Schiaretti toma distancia de la tensión judicial y se recuesta en agenda de agro con los biocombustibles

Lejos de la tensión judicial con la que el oficialismo nacional puso primera al año legislativo, el schiarettismo va por una agenda del campo, con los biocombustibles como eje principal, y tomando distancia de ese primer round de fricción que propone el ala cristinista del Gobierno.

Tras el discurso cristinizado del presidente Alberto Fernández en el Congreso, los movimientos en el Senado con la propuesta de Bicameral que puso en la mira a jueces y fiscales, y el contundente alegato de Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves en el marco de la causa dólar futuro, el schiarettismo propone tema propio y pide una prórroga a la discusión por los biocombustibles. Con el argumento de la participación de los mismos en la matriz energética y en la industria nacional, como así también sosteniendo las ventajas que -entienden- tienen por encima del uso de los combustibles fósiles, el póker de diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti en la Cámara baja salió a pedir la prórroga de una discusión que tiene como vencimiento legislativo el próximo mes de mayo.

“Córdoba defiende una política activa de promoción de biocombustibles y de bioenergías, ya que cuenta con un importante desarrollo en la producción de bioetanol de maíz como componente de su bioeconomía, y un enorme potencial en relación a biodiesel, biogás y otros usos de la biomasa. Además, consideramos enfáticamente que el tiempo disponible hasta la caducidad de la presente normativa, que ocurrirá el 12 de mayo de 2021, resulta extremadamente insuficiente para considerar otras alternativas que permitan consensos y garanticen desarrollos regionales armónicos, razonables y distribuidos” manifestaron en un comunicado desde el bloque que integran Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio.

En el bloque reconocieron a PERFIL CORDOBA que “no nos interesa una prórroga a lo Cambiemos, porque sí”. “Nos interesa por el hecho de que hasta mayo es poco el tiempo para discutir una nueva ley, y es una forma de decirle al Gobierno que no es una estupidez. Después es muy difícil remontar desde cero cuando pierde estado parlamentario”, reconoció a este medio una voz calificada del bloque.

La misma fuente sostuvo que hay fricciones con las provincias patagónicas y que la tensión también se debe “por sectores que responden a las petroleras”. “Resulta que son muy progresistas, pero están en contra del modelo verde, optan por la matriz fósil, el modelo extractivista y el sector minero”, agregó la misma fuente apuntando al Gobierno nacional.

Diálogo, aunque con límites. El límite de cualquier tipo de acercamiento legislativo es la agenda cristinista de avanzada hacia el poder judicial, repiten desde el bloque schiarettista. Por lo tanto, cualquiera de las discusiones que el oficialismo nacional pretenda en ese sentido, no encontrará respaldo alguno de los cuatro schiarettistas.

En torno a esto, en el Frente de Todos reconocieron a este diario: “lo sabemos, no le vamos a pedir a Schiaretti que se vista de algo que no es. Se entiende que lo pone en riesgo con su electorado y no se le va a pedir ese respaldo”, afirmó una fuente del Gobierno nacional.

De todas maneras, tanto en el Centro Cívico como en Balcarce 50 coinciden con que “las condiciones son muy distintas” a las de otros tiempos. “No condicionamos envío de fondos ni gestión a respaldo legislativo. Y a eso lo saben”, dijo una funcionaria nacional.

A esto lo sostienen otros referentes nacionales que destacaron el discurso del gobernador en la semana ante la Fundación Mediterránea donde habló de “relación institucional” y destacó las partidas que llegan desde Nación. “Antes ni nos nombraba”, dijo.

En tanto, desde el schiarettismo recogieron el guante y si bien reconocen que los límites siguen siendo la Justicia y el campo, afirman: “no nos sentimos discriminados como en otras oportunidades”. “Nadie duda que estamos en contra de la reforma judicial pero no estamos viendo discriminación”, dijo una fuente schiarettista en el Congreso.

Sobre el debate en torno al funcionamiento de la Justicia, esta semana se vivió también el impulso de Juan Manuel Delgado a la fiscalía general de la Provincia, y esa discusión en la Unicameral ya arrancó. Al respecto del respaldo, y si habrá o no pedido de intercambio de favores legislativos, desde el grupo de parlamentarios que responde al senador Carlos Caserio reconocieron que acompañarán.

“Somos orgánicos, acompañamos y hasta vemos acertada la postulación”, dijo un legislador provincial de finos contactos con la Nación, que además agregó que hay diálogo “hacia abajo” en el peronismo provincial. “Que ‘el Gringo’ y Carlos (Caserio) no hablen no quiere decir que otras líneas de ambos lados no lo hagan”, reconoció a este diario.

Con agenda dividida, diálogo, gestión y fondos, así arrancó la relación entre Nación y Provincia en el año electoral.