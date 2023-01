Shakira puede que no llore, pero junto a Bizarrap sí que facturan

El 11 de enero, a las 21 hora argentina, sucedió un fenómeno que trascendió la mera emisión de un video en vivo a través de YouTube de uno de los acontecimientos del mundo de la música con origen en Argentina que se transformaron en inevitables: la BZRP Music Sessions, Vol. 53, que tuvo a Shakira como invitada del productor argentino Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap.

Con tan solo 24 años, Biza —DJ, compositor y productor discográfico— logró a través de canciones que graba en lo que puede percibirse como un simple sótano – estudio, que artistas emergentes, y no tanto, se unan para hacer algo más que una canción: con sintetizadores, caja de ritmos y sampleos y la voz del invitado o invitada, sobre todo el vídeo expone al dueto en cuestión —a través de un hecho musical y visual— a contar algo más que una canción: en el caso de Shakira, una catarsis postseparación, una reapropiación del chisme, una letra que dejó en los últimos días decenas de análisis y comentarios sobre el valor, en el sentido amplio de la palabra, de la sesión.

Al respecto, una consultora elaboró un informe, en el que se propusieron entender y traducir los números de lo que ellos denominan el “Efecto Shaki” (ver cuadro). PERFIL CÓRDOBA conversó con la vocera de Findasense, Adriana Pineda, Regional Company Lead de Central & South America de Findasense. En lo que sigue, una versión condensada de la conversación.

—¿Puede hacer una proyección de lo que denominan “la trilogía del desamor”? ¿A cuánto podría llegar la monetización de las canciones?

—Usando el comportamiento de las últimas cifras, donde además las primeras dos canciones de la trilogía fueron sal-picadas de manera positiva, se espera que de aquí al cierre del primer Q’ (trimestre) de 2023, la facturación de la trilogía ascienda a los 49,5 millones de euros.

La trilogía del desamor se completa con: Monotonía: 24 millones de reproducciones en YouTube en las primeras 24 horas y 3 millones de reproducciones en Spotify en menos de 24 horas. Lanzamiento: 19 de octubre de 2022. Te felicito: en menos de 20 días logró obtener más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Promedio de 5 millones de reproducciones por día. Además, tuvo 148 millones de reproducciones en Spotify en 3 meses, promedio por día 1.6 millones. Lanzamiento: 21 de abril de 2022.



—Considerando que muchas usuarias de plataformas como Only Fans no tienen una base de fama mundial como Shakira, ¿’las mujeres no lloran, las mujeres facturan’ puede aplicarse a estos fenómenos digitales como formas de generar ingresos en crecimiento? ¿Tienen algún dato de formas de monetización digitales y genuinas, además de las vinculadas a la música?

—Por supuesto, el fenómeno digital de Only Fans ha traído muchas facturas para quienes han sabido aprovecharlo y no tienen una amplificación de fama mundial al estilo Shakira. Trayendo dos exitosos casos de las mujeres que más facturan en Only Fans son, en primer lugar, Bella Thorne, exestrella de Disney, quien abrió su cuenta en la plataforma en el 2021 y además de recibir cientos de críticas, ganó un millón de dólares en sus primeras 24 horas en Only Fans. La actriz logró acumular una fortuna de 11 millones de dólares. Y una de las mujeres más famosas en Only Fans es Erica North. En 2020, habló sobre la fortuna que ganaba con este tipo de contenido: US$ 250.000 anuales. Pero no solo fenómenos como Only fans, también vemos mujeres facturando en otras redes sociales como Kylie Jenner, quien es una de las personas influyentes mejor pagadas del mundo, con un promedio de US$ 400.000 por publicación y hasta US$ 1 millón por contenido patrocinado en plataformas como Instagram, Facebook y Tiktok.

¿Qué es una tiradera?

En el léxico urbano, es un dicho o hecho con el que se procura poner en ridículo a alguien o algo.



—¿Qué antecedente similar a lo que denominan ‘Efecto Shaki’ puede mencionar o han estudiado?

