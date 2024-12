Roque Bonaldi/María Antonia: “Yo quiero ser y me siento mujer”

-¿Cuándo pidió el cambio de género?

-Hace 6 meses.

-¿Cuándo surgió la inquietud?

-Dentro de la cárcel. Por un terrible hecho que sufrí en el año 2021. Fui abusado sexualmente en julio de ese año. Hice la denuncia. Como todo se tapaba en esa época, quedó todo dentro del Servicio Penitenciario. Cambió cuando murió César Moreno y se destaparon muchas cosas. Mi segunda esposa es una de las principales testigos de aquel episodio.

-¿Tiene esposa, familia?

-Soy casado en segundas nupcias. Tengo vergüenza de decirle esto. Después de julio del 2021 no tuve más una erección como hombre. Yo tenía una pareja normal, tengo una relación de amistad con ella, también con mi primera esposa. Me ayudan psicológicamente. Fue un cambio grande en mi vida.

-Una cosa es cambio de género y otra es la dificultad física que describe a partir del abuso sexual.

-Yo tuve tratamiento psicológico, no sólo dentro de la cárcel, sino con psicólogos afuera. Yo sentía tanta vergüenza, humillación, pero después que recibí consejos de psicólogos, con el tiempo se acercó una persona a mí, un hombre, él me contuvo mucho. No fue de un día para el otro. Hoy somos pareja y cambió mi vida. Me despojaron del ser hombre. No soy más hombre. Me siento mujer. Y siento que hago feliz al otro. Siento el cariño y el amor. No es fácil explicarlo. Mi mente, mi cuerpo lo entiende. Logré tener un orgasmo. No todo es sexo, pero suma en la vida.

-Dentro de la diversidad sexual, un hombre que desea a otro hombre no necesita modificar su género. ¿Por qué pide ese cambio? ¿Quiere ser trasladado al pabellón de mujeres?

-Es lo que yo me pregunté, lo charlé con mi familia. Yo no iría a un pabellón de mujeres, pero me siento mujer. Roque hombre murió. Hoy soy María Antonia que se pinta las uñas, que tiene el cabello largo, que cocina, que hace feliz a un hombre.

-¿Qué le responde al Presidente?

-No me siento identificado porque no soy delincuente. Es la primera vez que estoy detenido. No fue un hecho que busqué. Fue culposo, triste y lamentable. Él desconoce los movimientos sociales y a la gente que pelea por sus derechos, como yo. Él no tiene moral , qué puede saber qué es el amor, la mujer. Es una fantasía lo que tiene. Está enamorado de un perro, que es diferente a estar enamorado de un ser humano. Me pone triste porque priva de derechos a las mujeres. Yo quiero ser y me siento mujer.