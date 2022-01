Reinfecciones por Ómicron: lo que se conoce hasta ahora

La tercera ola generada por la hipercontagiosa variante Ómicron, se encuentra desde hace más de 10 días registrando una marcada desescalada en el número de casos.

Las imágenes de interminables filas en los centros de testeos que se vieron en toda la provincia hace pocas semanas, parecen ser cosa del pasado. Los puestos de hisopados reciben poca gente y ese movimiento limita do se ve reflejado en el brusco descenso que muestran las cifras difundidas día tras días por el Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, hay un asunto que concita la atención de las autoridades sanitarias y está vinculado a las reinfecciones y reactivaciones del virus, que han aumentado en las últimas semanas aunque representan un porcentaje muy pequeño con relación al gran volumen de casos totales.

El tema se trató en una reunión que se realizó la semana pasada en el Complejo Pablo Pizzurno, donde se evaluó la situación sanitaria y de la que participaron Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud de la Provincia; Miguel Díaz, Director del Hospital Rawson, y Viviana Ré, viróloga del Instituto de Virología José María Vanella de la UNC.

Los expertos coincidieron que no es un punto de preocupación en este momento; sin embargo, seguirán el tema y llevarán a cabo un estudio al respecto, para entender más por qué se producen las reinfecciones y las infecciones persistentes. Sobre el asunto, Miguel Díaz, explicó a PERFIL CÓRDOBA que “es una cosa frecuente en el lenguaje popular el tema de las reinfecciones, se ha generalizado con la gran cantidad de casos. Sin embargo, se presenta con la misma frecuencia que con otras variantes, solo que en medio de una gran cantidad de casos se hace más evidente”, expresó el infectólogo.

Díaz también diferenció el concepto de reinfección con el de Covid persistente o personas que no negativizan un PCR, pese al paso del tiempo. Sobre este último punto, el director del Rawson detalló que se dan dos situaciones opuestas: “Hay que distinguir algunas cosas técnicas que son importantes. Una persona inmunocomprometida puede hacer una infección persistente o una excreción viral más prolongada, entre ellos, los pacientes oncológicos, pacientes HIV, son quienes mantienen una PCR un tiempo más largo. Otra cuestión son aquellas personas que mantienen PCR largo tiempo, pero que ya no cuentan en su organismo con partículas virales infectantes. Por eso hay personas que dan positivo, pero son partículas virales que no tienen ninguna connotación clínica, epidemiológica, ni de transmisión. Cuando le hacen un PCR a veces dicen: ‘se reinfectó’, pero no, es una persistencia a la PCR”.

Baja en el tiempo. Díaz también comentó que en líneas generales, estudios científicos realizados a nivel mundial señalan que “Ómicron bajó el tiempo de la reinfección, antes era 90 días y en principio se supone que bajó”. “No hay certeza, no hay nada comunicado, ni un artículo que lo diga fehacientemente. Entonces todo está en terreno de hipótesis o investigación. Estamos viendo si en el hospital podemos desarrollar algún estudio de marco retrospectivo y también prospectivo sobre este tema”. Diaz contó que en el nosocomio que dirige, algunos integrantes del personal de salud tienen una persistencia del antígeno o de la PCR y a ellos se los comenzará a estudiar ahora.

En tanto, Gabriela Barbás también dialogó con este medio y coincidió en varios de los conceptos expuestos por Díaz: “Las infecciones me interesan desde el punto de vista virológico, por eso lo he tratado en grupos nacionales. No es raro que ocurran teniendo en la actualidad una variante tan contagiosa, con tan alta incidencia. Sin embargo, es bajo el porcentaje de reinfectados teniendo en cuenta la magnitud de casos que hay”, aseguró Barbás.

“Todo lo que afirmemos al respecto tenemos que ser muy cautelosos, ya que no es mucho lo que se sabe. En algunos pacientes se ven reactivaciones, principalmente en pacientes inmunosuprimidos. En principio podemos decir que no es más grave el cuadro de la reinfección”, completó Barbás.

En tanto que Viviana Ré, una de las virólogas más prestigiosas que tiene la provincia, consideró que las reinfecciones en este momento no están provocando más muertes o morbimortalidad: “En general ocurre como en una gripe que en general es leve, a veces es asintomática, y en otros presenta más síntomas. Las reinfecciones son comunes en los virus respiratorios y las vacunas no previenen reinfecciones, sino casos graves”, expresó Ré.





Estudio internacional

Entre los pocos estudios que hay sobre reinfecciones se destaca un reporte del Imperial College de Londres, publicado el 27 de diciembre, el cual indicó que el riesgo de reinfección con la variante Ómicron es 5.4 veces mayor que el de la variante Delta. Por su parte la infectóloga Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) fue más contundente: “La probabilidad de reinfección con la variante Ómicron es muy superior a la reportada con las variantes anteriores. El riesgo de reinfección oscila de 6 a 20 veces más, según la bibliografía”, expresó la especialista al sitio Chequeado.