"Sabemos que este partido va a quedar en el recuerdo de todos”

En Talleres se viven horas especiales. Se respira un aire de inminente historia. Y tienen razón en vivirlo así: durante tanto tiempo se soñó, tantas lo soñaron. El tiempo pasa y los recuerdos provocan nostalgia, porque fue dura la travesía para llegar a este momento; entonces vale la pena la ilusión generada. En los próximos días – el 4 de febrero de 2025 – Talleres debutará en la Primera división del fútbol femenino de AFA. Y sí, por supuesto, aquellas y aquellos que conocen la historia, celebran esta conquista. Encima, como para que tenga más épica, la presentación en la élite del femenino nacional será nada más y nada menos que enfrentando en el clásico a Belgrano en el Gigante de Alberdi.

En ese marco, en Perfil Córdoba fuimos a dialogar con una de las referentes del plantel de las ‘Matadoras’, alguien que conoce, incluso, de la evolución de la disciplina en la Liga Cordobesa. Porque detrás un gran partido, siempre hay grandes historias. Una de ellas es la de Celeste Racca.

“El debut en Primera división significa un logro, un objetivo cumplido, tanto en lo personal como en lo profesional”, comienza manifestando la marcadora central rubia de ojos claros. Una futbolista con una presencia en la cancha, rápida, segura y eficiente en los cortes, que fue pieza fundamental para que Talleres lograra los ascensos desde la Primera C, y desde Primera B.

Se la nota contenta. “Cualquier futbolista sueña con llegar a esta instancia. Sabiendo sí que hubo mucho trabajo, mucho trabajo en equipo, esfuerzo y sacrificio que tuve que hacer para poder estar donde estoy. Lo vivo disfrutando cada minuto, desde que llego al club hasta que me voy. Dejo todo en la cancha y me olvido de las cuestiones laborales, personales y centrarme en jugar al futbol. disfruto cada momento del presente", relata Cele.

— ¿Tiene un plus que el debut sea justamente el clásico ante Belgrano?

— Sí, definitivamente. Ya de por sí un clásico tiene un sabor diferente, posee un conjunto de emociones, de esa linda presión, y esa historia que deja, y todo ese folclore. Entonces, si además le sumas que es nuestro debut en Primera es una oportunidad única. Empezar de esta manera, ante un rival importante, con experiencia en la categoría. Será un impulso anímico y un gran desafío para dar lo mejor de nosotras. Sabemos que este partido va a quedar en el recuerdo de todos”.

— ¿A qué apuntan en esta primera experiencia en Primera división?

— Nosotras siempre apuntamos a más. Vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos para estar dentro de las mejores en Primera. Tenemos esta convicción de ser protagonistas. Queremos adaptarnos lo más rápido posible a la exigencia. El desafío es grande y estamos comprometidas”.

Una historia superando barreras

Celeste pasó por todas las etapas posibles: desde jugar en potreros hasta destacarse en equipos que la hicieron crecer. Con esfuerzo y talento, se ganó un lugar y demostró que su pasión era inquebrantable. Hoy, después de años de lucha, está ante su gran oportunidad de jugar a la élite. Pero Celeste no es solo otra jugadora que persigue un sueño, sino alguien que dejó huella en cada equipo donde jugó. Su historia está llena de sacrificios y momentos que la forjaron. Por eso, conocer su camino es entender lo que significa pelear por lo que uno ama.

"De pequeña jugaba con mi hermano el 'Gon'. Mi hermano iba a una escuela de fútbol y lo llevaba mi papá, y a mi también. Pero yo lo veía de afuera. Aunque a veces me hacían jugar", rememora.

Ella comenzó a competir en el fútbol cuando tenía 18 años más o menos, aunque su amor por la pelota viene desde mucho antes. Si habrá escuchado alguna vez: "Dedicate a los estudios". Y ella se dedicó a los estudios, pero también a jugar al fútbol. Su papá la solía llevar a jugar a las olimpiadas bancarias: ahí dio sus primeros pasos. Después ya cuando estaba estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional, participó de las Olimpíadas Universitarias en Chapadmalal.

"Enfrenté muchas barreras sociales, enfrenté varias frases que me decían que el fútbol era sólo para varones, me tuve que enfrentar a modismos que usaban contra mí. Pero si dejaba que esas palabras me toquen, por ahí dejaba el fútbol y me dedicaba a la danza. Pero mi amor por el deporte me hizo seguir adelante: jamás bajé los brazos, aunque varios me los quisieron bajar... Las dificultades te forman y te van enseñando a ser más perseverante", reflexiona. Cele se toma su tiempo para recordar, analizar y reflexionar en su historia como futbolista.

