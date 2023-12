Se muestran en Córdoba obras inéditas de Antonio Seguí

Todo es silencio en el mítico atelier ubicado en la comuna francesa de Arcueil. Los pinceles en sus tarros, las paletas de colores sobre el tablón y un eco que por lo bajo repite los nombres de incontables artistas cobijados por la generosidad del gran maestro argentino.

De Rómulo Maccio a Marcel Duchamp, aún resuenan en las paredes las risas, la música y las conversaciones hasta altas horas de la madrugada, melodías de una vida plagada de reuniones con pintores, escultores, músicos, amigos y familiares.

Antonio Seguí, el padre de la Familia Urbana nos dejó hace ya casi un año y el tiempo se detuvo por un momento. Pero el viernes pasado, su legado cobró vida nuevamente en una muestra que expone un significativo recorrido por su carrera.

La muestra. La exposición, supervisada y curada bajo la atenta mirada de Clelia Taricco, compañera de vida del artista, se da en el marco de los 35 años del Centro de Arte Contemporáneo, impulsado por el mismo Seguí.

“Esta era una muestra de la que se venía hablando cuando Antonio aún estaba vivo; él tenía ciertas resistencias porque su relación con el Chateau siempre fue un poquito, no sé si conflictiva, pero sí en un momento él se decepcionó mucho de cómo estaba funcionando porque no era como él lo había imaginado”, dice Taricco a PERFIL CÓRDOBA.

En efecto, Antonio Seguí había puesto muchas expectativas en ese espacio, buscando convertirlo en un verdadero centro de arte contemporáneo que renovara el circuito cordobés, dinamizando en consecuencia el circuito de todo el arte. “Antonio lo había pensado como un lugar muy dinámico, con residencias de artistas, con distintos cruces: desde fotografía hasta arte precolombino. Él pensaba que todas las artes tenían que ponerse en diálogo en ese momento. Pero aquello duró un año o dos y luego ese proyecto inicial se fue desvirtuando. Incluso la colección fue a parar a otro lado. Pero finalmente empezó a ver que las cosas cambiaban, que había gente que estaba trabajando en otra dirección y con ganas de hacer cosas. Entonces surgió la idea de la muestra cuando él estuvo acá en febrero de 2022”, rememora.

Las obras. ‘Con el tiempo suspendido’, título que da nombre a la muestra pero que es también un cuadro de Seguí, reúne unas 40 obras, cuyo recorrido plantea una mirada transversal de su producción, desde los años ‘60 hasta 2000. “Hemos tenido que elegir cuidadosamente las obras porque tampoco es que cada una de esas décadas están representadas completamente. Esta es una mirada transversal y una manera de redescubrir sus trabajos de aquellos años. Hay obras que en Córdoba no se mostraron nunca y me pareció importante hacer ese recorrido”, detalla.

Las obras en exhibición pertenecen a colecciones públicas pero también privadas, por lo que además se ofrece la posibilidad de ver piezas que habitualmente no están expuestas al público

OBRAS. ‘Con Aire de Propietario’ y ‘Dos Sombreros’.

Con su temática siempre urbana, Seguí plasmaba en sus lienzos la soledad de un hombre inmerso en ciudades en las que no sabe muy bien cómo posicionarse. “Ese fue siempre su leitmotiv y lo que uno puede leer en su trabajo. Últimamente estaba trabajando en grandes formatos, había vuelto a trabajar un poco sobre el papel marouflage, en la tela y estaba trabajando en dibujos con carbonillas también”.

Acervo. La magnitud de la obra de Seguí es incalculable porque no sólo se cuenta su obra pictórica, que de por sí es cuantiosa, sino que el artista trabajaba en varios frentes al mismo tiempo. “La gráfica para él siempre fue muy importante. Desde fines de los ‘50 hacía grabados y los hizo hasta 2021. Era una técnica que él paralelamente iba trabajando, igual que el dibujo, los objetos y las esculturas. Su producción es enorme y no podría cifrarla. Además está desparramada por todo el mundo. Estamos trabajando para poder ir consolidando un catálogo razonado de su obra pero es un trabajo enorme. Está en curso, pero no tiene aún fecha porque es un trabajo titánico”, detalla Taricco.

CLELIA TARICCO. Compañera de vida de Antonio Seguí, Taricco vino a Córdoba a curar la muestra del pintor.

Ilustraciones. El padre de ‘La Familia Urbana’ trabajaba mucho también con ilustraciones. Entre otros, hizo un libro con Mario Benedetti, a quien conoció en Cuba y con quien se vio luego en diferentes lugares del mundo. Y con Tita Reut, una poeta francesa, realizó una edición especial –de sólo 20 ejemplares– que tiene tres dibujos originales y acuarelados en cada libro. “Es lindo que lo traigas a colación porque Antonio se encontraba muy cómodo con la ilustración de libros, le gustaba mucho ese lugar y con encontrarse con los escritores o los poetas. Había mucha gente incluso que lo buscaba, editores de piezas únicas también; de hecho había cosas en curso cuando partió, estaba trabajando con un editor francés con el que estaba en un proyecto que quedó inconcluso.

No sé si se publicará porque estaba en una etapa muy germinal pero sí es cierto que el tema de la ilustración de libros era un tema muy querido. Cuando se hizo una exposición en Recoleta, hace 15 o 20 años, se mostraron muchos de sus trabajos de ilustración”, recuerda.

Seguí y después. Paralelamente a la muestra en el Centro de Arte Contemporáneo del Chateau, otra exposición con obras de Seguí se lleva a cabo en Francia, donde se realizará un evento especial en el marco de su 90 aniversario, en enero. A futuro, hay una serie de proyectos en Francia y Bélgica y una tarea ciclópea: “Estamos trabajando en un archivo que consolide la obra de Antonio. Esa será nuestra plataforma para futuras publicaciones y muestras. Y para seguir trabajando la obra de Antonio”, finaliza Taricco.



ANTONIO SEGUÍ. Pintor, escultor e ilustrador, su legado cruza fronteras habitando museos del mundo y colecciones privadas.