—Un antecedente fresco es Taylor Swift. La texana triunfó con su disco de desamor, ‘Red’, lanzado a finales de 2012. Hasta la fecha, este álbum ha logrado vender más de siete millones de copias en el mundo. A la fecha, es la reina del despecho a nivel global, acumulando una fortuna de más de US$ 400 millones y, según cifras de Celebrity Net Worth, percibe un ingreso de US$ 140 millones al año. Otro caso es Adele. La artista británica que, desde que se dio a conocer, se ha dedicado a facturar y a llenar al mundo a partir del desamor. Se estima que el salario anual de la intérprete de ‘Hello’, ha aumentado cada año desde que saltó a la fama, en 2008. Las ganancias de la famosa aumentaron tras el lanzamiento de ‘25’, en 2018, cuando se embolsó US$ 60 millones más. Entre 2016 y 2017, la cantante ganó otros US$ 150 millones y en 2018 y 2019 generó US$ 40 millones más.



—¿Podrías explicar el modelo de negocios de Shakira que le permite monetizar más en Spotify que en otras plataformas?

—Básicamente, porque cada plataforma tiene un modelo de negocio diferente. En el caso de YouTube monetizan por la publicidad que se muestra en cada video y en el caso de Spotify monetizan principalmente por suscripciones premium. En YouTube los artistas están ganando 0,0069 € céntimos por cada 1.000 reproducciones, mientras que en Spotify, 0,037 € céntimos por cada reproducción (o stream) de una canción.

En números 68 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify en las primeras 24 horas 180 millones de vistas en YouTube (Cada hora suma una o dos millones de reproducciones) 0,037 de dólares paga Spotify por reproducción 0,0069 de dólares paga YouTube por reproducción 28 millones de euros ganó 32 horas después de lanzamiento de la sesión 53 considerando las tres canciones 19.747 euros por minuto embolsa la colombiana por la trilogía

—De las marcas que se ‘subieron’ al Efecto Shaki, ¿quiénes lo hicieron bien —en términos de estrategia— y quiénes no y por qué? Casio, por ejemplo, se despegó de las cuentas falsas.

—Si bien Casio se despegó de las cuentas falsas lo hicieron después de unos días que ya había bajado un poco el furor de la tendencia y agradecieron a las personas por su apoyo antes de ello. Esto indica que a pesar de que diferentes usuarios se aprovecharon de su marca, esto los benefició porque gran parte del contenido era escandaloso y por lo mismo lograron un mayor impacto, generando que se hablara aún más de la marca.

En cuanto a otras marcas, podemos ver el caso de Renault Twingo, que además de publicar un post, realizaron un comparativo de las características positivas del producto vs. Ferrari, esto fue hecho en un espacio público, pero logró trasladarse a redes sociales y es un claro ejemplo de beneficiarse de la crisis porque mostraron lo mejor de su producto.

Sobre otras marcas, algunas supieron alinear su rubro con la tendencia, como lo vimos en el ejemplo de las plataformas de Prime Video, Netflix y Disney, otras marcas más pequeñas se subieron a la tendencia, pero no lograron ese alineamiento del todo con su servicio o producto, lo cual en algunos casos se muestra como un acto forzado. Además, creemos que las marcas deben mantener su tono y voz, si no tienen un tono divertido, no suelen subirse a tendencias así y si lo hacen, estarían dejando a un lado su identidad por unos minutos de fama.

A pesar de que algunas marcas no alinearon del todo su identidad/producto con la tendencia, detectamos que lograron un mayor impacto y obtuvieron un mejor performance en sus redes sociales.



—¿Qué rol jugaron los medios de comunicación tradicionales en este ‘lío’? Porque, una lectura posible puede ser que Shakira se apropió del chisme, del contenido mediático sobre su vida privada, como si dijera: “A mi historia la cuento yo”. ¿Coinciden con esta lectura?

—Dada la naturaleza y el fin de los medios de comunicación tradicionales, su rol se inscribió en tema más informativo y amplificador de la conversación, alimentándose no solo de la historia de lanzamiento detrás de Sesión #53 y sus efectos, sino también de la creatividad que nació en las redes sociales fruto de las reacciones generadas por las marcas, los perfiles falsos de las mismas, las personas y los generadores de contenido.

Frente a la historia de Shakira, si fue algo premeditado o no, lo que podemos decir es que ella es consciente del ‘efecto Shaki’ en torno al desamor (tusa) y quién mejor que ella para contarlo como solo una artista de su talla lo sabe hacer, dando de qué hablar, apoderándose incluso de un nuevo formato como las tiraderas para expresarle al mundo (en especial al mundo de habla hispana) sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias y por supuesto, su talento.

Para algunos liberador, para otros empoderador, para otros salido de tono, para otros “ardido” pero no nos digamos mentiras: facturador gracias a su poder de convertir las crisis en oportunidades, generando conversaciones (de todo tipo), conversaciones que incluso hoy (una semana después del lanzamiento) siguen surgiendo e intensificando.