Y luego llegaría el turno de jugar en clubes. Comenzó en Racing de Córdoba, donde jugó con históricas jugadoras como Carolina López, Coti Guerra, Evelyn Block, Mayra Acevedo, Antonella Internicola, Dulce Tortolo, Laila Espamer, entre otras. Fue allá por 2012-2013, en los inicios de la Liga Cordobesa.

Tras aquel tiempo en la 'Academia, en el 2014 Racca se fue a jugar a Universitario, donde estuvo varios años, y compartió equipo con otra pionera como Belén Rodríguez. "Y de Universitario me vine a Talleres", cuenta.

CON LA 'ACADÉ'. Sus inicios fueron en Racing de Córdoba; en la imagen tras coronarse campeones las Córdoba Cup Internacional 2013.

"Cuando era chica no se veía mucho futbol femenino y no estaba tan difundido como, gracias a Dios, es ahora. De grande empecé a conocer mas de las jugadoras", relata la defensora, quien hoy es mirada y observada por las niñas hinchas albiazules que sueñan con jugar a la pelota. Ella cuando era pequeña admiraba a Enzo Franchescoli. "Tenía su camiseta", cuenta entre risas. En la actualidad, explica que le gusta mirar al 'Cuti' Romero o a Lionel Messi.

— En la décima fecha vas a enfrentar al club del que la Cele niña era hincha, ¿lo pensaste, será especial?

— No, la verdad no lo había pensado. Hoy mi presente es que soy hincha adoptiva de Talleres. Ni se me va cruzar el rival que tenga al frente.

— Si tuvieras un momento para decirle algo a ese Cele niña, sabiendo a dónde llegaste con el fútbol, ¿qué le dirías?

— ¡Qué pregunta! Le digo a esa niña que no se detenga, que siga lucha por sus sueños, que el camino no es para nada fácil es largo, a veces será turbio ese camino, que habrá momentos que querrá bajar los brazos, pero que no los baje, que no abandone por más difícil que sea. A ese Cele niña le digo que es posible: que luche por sus sueños.

EN LA 'U'. Año 2015, jugando para Universitario. En el 2018 le tocó sufrir una golpiza en un partido ante Libertad.

Soñar en grande

'Cele' llegó al club de barrio Jardín en el 2022. Directamente a participar de años históricos para el club: jugar en AFA. Fue fundamental en el ascenso de ese año desde Primera C a Primera B. Pero en el 2023 le tocó atravesar un momento difícil: una lesión.

En su carrera como futbolista, solo había tenido un esguince jugando en Universitario. Sin embargo, en ese 2023 "una artroscopía se me complicó", cuenta; y agrega: "Me hizo estar ocho meses afuera de las canchas. Ahí tuve que lidiar más que con el dolor físico, con el dolor mental". Entonces, explica: "Trabajé mucho en eso, el deporte necesita ese apoyo psicológico, lidiar con frustraciones. Por eso fue dolor físico y mental. Aprendí mucho a ser paciente y entendía lo de la resiliencia y a confiar en el proceso".

Y volvió con todo. Más allá de que esa temporada cayeron en la final ante Newell's por el ascenso. Y en el 2024, con torneo casi perfecto del equipo, ella fue clave para esa seguridad en el fondo, y logrando el tan ansiado ascenso a Primera división.

— ¿Con qué soñas?

— Sueño con estar dentro de las primeras en la tabla con mi equipo. Y, personalmente, sueño con dejar una huella en el futbol femenino para las generaciones que vienen. Hay una pregunta que siempre me hago, es una pregunta que un ser de luz me la compartió, y es '¿Qué más es posible? Eso me lo pongo cada vez que me levanto. Sí, ese sería mi sueño, que se recuerde el apellido Racca, sería lo máximo. Y sí, obviamente, sueño con jugar en la Selección argentina.

Cele, además de futbolista, es paramédica, estudia en la UTN Ingeniería en Sistemas, le faltan algunas materias. Además está haciendo un curso de Analista de Sistemas. Trabaja en el rubro en el Banco de Córdoba. Y tiene como proyecto estudiar Biomedicina. No para, y a todo lo vincula con el deporte. "Me gusta estar con mi cuerpo y mi mente en constante entrenamiento", afirma.