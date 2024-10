Se realizó en Córdoba el primer encuentro internacional para pensar las infancias

El Primer Encuentro Internacional Cultura Infancia, que tuvo lugar los primeros días de octubre, se ocupó de debatir ejes orientados a construir un documento fundacional que sea la referencia conceptual de acuerdos internacionales en torno a Cultura Infancia.

Durante dos días se llevaron a cabo ponencias y mesas temáticas con la participación de referentes de diferentes áreas.

En el encuentro se firmó además un acuerdo de compromiso de trabajo en relación a Cultura Infancia en sus propios territorios y de colaboración internacional. “Nos interesaba que participaran personas que ya estuvieran trabajando en la temática y también de otras regiones. En el evento estuvieron los cónsules de Italia, Perú, Chile, hubo un delegado de Cataluña, expositores de Brasil, Panamá, España y México. Pero también estuvieron, por ejemplo, 26 maestros que representaron a los 26 departamentos de Córdoba. Fue muy importante esa participación porque vinieron con la escucha abierta y propuestas activas”, destacó Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura.

Con un único eje transversal –la infancia– se firmó un convenio con Brasil, al que se sumó Chile, con el objetivo de trabajar para que los niños y niñas sean sujetos de derecho y no sujetos de deberes, desde el punto de vista artístico, cultural y de las políticas públicas. “La idea es que el próximo encuentro se haga en Chile porque más allá de que la iniciativa nació acá, queremos que otros festivales del continente puedan tomarlo para fortalecer circuitos y para que se incorpore en las agendas públicas de la infancia, de los distintos países”, sostuvo.

La infancia es hoy. Entre los participantes locales al encuentro, estuvo presente Adriana Torriglia, de la Fundación Desafiarte. “Este espacio nos permitió por primera vez ubicar en este territorio sociocultural a las infancias con discapacidad. El valor constitutivo e identitario desde la temprana infancia que aporta el arte y los lenguajes artísticos en el momento más temprano de la vida humana, es de contribución esencial para el desarrollo integral de lo humano”, indicó Torriglia a PERFIL CÓRDOBA.

En este sentido, desde la fundación agregaron además que las intervenciones artísticas –procesos y productos– en tanto estimulaciones tempranas, permiten al bebé y a la primera Infancia vivenciar y experienciar lo artístico, favoreciendo el neurodesarrollo de sus vías sensoriales sensoperceptivas, expresivas comunicacionales en relación directa con el mundo de los colores, los sonidos y los movimientos, ofreciendo mediadores simbólicos de gran potencial que solo proveen los lenguajes artísticos. “La danza y la expresión corporal vienen a involucrarse desde muy temprano para acompañar las infancias con momentos más emotivos, imaginativos, creativos que permiten que lo lúdico poético invite a desplegar sueños y fantasías. Por otro lado, impactan de manera reparadora en las familias que transitan muchas horas de diagnósticos, hospitales y terapias. Transitar este espacio de intercambio nos ha invitado a interpelarnos, a repensar lo diverso y sus territorialidades, construcciones colectivas de polifonías de voces. Sin distracciones, sin dilaciones, sin ausencias. La infancia es hoy”, reflexiona.

Las infancias como protagonistas de su tiempo. Laura Gallo, es integrante del Grupo Ulularia Teatro y Colectivos Itinerantes, espacios en los que trabajan para las infancias y adolescencias en proyectos de acceso democrático a las artes escénicas, en todo el territorio provincial. “Este encuentro es algo largamente esperado, sumamente necesario y altamente esperanzador. Ya la idea de pensar en las infancias y adolescencias en su contexto presente de tiempo y espacio, como sujetos plenos de derechos, como protagonistas de su tiempo, nos alienta en estos momentos tan desoladores”, dice.

Gallo hace hincapié en la necesidad de buscar acuerdos internacionales en relación a la Cultura y las infancias, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual en el que el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que apunta claramente a las infancias más vulnerables y en el que se avanza en contra de la ESI, entre otras cosas.

Entender la diversidad. El director y dramaturgo Guillermo Baldo participó de la Mesa Redonda Referentes en Infancia, junto a otros profesionales. “Hace varios años que me dedico a investigar y producir teatro para infancias y este tipo de encuentros resultan muy valiosos para nuestras prácticas y para intercambiar con gente que está trabajando y pensando en infancias desde diferentes sectores y territorios. Somos una sociedad adultocéntrica que piensa prácticas para vincularse con las infancias, entonces, me parece fundamental que estemos actualizando las perspectivas y los abordajes porque sino, empezamos a trabajar con una idea y con una representación de infancia que no es la actual”, advierte Baldo.

El teatrista también pone el foco sobre la mirada que se tiene muchas veces del teatro para niños: “En algunos sectores es observado como un género menor, como si el teatro para adultos estuviera por encima del teatro para las infancias y este tipo de acciones colaboran a pensar nuestras prácticas desde un lugar con muchísima más responsabilidad y profundidad”.

Además, señala que muchas veces se piensan las infancias como si fueran una masa que siente, piensa y desea más o menos las mismas cosas, pero que hay que “poder tener la posibilidad de seguir ampliando el horizonte, diversificar las miradas y comprender la diversidad que habita también en las infancias desde diferentes enfoques profesionales, territorio y situaciones sociales”.

Abordajes desde otras latitudes. Otra de las mesas de trabajo se dedicó al abordaje de ‘La infancia como protagonista en los procesos creativos’, y tuvo como moderador a Eric Venzón, de Mutttis Teatro y actor de la Comedia Infanto Juvenil. “Es muy importante escuchar qué está pasando en Latinoamérica y fue muy enriquecedor escuchar voces de Brasil o de Iberescena hablando de las políticas culturales dedicadas a infancias. Fue interesante oír cómo se está pensando el teatro para infancias como algo específico y ya no una línea política sobre teatro a la que acoplarse. Se habló mucho de poder revalorizar y darle la importancia y los espacios que necesita la cultura para la infancia”, aseguró.