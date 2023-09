Schiaretti relanzó la campaña: “Es un disparate lo que plantea Bullrich”

Luego de una semana ausente por Covid positivo, Juan Schiaretti retomó la campaña en sus aspiraciones presidenciales. La fórmula presidencial de Hacemos por Nuestro País, relanzó su campaña en La Rural de Buenos Aires, de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

El mandatario cordobés calificó de "disparate" el comentario de Patricia Bullrich acerca de la posibilidad de que baje su candidatura.

En la conferencia de prensa se dedicó a resaltar la falta de gestión de los demás candidatos, entre ellos Javier Milei que plantea “cosas” que no se aplican en ninguna parte del mundo. “En las nuevas alternativas están quienes no tienen experiencia de Gobierno y plantean cosas que no fueron aplicadas en ningún lugar del mundo, como La Libertad Avanza. Estamos quienes tenemos experiencia de gestión y además de producción y trabajo planteamos equilibrio: tanto mercado como sea posible y Estado cuanto sea necesario", sostuvo el gobernador.

También habló del hartazgo sobre la política: "La sociedad está harta, la dirigencia sólo se pelea por cargos, creer, como los de Cambiemos, que definían la interna y estaba listo el presidente. Están hartos de que la política se mire el ombligo y no resuelvan sus problemas", afirmó y señaló que es algo que hacen en Córdoba.

Quien acompaño a Schiaretti en Buenos Aires fue el intendente de Córdoba y gobernador electo Martin Llaryora. "Le tocó conducir a Córdoba en diversas circunstancias, es como conducir un país. Es una provincia que no se rinde, apuesta a la responsabilidad institucional, respeta las decisiones judiciales, genera trabajo, trabajar con la producción y el campo", resumió.

El vice en la fórmula y ex ministro del Interior y Transporte, por su parte, dijo a Cadena 3 que están "muy confiados en sacar un buen resultado el 22 de octubre".

"La sociedad tomó una decisión que fue salir de la grieta votando a un emergente como Milei. Eso es una respuesta al fracaso de las fuerzas tradicionales. La diferencia nuestra es que somos una fórmula con experiencia en gestión y un gran sentido común", detalló.

Giordano, también presente

Entre el nutrido marco de personas que acompañaron al gobernador Juan Schiaretti en la Rural de Buenos Aires, se podían ver a los principales candidato a diputados nacionales y al intendente electo de Córdoba Daniel Passerini. No faltó, tampoco en esta oportunidad, el ministro de Finanzas de la provincia, Osvald Giordano.

Al funcionario se lo vio en primera línea, junto a Alejandra Vigo, Carlos Gutierrez y Alejandro “Topo” Rodríguez, dirigente de íntima confianza Roberto Lavagna.