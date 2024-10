Schiaretti profundiza su armado nacional y sigue de cerca la pelea Milei-Cristina

El fuerte cruce que mantuvieron Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner en los últimos días “es todo ganancia” para el nuevo espacio “alejado de los polos que le están haciendo daño al país”, señalan allegados a Juan Schiaretti, que siguen muy de cerca la escalada en la pelea entre la referente k y el líder de los libertarios.

Como se recordará, Milei sostuvo en una entrevista en TN que “me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”. La expresidenta le contestó a través de las redes sociales: “¿Así que ahora también me querés matar? Lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites (que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza), no sólo de lo que me suceda a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo”.

“Cristina y Milei expresan más de lo mismo, y peor aún: están escalando el nivel de violencia verbal a límites intolerables y la gente se está cansando. Ya se empieza a ver en las encuestas. No es casualidad que la imagen de Milei haya caído tanto, más allá de la crisis económica, y que la de Cristina esté por el piso”, sostuvo una de las fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA.

La misma fuente añadió que en “ese lote de dirigentes que no le encuentran la vuelta” también ubican a Mauricio Macri. Remarcan que la indefinición del expresidente respecto de diseñar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza que trascienda la buena sintonía legislativa que tienen ambas fuerzas, “perjudica al PRO: las encuestas muestran que la gente que antes votaba a candidatos de su partido, ahora se inclinarían por LLA”.

El lunes pasado, Macri estuvo en Córdoba y dejó entrever que podría haber un acuerdo con los libertarios, pero no fue tajante. Sí se mostró crítico con la conformación de un espacio que represente “a la ancha avenida del medio”, en lo que fue una crítica (sin mencionarlo) a Juan Schiaretti. “No hay lugar para eso, hay que seguir construyendo un espacio para derrotar para siempre al kirchnerismo”, dijo el expresidente en el auditorio de la Bolsa.

Desde el Panal aseguran que el mensaje no hizo mella en el cordobesismo. “Mauricio ya fue”, es el mensaje. Funcionarios de Llaryora y allegados a Schiaretti coinciden en que Macri perdió la centralidad en la política nacional “hace rato”.

De hecho, destacan que al ring subieron dos contendientes: Milei y Cristina, mientras que Macri quedó afuera de la discusión. “Está en una posición difícil Mauricio. Conserva algo de poder y hoy tiene una buena relación con Milei, pero en Córdoba su incidencia no parece ser importante. Quedó claro cuando se le plantó Agost Carreño, presidente de su partido en la provincia”, añaden las fuentes.

El otro punto que ponen sobre la mesa los representantes del cordobesismo es la masiva migración de los votos del PRO a La Libertad Avanza (que se verifica en las encuestas) por lo que consideran difícil que en el armado electoral que se viene, el partido amarillo tenga un protagonismo central el año próximo. “Los ojos están puestos en los libertarios”, aseguran.

Aunque no hubo representantes del gobierno en el almuerzo donde participó Macri, en el Centro Cívico tomaron nota del rol que le asigna el círculo rojo al presidente del PRO: acompañar a Milei en esta etapa de reformas que está llevando adelante el libertario. “Lo dijo una y mil veces el propio Macri: él no pudo o no supo cómo afrontar las reformas que necesitaba Argentina y Milei sí lo está haciendo. Ahora le toca acompañar”, sostuvo un empresario que votó a Macri y a Milei.

De hecho, el presidente de la entidad, Manuel Tagle, lo manifestó en su discurso. “Macri plantó una semilla, que su germinación fue interrumpida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero esa semilla quedó y planteó los cambios estructurales que la economía necesitaba para que la Argentina vuelva a ser un país respetado y próspero”, remarcó. Y agregó: “Mauricio es un estadista que apoya al gobierno de La Libertad Avanza. No sólo para que haya ganado las elecciones, sino también ofreciendo su apoyo para neutralizar el triunfo del populismo. Eso fue muy valioso para que Milei hoy sea presidente”.

Todos con Milei

La presencia de Macri en la Bolsa buscó “primerear” a Javier Milei en Córdoba, que llegará a esta ciudad el próximo miércoles para participar del aniversario de la Fundación Mediterránea. La convocatoria será multitudinaria, ya que según trascendió hay más de 2 mil personas inscriptas. “Es lógico, no sólo es el presidente, sino que la gente quiere saber cómo sigue la economía y además en Córdoba Milei cuenta con un gran apoyo”, sostienen desde el PRO, tratando de bajarle la espuma a la comparación entre los dos actos.

En este contexto, el armado de “Hacemos” a nivel nacional no se detiene y Schiaretti no se cansa de reiterar que no es momento de hablar de candidaturas. “Eso es lo que repite Juan puertas adentro. Falta mucho para las elecciones del año que viene y todo puede pasar. En marzo o abril recién puede haber definiciones”, añadieron.

Sin embargo, dejan abierta una mínima chance de que Schiaretti “juegue” en las elecciones legislativas. “Hay que tener en cuenta que Schiaretti va a ser el fundador de un partido nacional. Y seguramente se jugará fuerte en distritos importantes como Buenos Aires y Santa Fe. Ahí se analizará qué dicen los aliados y si le piden que sea candidato, pero falta mucho para eso”, remarcan en el entorno del exmandatario.