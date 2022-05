Scaglione: “Somos muy competitivos y con una marca como LV2 vamos a pelear el liderazgo”

“Sé lo que significa LV2 para Córdoba. Soy propietario de La Capital, de Rosario, que es un diario decano, y estamos acostumbrados a competir. Lo vamos a hacer como siempre: de frente y peleando por el liderazgo”, dice Gustavo Scaglione, el empresario rosarino que ganó la licitación planteada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para adjudicar las frecuencias de la radio ex LV2 -970 Khz en AM y 99.7 en FM- que quebró en noviembre de 2011.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Scaglione, un jugador de peso en el ecosistema de medios a nivel nacional, puso de manifiesto que “la radio va a ser manejada íntegramente por cordobeses. Si me preguntás ahora, te digo que no tengo ningún nombre anotado pero tampoco ninguno tachado. Sí puedo confirmar que, como en todo proyecto periodístico de esta envergadura, vamos a necesitar de gente con mucha experiencia en el medio y también de jóvenes. El equipo será un mix”.

“Tengo amigos en Córdoba que ya estuvieron viendo algunos lugares donde pueden funcionar las radios y al mismo tiempo ya habíamos puesto en marcha todo el proceso de adquisición de los equipos técnicos para operar con la última tecnología disponible. Eso ya está listo, restan definir detalles”, resaltó el empresario, dejando en claro que la apuesta a la tecnología será uno de los puntos fuertes de la nueva LV2.

Scaglione, que esta semana estará en Córdoba, para avanzar en la puesta en marcha de las radios, confirmó además que “la radio será generalista, con mucho entretenimiento y moderna. Me encantaría ponerla en marcha en los próximos 60 o 90 días, pero prefiero demorar un poco más y que el producto sea de primer nivel”.

La competencia.

Scaglione reconoce que está ansioso por el nuevo proyecto. “Siempre me tocó adquirir medios que ya estaban funcionando, pero en este caso es diferente. Es muy desafiante”, señala, añadiendo que “sabe muy bien” al mercado en el que desembarca.

“Lo digo con humildad pero nosotros somos muy competitivos y llegamos a Córdoba para pelear el liderazgo. Además, hay dos cuestiones clave para tener en cuenta: la historia de LV2 amerita que lo hagamos y además contamos con una FM categoría A, por lo que la apuesta debe ser fuerte desde el principio”.

-¿Tiene algún tipo de relación con Cadena 3?

-No tengo ninguna relación, ni buena ni mala. Vamos a competir, algo que siempre es bueno.

-Se lo pregunto por lo que pasó a partir del desembarco de Cadena en Rosario.

-Vamos a competir de frente. Yo no me oculto, hablé con los medios que me llamaron y todos saben que soy frontal, sin agachadas. La competencia eleva, es sana.

-¿Está de acuerdo cómo llegó Cadena 3 a Rosario? Fue una estrategia ‘agresiva’ para posicionarse rápido.

-Cada uno tiene su estilo, no vale por lo que yo digo sino por lo que yo hago. La manera de actuar es lo que nos define. Yo no soy quién para juzgar a nadie: tengo otra manera de encarar las cosas pero eso no quiere decir que yo tenga razón. Yo generalmente golpeo la puerta antes de entrar.

-¿En el nuevo equipo puede haber desde grandes figuras a exempleados de LV2?

-Exacto. No se descarta a nadie. Solo tengo en cuenta si es buena o mala gente. Con los primeros, trabajo siempre, aunque tenga muchas diferencias. A los segundos, ni me voy a arrimar.

La mejor propuesta.

La oferta de Scaglione fue la primera en orden de mérito en la competencia, por encima de las realizadas por Radio Orfeo SA de Euclides Bugliotti, el titular del Grupo Dinosaurio y la estación de radio Metro S.A. de Marcelo Fígoli, al frente de Alpha Media y propietario de la histórica Radio Rivadavia, entre otros medios.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, ya que respetaba los tres puntos principales analizados: capacidad patrimonial, viabilidad legal y programación. “Las áreas técnicas coincidieron en que de las tres ofertas presentadas, la de Scaglione fue la más fuerte”, señalaron fuentes del Enacom.

Dueño de un multimedio

Gustavo Scaglione es propietario de un multimedios que incluye, entre otros, al diario La Capital, Canal 3, Radio 2 y radio La Ocho en Rosario. El año pasado activó un plan de expansión que incluyó la compra, al Grupo Clarín, de la totalidad del paquete accionario de Canal 6 de Bariloche, que incluye radio FM y portales web pertenecientes a la red Artear, entre ellos Bariloche 2000. El año pasado, en una entrevista con Letra P sostuvo que “mi criterio es la libertad. En nuestros medios se escriben 500.000 notas por día y la competencia que tienen es tremenda”.