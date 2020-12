“Schiaretti no me desconcierta, pero se viene una nueva etapa generacional”

Esta semana quedó inaugurada en Córdoba la sede del Instituto Patria en pleno centro de la ciudad. Con la asistencia virtual del senador y hombre de confianza de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, el acto inaugural estuvo encabezado por la diputada nacional del FdT, Gabriela Estévez, y el exlegislador provincial, Martín Fresneda. Y fue precisamente la parlamentaria la que dio algunos detalles a PERFIL CORDOBA.

- Esto cómo hay que tomarlo, ¿desembarco cristinista en Córdoba?

- Desembarco cristinista no porque Cristina (Kirchner) está instalada hace tiempo y no necesita de esta Casa Patria para instalarse en Córdoba. Sí es un espacio de discusión, de debate técnico y un lugar para trabajar políticas. Con muchos aportes para hacer desde lo técnico, con talleres de formación y espacio de debate.

- ¿Aprobó Alberto Fernández este primer año de gobierno?

- Fue un año de mucha complejidad, y con decisiones difíciles y a tiempo. Esa primera decisión de aislamiento de 45 días en marzo, con todas las presiones que había desde lo económico fue difícil de tomar, aunque acertada. Gracias a ese período se fortaleció el sistema de salud; porque cuando nosotros entramos no había ni siquiera un ministerio de Salud. Hospitales que ya tenían aparatología abandonada por cuatro años, calendarios de vacunación que se cortaron y un sistema en crisis. Entonces, es muy difícil para cualquier Ejecutivo tener un aprobado en este contexto de pandemia. Las economías del mundo están peor que un año atrás, todos los índices económicos a nivel global se desplomaron. Pese a esto, si creo que el Gobierno tuvo la mirada puesta en la conservación del trabajo con el ATP y el IFE para los sectores más vulnerables. Además de prohibir que se corten servicio de internet o televisión; y el desarrollo de plataformas educativas para continuar las clases. Durante la gestión de (Mauricio) Macri se dejaron de dar las notebooks del programa Conectar Igualdad.

- Le pregunto esto como una de las representantes de la Nación en Córdoba, ¿los desconcierta (Juan) Schiaretti?

- A mí Schiaretti no me desconcierta, siempre sostuvo una determinada línea. Lo que creo es que se viene una etapa distinta. Lo respeto como gobernador porque hicieron cosas importantes y con obras que están a la vista. Pero hay que discutir la cuestión generacional y los espacios de participación partidaria para dotarlos de contenidos y discusión política con lugares como el Patria, por ejemplo. Se tienen que fomentar este tipo de espacios. Volviendo a Schiaretti, ellos llevaron una línea y sería una apreciación errónea esperar algo distinto. En determinadas leyes o iniciativas del oficialismo nacional acompañaron por la importancia federal. Pero ellos tienen lógica de partido provincial y nos equivocamos si pensamos otra cosa.

- ¿Y ve chance de un acuerdo el año próximo?

- No puedo hablar por ellos, la vocación nuestra es construir unidad desde el peronismo, aun teniendo diferencias. En un momento tan delicado el peronismo no se puede permitir resquebrajamiento. Sobre todo, cuando siempre fue el PJ el que sacó al país de estas situaciones.

- Estuvo con intendentes cordobeses en Buenos Aires, ¿esa transversalidad esmerila la relación Nación-Provincia?

- Trabajamos con intendentes sin esmerilar esa relación. Hay que construir la mayor unidad posible e independientemente de la gestión discutimos política y lo que proyectamos no es en contra de nadie. Ni de la Provincia ni del gobernador, pero hay muchos dirigentes que quieren ser parte de la política nacional para discutir el país y Córdoba.

- ¿Cómo termina la discusión por el aborto en el Senado?

- Creo en la democracia y en la representación. No podemos hacer oídos sordos del proceso que se da en la calle y de esto que arrancó hace más de cuatro años con el Ni Una Menos. Con colectivos y generaciones que exigen derechos a la salud. Por eso se expresan en el Congreso. Si los senadores no están a la altura, no van a ser parte de la historia.