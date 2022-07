Santos: “El PRO debe tener candidatos fuertes en Córdoba, no podemos ser un partido testimonial”

-¿Está de acuerdo con (Luis) Juez de que se van a precipitar los tiempos políticos ante la gravedad de la crisis social y económica?

-No, espero que no. Si lo planteó en términos nacionales, los procesos tienen que continuar y se tienen que terminar. Este gobierno termina su mandato en diciembre del 2023 y la responsabilidad de la oposición es marcar con firmeza los defectos, pero al mismo tiempo acompañar en cuestiones que le puedan servir a la sociedad. No me gusta cómo suena, no hay que anticipar nada.

-Juez no dijo que el gobierno tenga que entregar el gobierno de manera anticipada, sí que se precipiten las decisiones políticas, incluyendo a la oposición.

-Juntos por el Cambio ha manifestado su preocupación pero también la absoluta responsabilidad frente al momento grave que vive el país. Vamos a acompañar desde el Congreso, pero toda medida que tienda a buscar el equilibrio fiscal, poner a Argentina en un rumbo razonable, para ser un país normal. Este gobierno tiene una suerte enorme que no tuvimos nosotros en el gobierno de Mauricio Macri: una oposición responsable.

-¿Cómo ve al gobierno nacional frente a la grave crisis que padece el país?

-No hay dudas que falta un equilibrio político. Si el oficialismo mantiene esta pelea de perros entre ellos y no se ponen de acuerdo, nadie puede hacer nada: los ministros no son magos. Espero que las primeras medidas que dio a conocer la ministra hayan tenido un sustento mínimo entre todas las fuerzas que componen el gobierno y que dentro de unos días no se cambie todo radicalmente o se dé marcha atrás.



-¿Ya adoptó alguna decisión respecto al cargo que le ofreció la Organización Mundial del Turismo?

-Es que es un honor muy grande poder ser director para toda América de la OMT. Mi compromiso con Córdoba es absoluto, yo para Córdoba voy a estar a disposición y voy a seguir trabajando para que el PRO tenga candidatos en todos lados, en todas las jurisdicciones, quiero un partido que no sea testimonial. No puede ser que tengamos los mejores candidatos en el orden nacional y no tengamos referentes en la Provincia que puedan encarnar esa visión nacional en Córdoba. Voy a intentar hacerlo yo, estoy trabajando en ideas fuerza para Córdoba y muy pronto vamos a salir a comunicar esas ideas que Córdoba debería implementar desde 2023 para no perder el tren del futuro.

-¿Evaluó dejar la banca?

-Si es incompatible, se verá. Estoy a punto de recibir la propuesta de Naciones Unidas, es un proceso complejo porque se trata de un cargo global y cuando vea el nivel de complejidad que eso representa, tomaré las decisiones del caso para cumplir cabalmente con las tareas que tengo que cumplir.

-Hoy por hoy ¿quién le disputa la centralidad a Juez y De Loredo?

-Son quienes más miden y después viene mi figura. Pero falta mucho, muchísimo, a diferencia de los que dicen que falta poco. No hay que apurarse, hay que pensar. Estoy convencido de que hay que tener un plan y preguntarse para qué se quiere ser gobernador o intendente, el para qué primero. Hay que demostrar que uno tiene capacidad de gestionar, que puede llevar adelante un plan de gestión.

-¿Macri tiene que jugar, debe tener la posibilidad de ser nuevamente candidato a presidente?

-Macri ya está jugando, pero eso no quiere decir que sea candidato. Lo que ha quedado claro es que el espacio, tanto el PRO como Juntos por el Cambio, necesita de Macri, es el único que se acostó y levantó todas las mañanas siendo presidente de la República. El único que tiene esa experiencia invalorable y que no la tienen ninguno de los que figuran en el esquema de candidatos de JxC. Macri es imprescindible en la construcción del país que se viene, desde el rol que él decida. No se puede pensar en un Macri jubilado, eso no puede pasar: es un error garrafal.

-¿Aún con la imagen negativa que tiene Macri es imprescindible?

-La imagen de Mauricio viene creciendo y estoy convencido de que en el país se lo va a recordar como el hombre que inició los cambios trascendentales en la República.