—En el informe se preguntan si es el desamor lo que realmente factura y dicen que es el aprovechamiento de un fenómeno que se convierte en un efecto mediático y de viralización, ¿sin precedentes? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Piqué, para ‘aprovecharlo’ y que no lo “sal-pique”?

—Hay tips o técnicas para tener mejores prácticas y buscar viralizar un contenido, pero en este caso hablar sobre qué agregar o quitar puede salirse de nuestros límites, ya que la tendencia surgió naturalmente después de un contexto que hemos venido explicando a lo largo del artículo.

¿Sobre Piqué? Clara-mente iba a salir salpicado, en cuanto a su reacción vemos que en estas situaciones donde los implicados son figuras públicas de alto alcance, estratégicamente podrían tomarse dos rumbos: uno, guardar silencio y hacerse a un lado, para no aumentar la crisis; y dos, tomar las riendas del tema y aprovechar la viralización para beneficiarse.

Esta última, al parecer, fue la elección que tomó el jugador de fútbol, donde posterior al estreno de la canción se le vio en un programa usando un reloj Casio y luego manejando un Renault Twingo. Estas acciones pueden entenderse como una estrategia de mercadeo y en la que quizás le hayan pagado. Lo que sí es un hecho, es que a la final todos ganaron.

En Instagram, la cuenta oficial de Casio publicó una historia donde indicaron que la marca no está en ninguno de los dos bandos, con la intención de aclarar que en realidad tal patrocinio a la liga de fútbol de Piqué e Ibai, no existe. Aún queda en incógnita si la declaración del jugador de fútbol sería una jugada para que la marca cediera ante la presión mediática y optara por patrocinar. Como dato adicional, según un artículo del diario Nius, la cantante habría pedido permiso a las marcas Casio y Renault (con su modelo Twingo) para que fueran mencionadas en la canción. Hay algo que sí se puede concluir y es que en este juego de bandos, se han beneficiado todos los implicados, tanto en lo mediático como en sus bolsillos.



¿Y Bizarrap?



—¿El dinero que mencionan como ganado es una estimación que también incluye al productor Bizarrap?

—Incluye a Bizarrap en la medida que se contempló dentro de la medición final. Ahora, si solo vamos a hablar del último video, ambos ganaron (porque desconocemos cómo es la proporción de regalías) aproximadamente € 986.000 en YouTube y € 2,4 millones en Spotify, lo que supone el 12% del total de ganancias de la trilogía.



—En relación con el productor argentino, ¿qué lectura hacen del ‘drástico’ crecimiento de sus menciones a nivel global del 35.884%?

—Entendamos que las sesiones de Bizarrap se han establecido como un fenómeno, el artista lleva tiempo brindando un espacio a cantantes para que dejen lo que les surja en su sesión, algunas gracias a las tiraderas. Podemos ver su crecimiento ligado a colaboraciones con artistas como Nathy Peluso, L-gante, Quevedo, René de Calle 13 y ahora Shakira.

Teniendo en cuenta el contexto social que ha girado en torno a la vida y el escándalo de la cantante colombiana y además que Bizarrap ya había realizado sus famosas Tiraderas, sesiones donde algunos artistas lo dedican a echar sátira a figuras públicas. La expectativa de #Sessions 53 era alta porque la gente estaba esperando que diría Shakira y qué nos revelaría; en el momento en que salió la canción el impacto fue gigante y el Efecto Shaki se presentó, en muy pocas horas se posicionó como la más escuchada.



—¿Vieron algún fenómeno similar?

—En sesiones pasadas Bizarrap ha logrado éxito y un gran número de reproducciones, pero no vemos un caso donde el tema haya logrado impactar diferentes industrias, el mercado y las redes sociales como lo fue este.



—¿Qué puede implicar para él no solo en términos monetarios?

—Su carrera podrá continuar en crecimiento debido a que artistas de la talla de Shakira seguro estarán más abiertos a colaborar con él y su método de sessions, a través de las tiraderas, podrá ser aún más conocido a nivel global. Ahora bien, si hay personas que escucharon el éxito con Shakira y no lo conocían, muchos buscarán que otros temas ha sacado y tendrá nuevos seguidores de su música. Está en Bizarrap no perder el toque mágico que le ha dado a sus sesiones y mantener su talento en el futuro.