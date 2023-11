Si la guerra no te mató: técnicas para trabajar en la niñez

Desde hace cuatro años coordino en Graz, Austria, un equipo de 20 trainers de diversos países y culturas. Nuestra misión: ofrecer el programa de la Children & War Foundation (con base en Noruega y Gran Bretaña) para apoyar a niños que han sobrevivido a la experiencia de la guerra, a catástrofes naturales o a la huída en busca de asilo. Teaching Recovery Tecniques (TRT) es el nombre del programa que, desde 2000, se ha ido esparciendo y perfeccionando. En Austria trabajamos con grupos de niños y de adolescentes en escuelas y también con familias, en la cocina o en las salas de sus hogares. Las técnicas que los niños aprenden les ayudan a soportar, a seguir viviendo a pesar de las imágenes grabadas a fuego en sus memorias y corazones.

En términos más científicos son estrategias para sobrevivir al trauma o al postrauma. Para algunos niños es la experiencia de las bombas, los disparos, el peligro diario. Para otros es un desastre natural, como una inundación o un terremoto. Muchos han perdido sus hogares y tal vez incluso a sus seres queridos. La mayoría de los que ahora viven en Europa –refugiados o a la espera de asilo– han recorrido caminos inverosímiles durante años. Han dormido en campamentos de refugiados o escondidos en bosques y han viajado hacinados en balsas o camiones de transporte de animales o mercaderías.

También trabajamos con niños nacidos en Austria cuyas familias (padres o hermanos) han experienciado estos eventos, porque el trauma de la guerra se convierte en un trauma familiar. En el fantasma que sobrevuela, aún cuando en muchas familias ‘de eso’ ya no se habla más.

Las familias a las que asistimos vienen de Siria, Afganistán, Irán, Chechenia, Somalia, Ucrania, Irak, Sudán, Etiopía, Armenia, Azerbaiyán.

Children & War Foundation capacita a adultos responsables, como maestros y líderes comunitarios, profesionales y no profesionales para ayudar a grandes grupos de niños en su comunidad lo más rápido posible. Los formadores comparten los manuales, técnicas y formas de enseñanza, así como herramientas psicológicas para llegar a los niños y a sus padres. Es un enfoque práctico para lidiar con los desencadenantes (triggers), como sonidos, imágenes y olores que traen recuerdos horribles, no a la memoria si no al presente. El niño, como toda persona traumatizada, ‘revive’ el pasado y lo sufre una y otra vez. Los padres, con quienes también trabajamos, muchas veces no advierten por cuánto tiempo y con qué intensidad sus hijos acarrean los recuerdos de la guerra. Cuando ven a sus hijos reír o jugar, tienden a pensar que el pasado ya ha desaparecido de sus memorias o les dicen: “Ahora estamos en un lugar seguro, olvídate de lo que has visto”.

La guerra, la huída en busca de asilo y las catástrofes naturales ponen el cerebro en un estado de alerta permanente. Un estado de miedo ante la muerte y la destrucción. Casi todas las energías de la persona están puestas en sobrevivir. Si una familia ha atravesado por alguna de estas situaciones (algunas han atravesado por todas), los niños experimentan problemas para dormir, dificultades para aprender nuevas cosas, ansiedad, tristeza, irritabilidad depresión, enuresis, apatía, problemas para concentrarse, sentimientos de culpabilidad, sentimiento de haber perdido la cordura, de estar loco,de no ser ‘normal’.

Las técnicas que los niños aprenden son ejercicios simples que atienden al entorno cultural de la familia; les ayudan a hacer frente a los miedos, a reconocer las señales físicas de su estrés, a identificar y nombrar sus sentimientos, a crear espacios seguros y rutinas en sus vidas cotidianas y a relajarse.

En Austria, el programa de la Children & War Foundation está fuertemente financiado por los ministerios de Salud y de Gobierno de la Nación. Es como una gota de agua sobre una piedra, bajo el sol ardiente del verano. Desde la cínica contradicción del sistema que incondicionalmente apoya “legítimas defensas”, revanchas y guerras, nosotros los trabajadores de la salud mental, vamos poniendo paños fríos. Mientras los niños a salvo tratan de sobrellevar sus traumas, más y más niños siguen atrapados o muriendo en nuevas guerras. La política internacional les está ayudando a construir su trauma.

* Coordinadora del proyecto Teaching Recovery Tecniques (TRT).