio que conduce Llaryora. En ese sentido, explican que “la Provincia debe afrontar muchos compromisos el año que viene, de modo que habrá que tener línea directa con las autoridades nacionales para buscar soluciones”.

El aumento del dólar inquieta a los futuros inquilinos del Centro Cívico, porque saben que el 97% de la deuda que tiene la provincia fue contraída en dólares.

Celeste Ponce busca jóvenes fiscales para Milei

La primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, inició el jueves pasado una gira que comenzó en la ciudad de Córdoba y se extendió por Villa María y Río Cuarto, entre otros puntos del interior. La recorrida finalizó ayer.

Ponce encabezó numerosas reuniones con jóvenes y explicó sus propuestas para el Congreso y también el proyecto nacional de Javier Milei.

Sin embargo, el verdadero propósito de la gira fue pedirles a los jóvenes que se sumen como fiscales para Milei en la elección del 22 de octubre. “Eso es muy importante para todos nosotros”, indicó la candidata a través de sus redes sociales.

El propio Milei dijo que la fiscalización es un tema central porque aseguró que “la casta” le arrebató cinco puntos en las PASO del 13 de agosto pasado. “Tenemos que juntar más fiscales”, es la consigna que baja el economista a sus seguidores.

“No me aten las manos” pidió Monserrat

Fue la frase que se escuchó de boca del secretario general de UEPC, Juan Monserrat, según comentó un delegado departamental no oficialista, en el plenario del viernes, en el cual, por mayoría, se rechazó la oferta salarial del gobierno.

Con ánimos caldeados, la asamblea provincial del gremio docente tuvo pasajes muy acalorados ante el reclamo de la recomposición salarial. En un momento, el debate se enredó por las diferentes mociones de porcentajes de aumento salarial.

En ese tramo, Monserrat pidió que no le aten las manos para negociar. Sí quedó asentado que “se mejoren los porcentajes” de la última propuesta que acordó el gobierno con los otros gremios estatales.

En este contexto, la administración schiarettista emitió señales de dureza en su postura de no innovar. Hasta la noche del viernes, la UEPC no recibió ningún llamado con una nueva oferta. El gremio convocó a un paro y movilización para el miércoles en caso de que no se avance con una propuesta mejorada.

Agost Carreño en Diputados, por ahora

Con la renuncia de Gustavo Santos, asumió en la banca de Juntos por el Cambio (JxC), el titular del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño. Fue al inicio de la sesión de la Cámara Baja donde se trató la reforma a la Ley de Alquileres.

La pregunta del millón que se hacen los cambiemitas locales por estas horas es saber si el amarillo larretista se quedará en Diputados o asumirá en la Unicameral. Cabe recordar que es el primer legislador provincial electo de la lista de JxC.

“No está definido. Falta mucho para diciembre”, sostienen desde su entorno. Otros dirigentes amarillos dan cuenta que el “Plan A” es la Legislatura cordobesa.

La ley de alquileres en el Senado entra en un “proyecto de canje”

Luego de la media sanción del proyecto de ley de alquileres, el Senado deberá decidir si convierte en norma esa iniciativa y ya hay negociaciones entre el oficialismo y la oposición, según confiaron voceros parlamentarios cordobeses.

El kirchnerismo envió una señal: este martes se reunirá la comisión de Legislación General para designar a sus autoridades a pesar de que ya pasaron ocho meses. Luego de ese trámite recién se iniciará el análisis de la reforma a la ley de alquileres.

Los voceros indicaron que Cristina Kirchner aceptaría votar la ley pero pide a cambio que la Cámara Alta apruebe la extensión del mandato de la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, Ana María Figueroa, que cumplió 75 años y está en edad de jubilarse. “Para la señora esa magistrada es una garantía y tiene en su despacho expedientes de los juicios contra la vicepresidenta”, contó otra fuente del Senado.