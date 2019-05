Satsa busca evitar que se liquide Antigua Cervecería

por María Ester Romero

En el fuero Civil y Comercial, continúa en ebullición una de las numerosas causas iniciadas por clientes que vieron naufragar su inversión. El expediente se inició por el pedido de una abogada que adquirió un departamento de 55,5 metros cuadrados en la Torre III de Antigua Cervecería. Pagó la totalidad del precio pactado, pero esa torre nunca se construyó.

A pedido de la mujer, el Juzgado Civil y Comercial N° 3 resolvió la liquidación del fideicomiso financiero Antigua Cervecería Córdoba (ACC). La medida, dispuesta el 6 de este mes, fue cuestionada por la empresa Satsa, fiduciaria, que presentó la semana pasada un recurso de reposición y solicitó que se retrotraiga la decisión judicial. Todavía no hay resolución sobre este tema.

En el fallo de la liquidación, la jueza Marcela Susana Antinucci, explicó su decisión en la insuficiencia patrimonial del fideicomiso y la necesidad de resguardar el existente en protección de los derechos de los acreedores.

Este medio obtuvo, de fuentes cercanas al emprendimiento de barrio Alberdi, datos sobre el pasivo y el activo.

Pasivo. Antigua Cervecería vendió unas 350 unidades habitacionales en las seis torres proyectadas, de las cuales sólo se levantó una. A un cálculo de entregas y pagos, en promedio, de un 30% por parte de los adquirentes, la cifra que ingresó al fideicomiso por esta vía sería de unos $350 millones –a valores de hoy- que en la actualidad son parte de la deuda. A eso hay que adicionar los incumplimientos por tasas, contribuciones e impuestos a la Municipalidad, Rentas y Afip. Sumados todos esos conceptos, el pasivo ascendería a, por lo menos, $450 millones.

Activos. Se construyeron 177 departamentos en la primera torre de Antigua Cervecería, 50 se terminaron y propietarios ocuparon otros 120, haciéndose cargo de finalizarlos y habilitar servicios. Fuentes consultadas por este medio alertaron que no se avizora que la liquidación del fideicomiso solucione la endeble situación terminal del fideicomiso. De venderse los proyectos realizados y no ejecutados no sólo en Córdoba, sino también en Malagueño y Mendoza, podría hacerse frente a la enorme deuda acumulada. Pero, nadie es capaz de garantizar hoy esa ecuación.

“En la liquidación nadie gana, sólo el Estado”, opinó una fuente cercana a ACC. Si bien los desarrollos en caso de ejecutarse significarían más que las deudas pendientes, en subasta los precios se tiran para abajo y son prioritarios los pagos a municipios, provincia y Afip.

QUE ALCANCE TENDRA LA MEDIDA

La jueza Antinucci estableció la modalidad de la liquidación del fideicomiso Antigua Cervecería Córdoba. Apartó de la conducción fiduciaria a Satsa y ordenó integrar un Organo de Liquidación.

Del sorteo surgió el estudio contable Muiño-Monsello-Lencina.

Como el fiduciario (la empresa Satsa) nunca compareció, ordenó como primera medida que se procure información sobre la constitución del fideicomiso y se identifiquen los inmuebles comprometidos.

Decidió la indisponibilidad sobre los bienes registrables del emprendimiento inmobiliario.

Citó a Satsa para que presente documentación contable, laboral, contractual, chequeras, informe del estado de avance de las obras, etc.

Por último, fijó las siguientes fechas: hasta el 12 de agosto podrán presentarse los acreedores; el 22 de octubre los liquidadores deberán elevar el informe individual; el 17 de marzo de 2020, el tribunal emitirá la resolución de verificación de créditos y el 30 de abril de 2020 se deberá elevar el informe general.

PATRIMONIO

El Fideicomiso financiero Antigua Cervecería Córdoba cuenta con los siguientes bienes:

◆ Antigua Cervecería: un terreno de 2,5 has en Alberdi. Más el proyecto aprobado para construir 50.000 m2.

◆ TierrAlta: lotes premium en 10.494 m2 próximos a Carlos Paz.

◆ Mendoza: una parcela para construir 53.087 m2 más cocheras en la ciudad.

◆ Valle del Golf: parcela de media densidad aprobada para construir 23.724 m2 en Malagueño.