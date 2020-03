Se bajó el oficialismo

por Hugo Caric

Uno de los vicepresidentes de Belgrano, Sergio Villella, le confirmó a PERFIL CORDOBA que el oficialismo no se presentará en las elecciones, previstas inicialmente para abril próximo.

“Es una decisión tomada: ningún integrante de la actual comisión directiva se va a presentar en los próximos comicios”, afirmó el directivo el sábado pasado en el Gigante de Alberdi, previo al partido que el Pirata le ganó 1-0 a Deportivo Morón por la 19ª fecha de la Primera Nacional, poniendo de manifiesto que la cuestión deportiva fue determinante a la hora de adoptar la decisión.

De esta forma, los candidatos que asoman para la contienda hasta el momento son el expresidente y actual director ejecutivo de la entidad, Armando Pérez, y el exgoleador ‘pirata’ Luis Fabián Artime.

Hace 15 días, el actual presidente del club de barrio Alberdi, Jorge Franceschi, había admitido que no se presentaría a la reelección, aunque buscará seguir ligado al club. “Voy a continuar con la docencia y algunos emprendimientos privados”, expresó el actual mandamás de la entidad celeste, quien es profesor de Historia y administra algunos emprendimientos de Armando Pérez, de quien se declara “distanciado”.

“Yo no mezclo las cosas. Con Franceschi tenemos diferencias en cuanto al manejo del club pero no puedo trasladar eso a una relación laboral”, le manifestó Pérez a PERFIL CÓRDOBA en alusión a la particular situación.

Sin lista ni alianza

Villella le anticipó a este diario que posiblemente a fines de marzo se haga el llamado a elecciones y estimó que, de no mediar inconvenientes, los socios belgranenses podrán elegir nuevas autoridades “antes de fines de abril”. Descartada la participación del oficialismo, que en 2017 se impuso por un contundente 81% en un mano a mano electoral con el economista Santiago Montoya, el vicepresidente 1º descartó la posibilidad que él o algunos de sus pares (Juan Colomé y Ramón de la Rúa) se sume a la nueva fuerza que postula a Artime, con quien mantienen una buena sintonía. “Quizá en el futuro podamos colaborar con el club, pero desde afuera. No vamos a hacer alianza y tampoco vamos a sumarnos con alguna candidatura”, puntualizó.

“La gestión deportiva terminó siendo determinante para nuestras aspiraciones de seguir gobernando al club”, reflexionó Villella.

La semana pasada el sector que impulsa la candidatura de Artime difundió encuestas que lo posicionan con un 60% en intención de voto de los socios. “Armando (Pérez) tiene su piso, que puede ser del 30 ó 35 por ciento, igual que Cristina (Kirchner)”, dijo Villella haciendo un paralelismo con la cancha grande de la política. Y ante una referencia de este periodista en igual sentido, coincidió en que al empresario “le falta un Alberto (Fernández)” para darle solidez a su propuesta electoral. De un tiempo a esta parte Pérez viene negociando el respaldo de Euclides Bugliotti, el dueño del Grupo Dinosaurio, quien en la anterior compulsa electoral del Pirata apadrinó la postulación de Montoya. ¿Será Bugliotti el nexo que permita una impensada alianza “Todos contra Luifa”?

Futuro imperfecto

Villella admitió que las autoridades que resulten elegidas en abril próximo heredarán un club con “un déficit operativo controlable”, producto de la falta de ventas de un futbolista en la presente temporada. “Para que los números cierren tendríamos que haber vendido algún jugador. De todos modos, los números no son significativos y de ningún modo condicionan el normal funcionamiento de la institución”.

Finalmente, el directivo preciso que ya hay charlas preliminares con los distintos candidatos para que en la misma asamblea que proclamará a las nuevas autoridades se trate el balance que quedó sin aprobar el 29 de abril pasado, en el cónclave de asociados que se llevó a cabo tres semanas después de consumado el descenso del equipo a la segunda divisional del fútbol argentino.