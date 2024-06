Salarios 2024: pese a la baja de inflación creen que es difícil que tengan crecimiento real este año

El próximo jueves 13 el Indec publicará el Índice de Precios al Consumidor del mes de mayo y, más allá del número final, hay bastante consenso en que rondará el 5%. El dato de la inflación de CABA puede ser un número orientador: 4,4% y 80% de acumulado en los primeros 5 meses. La tendencia a la baja es muy clara y el gobierno puede exhibirla como uno de sus principales logros en términos de economía real.

No obstante, el punto de largada y los efectos sobre pase a precios que tuvo la devaluación de fin del año pasado encarada por la gestión Milei hacen cuesta arriba la recuperación de los salarios. Si el dato de IPC mayo oscila los 5%, la inflación acumulada en los primeros meses del año superaría el 70% y la interanual todavía corre muy alta, en torno al 280%.

Así, para algunos analistas, gremialistas e investigadores de centrales gremiales es claro que el salto que deberían pegar los salarios tendría que ser muy alto para recuperar el terreno perdido.

“Tenemos que sentarnos a negociar, estamos en eso. Vamos por un 25% escalonado para estos meses. Y si no se logra vamos a ver cómo se reclama”, cuenta un referente gremial del circulo industrial, anticipando un panorama complejo.

Desde el centro de estudios Cifra, de la CTA ya le pusieron números al atraso salarial que se concentró especialmente entre diciembre de 2023 a marzo del año actual.

Así, se destaca que tras la fuerte devaluación de diciembre y el aumento consecuente en el nivel general de precios, se produjo una caída real en los salarios registrados que fue del 13,1% en el primer mes del nuevo gobierno.

“En los meses sucesivos, los aumentos salariales nominales fueron relativamente a la par de la inflación, o incluso un poco por detrás, de modo que el poder adquisitivo de los salarios promedio del mes de marzo resultó 15,2% inferior al de noviembre de 2023”, señalan.

Y ratifican que no se observa en este sentido recuperación salarial alguna. “El mes de febrero fue el único en el cual los salarios aumentaron su poder de compra, aunque mínimamente (1,0%), y al mes siguiente volvieron a retroceder. La mirada de conjunto marca un descenso abrupto y significativo y el mantenimiento en ese escalón salarial más bajo. Dada la trayectoria negativa previa, el nivel salarial registrado real se ubicó en ese mismo mes 19,5% por debajo del valor de noviembre de 2019 y 36,0% por debajo del nivel de noviembre de 2015”, marca el trabajo.

El análisis se centra en la evolución del salario privado registrado promedio. Siempre es de esperar que los salarios informales, no registrados o de autónomos y monotributistas vayan por debajo del resto, producto de las peores -o nulas- condiciones para negociar aumentos.

Salario público, peor. Desde CTA refuerzan lo que se sabe de la realidad de escuelas, universidades, la sanidad, la administración u otros sectores estatales: que la reducción de los salarios registrados resultó particularmente intensa en el caso del sector público, ya que en ese caso los salarios tuvieron aumentos nominales sumamente acotados ante el recorte del gasto público.

“De este modo, el salario real promedio del sector público descendió 20,6% entre noviembre de 2023, último mes del gobierno anterior, y el mes de marzo de 2024. Este salario resulta de un promedio que incluye tanto al nivel nacional, como al provincial y refiere a los salarios de la Administración pública, la Educación, la Seguridad y Justicia, Defensa y Salud. En el mismo período, el salario registrado del sector privado se redujo en términos reales en 12,1%”, apuntan.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, Mariana González, Investigadora y coordinadora del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) amplió conceptos del escenario salarial actual:

“El principal factor que opera para que los salarios sigan retrasados es la fuerte aceleración de la inflación que se produjo luego de la devaluación que hubo con el nuevo gobierno. Con esa aceleración y además, eliminando toda intención de regular los precios se dió un salto en el nivel de inflación que fue especialmente fuerte en enero y febrero, cuando salarios perdieron gran parte de su poder adquisitivo. Luego, las paritarias no lograron una recomposición salarial en la magnitud que tuvo la caída, lo cual también obedece al contexto recesivo, los despidos y suspensiones, a una de condición que se vuelve más desfavorable en términos de negociación para los trabajadores”, explica.

-¿Qué están viendo para adelante, teniendo en cuenta la desaceleración de la inflación?

-Ahí lo que vemos es que hay factores que siguen operando en contra de la recuperación salarial, se dieron algunos aumentos relativos respecto de ese momento de gran caída que fue febrero pero es una recuperación muy acotada por los factores que van en contra de una negociación al alza, que tienen que ver con la recesión económica, la caída del empleo y con una política que busca no validar aumentos salariales por encima de la inflación. Mientras esas condiciones más básicas no cambien es difícil que los salarios puedan mejorar sustancialmente.

-¿No ven una convergencia entre los salarios y la inflación?

-Pueden ganar un poco los salarios en los próximos meses, pero lo que no vemos es que recuperen lo que se perdió entre noviembre a esta parte. Para eso tendrían que negociarse paritarias bastante por encima de la inflación para recuperar lo perdido. No se recuperaron los salarios de la perdida y la licuación que genero la licuación. En estos meses, más allá de que la inflación se está desacelerando se mantienen algunos efectos que no desaparecen, por ejemplo el descongelamiento de las tarifas que no ha terminado.

-¿Qué se proyecta para el segundo semestre? ¿Va a haber algo de recuperación real?

-Es difícil pensar que haya condiciones para una recuperación salarial, destacaría además que el punto en el que asume Milei ya implica un nivel salarial bastante bajo respecto de lo que era previamente. Estamos en un salario promedio, en abril, que es 40% de lo que había a finales de noviembre de 2015. Veo muy improbable que haya una recuperación real. Cuando el ministro de economía dice “Algún punto por encima de la inflación”, es eso, algún punto y eso es pensando hacia adelante, sin tener en cuenta lo que paso y se perdió antes.

Mal, frente a suba de alimentos

Desde Cifra remarcan que entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2023, el salario real registrado disminuyó en 10,9%, mientras que la reducción alcanza al 21,1% si se considera el poder adquisitivo medido en alimentos. Y entre el mes de noviembre de 2023 y abril del año actual, el salario real registrado cayó en 14,9% y 14,0% cuando se considera exclusivamente la capacidad de compra de alimentos. Dentro del período del actual gobierno, la mayor pérdida se registró en los meses de diciembre y enero, tras la fuerte devaluación y aceleración de los incrementos de precios. Entre noviembre de 2023 y enero de 2024 la caída real fue 21,3%, y 23,8% medida en alimentos.