Padre Pablo Viola: "las propuestas de Milei son preocupantes, plantear que el Estado no va a estar afectará a muchas personas"

Los curas de los barrios populares de Argentina, sectores principalmente pobres, se levantaron contra los ataques de Javier Milei al papa Francisco. Uno de los sacerdotes firmante de la carta leída en la misa que celebraron más de 40 curas en la parroquia Virgen de Caacupé, en la Villa 21-24, es el padre Pablo Viola. Su congregación está en Villa Angelelli, el último rincón al sur de la capital. cordobesa.

“Somos los curas que estamos en sectores populares de la Patria", se presenta el párroco. Aún no logra digerir que las críticas del candidato libertario sean descalificadoras hacia la doctrina de la justicia social de Bergoglio. “Se pusieron en tela juicio principios como la justicia social, la expresión es que es una ‘m*erda’. Que un candidato a presidente se exprese en esos términos es preocupante”, expresó el cura.

“Si alguien votó por bronca a un candidato, pero éste me dice que va a sacar la escuela, la educación pública, el dispensario y… entonces hay algo del razonamiento que no está funcionando"

Trabajar en las zonas vulnerables de la Capital lo ha llevado a vincularse directamente con las necesidades de los vecinos y buscar acompañar a comedores desbordados de gente. Crítico con los políticos, valora la presencia del Estado en esos sectores. Para el padre, "la gente ha votado emocionalmente. Milei se presentó como la ruptura. La bronca, el enojo hace pensar que es preferible que venga alguien que rompa todo para ver qué sale. Pero tiene que ver con el alejamiento de la política con lo que piensa la gente. Aparecen personajes como éstos, son mesías sin raíces, como dice el Papa, que prometen resolver los problemas”.

En búsqueda de más y mejores propuestas de los candidatos

Para Viola, a la situación actual se la puede comparar con lo vivido durante el 2001, aunque rescata la presencia del Estado. Tomando las apreciaciones del padre Pepe, en aquel entonces enfrentar la desigualdad fue hacerlo sin herramientas claves como la escuelita del barrio, el dispensario y la ayuda. El comedor y merendero, donde trabaja el sacerdote de Córdoba, desborda de personas que todos los días sacan número para comer, aunque sea lo único del día.

Curas de barrios populares realizaron una masiva misa en desagravio del Papa Francisco y con duras críticas a Milei

“Si alguien votó por bronca a un candidato, pero éste me dice que va a sacar la escuela, la educación pública, el dispensario y… entonces hay algo del razonamiento que no está funcionando o no está claro cuál es el real impacto de la propuesta planteada. Hay que pensar y hacer pensar a la gente. Pero deben hacerlo todos, no sólo los candidatos”, alertó el párroco.

Agregó: “qué ha estado pasando y en qué hemos estado que se nos metió por la ventana un personaje como éste”.

Para concluir dejó una reflexión sobre lo políticos y el Estado: “Nos hace falta más justicia social, con un Estado presente y más compromiso. Nosotros lo decimos desde la calle”.

Qué reclamaron los curas

Más de 70 sacerdotes celebran una misa comunitaria en rechazo a los insultos del candidato ultra, que calificó al pontífice de “imbécil”, “zurdo asqueroso”, “comunista” y “representante del Maligno”

Sacerdotes de barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y de su área metropolitana se organizaron para expresar su “más enérgico repudio” a las “agresiones vulgares” y “conceptos mentirosos” que Milei lanzó contra el Papa, según defienden en un comunicado más de 70 curas de todo el país.

Los organizadores habían reconocido días antes que es inusual que la Iglesia se pronuncie en contra de las críticas al pontífice. Pero en este caso lo hicieron. “Uno se termina preguntando si alguien (…) que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar puede soportar las tensiones propias del cargo público”, dice el texto.

Para el diario El País, el candidato de La Libertad Avanza, es “un economista ultraliberal que saltó de los platós de televisión a la política y fue el candidato presidencial más votado en las elecciones primarias de agosto. Encontró en un Papa jesuita, que representa uno de los sectores menos conservadores de la Iglesia y que ha arremetido contra el neoliberalismo y el populismo, otra figura con la que confrontar”.