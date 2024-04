Rosana Negrini: “Este año, con poco, va a ser mucho mejor que 2023”

-¿Después de un año tan duro como 2023, ¿qué están viendo para este año?

-El año pasado, con la sequía, nos vimos muy afectados todos, y luego la incertidumbre política, devaluación o no, si la brecha sigue o no sigue, fue horrible… Este año, con poco, va a ser mucho mejor.

-¿Y qué perspectivas tienen?

-Que no va a ser un año récord, porque todavía estamos en reacomodamiento, todavía seguimos sin tener precio fijo de los proveedores, hay muchos esperando ver si pueden normalizar sus importaciones. Hay algunas bajas en productos, hubo aumentos en diciembre y recién ahora están bajando. A nosotros todavía los números nos dan pero tenemos que ver cómo se termina de acomodar todo.

-¿Qué pasa con el crédito?

-Están apareciendo, están empezando los bancos a dar crédito, el Banco Nación está con tasas buenas en pesos y el productor también se está animando a ver los créditos en dólares porque están con tasas convenientes: el Nación está con tasas del 3,5% en dólares. Con el blue planchado, hoy conviene esa tasa. Nuestro cliente cobra dólares, por eso se anima un poco a la línea en dólares. Los bancos tienen que salir a prestar porque no tiene más al Estado para prestar entonces tiene que estar más activos, más agresivos.

-¿Están con planes de inversión en este contexto?

-Sí, nosotros tenemos planes de inversión y seguimos invirtiendo. Antes decíamos 7 años buenos y 7 años malos: hoy tenemos uno bueno, uno malo, pero nosotros invertimos mucho, en equipamiento, tecnología y en metros cuadrados porque actualizamos almacenes y ampliamos plantas. Este año ya sacamos créditos para cambiar los sistemas de gestión a SAP, digitalizamos todo.

-Zafaron por ahora de retenciones en la industria, ¿cómo ven estas decisiones?

-Zafamos por ahora y los gobernadores están metiendo presión ahí. Entiendo que el Presidente y todos los que están ahora con anti aumento de impuestos y retenciones, la macro todavía está bastante quebrada, todavía falta mucho por acomodar. Está claro que con retenciones a la industria se nos sacaba de mercado, porque nuestros competidores no tienen, era insostenible.

-¿Este tipo de cambio está bien?

-Está bien mientras después podamos cobrar.

-Ustedes tuvieron la experiencia de Brasil donde se habían asociado, ¿están viendo alguna empresa para adquirir?

-No, para comprar no porque no hay plata, pero sí otras cosas. Estamos viendo negocios con Bulgaria, aparecieron algunas empresas fuertes de ese país que quieren hacer asociaciones, joint venture, estamos viendo para hacer la parte grande, que lleva mucha chapa y no tiene valor y ellos trabajan a mejor precio. Mucho de lo que nosotros compramos y luego enviamos a Europa ellos lo podrían hacer allá porque tienen mejor precio. Se produce y luego mandamos a Europa, a Ucrania, a Rusia, a Kazajastan. Estamos empezando a hablar con gente de allá para mandarles todo el corazón y nuestra tecnología. Son negocios que llevan tiempo.

-¿Qué le diría a los gobernantes en este contexto y de cara a mayo?

-Que nos dejen trabajar, que nos previsibilidad, que nos saquen las trabas que tenemos, que nuestros clientes puedan trabajar tranquilos, que puedan sacar un crédito a 5, 10 años. Queremos trabajar, que apoyen a la industria.