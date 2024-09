Sigue la polémica por Sadaic: "El que tiene que pagar es el dueño del salón"

El director de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), Guillermo Campos, ratificó la postura de la entidad sobre el pago de los derechos de autor por la música utilizada en los salones de fiestas.

Normativa

“El Poder Ejecutivo nacional sancionó un decreto, el 765, el 28 de agosto en el cual reglamenta la ley 11.723 de propiedad intelectual, cambiando la reglamentación que había hasta ese momento. Introduce un concepto nuevo que la redefinición de lo que es ´ámbito privado´, explicó.

“El decreto reglamentario anterior del año 1934 lo que establecía es que no había comunicación al público cuando se hacía en el domicilio privado de las personas. Este decreto pretende modificar eso y distingue el ámbito público del ámbito privado. Y dice por exclusión que todo lo que no es ámbito público es ámbito privado”, agregó en declaraciones al programa “Rony en Vivo” de Cadena 3.

Hoteles

“Yo creo que ahí nace el problema. Este decreto, dicho por los funcionarios porque el decreto no lo dice, trata de resolver un problema de los hoteles. Los hoteles históricamente cuestionaron que se cobrara por la comunicación al público de música a través de los televisores en los cuartos de los hoteles”, consideró Campos.

Y luego recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quien “dijo claramente que los cuartos de los hoteles eran lugares públicos y que en consecuencia la música que se comunicaba dentro de los cuartos era comunicación al público”.

“Los hoteles no querían pagar por eso, siempre lo cuestionaron, perdieron judicialmente y buscaron varios intentos legislativos tanto sea del Congreso como del Poder Ejecutivo. Y en este caso obtuvieron un decreto que supuestamente los incluiría en su enunciado, pero no dice expresamente lo que los hoteles quieren que diga. Ahí es el primer conflicto”, añadió en diálogo con el periodista Rony Vargas.

Fiestas

“Y el segundo conflicto que es el que le interesa más a la comunidad, a la gente en general, es qué pasa con las fiestas privadas. No sé qué quiso definir el decreto, porque el decreto no es nada claro, ni cómo quiso definir. Pero los salones de fiestas automáticamente se consideraron involucrados dentro de la exención del decreto y dijeron ´ahora no pagamos más por las fiestas sociales”, prosiguió Campos.

“Yo puedo entender que usted me puede decir ´yo voy a hacer una fiesta de mi hijo o mi hija de 15 años en un salón que me lo dan gratis´. Yo le podría decir que ahí seguramente es casi como que la hiciera en su casa”, ejemplificó.

Aunque luego aclaró: “Pero la realidad de las cosas es que los salones de fiesta no funcionan así. Cuando una persona hace un cumpleaños de 15 en un salón de fiestas va y paga por el salón, o sea el salón gana plata a la persona que quiere hacer la fiesta. Hay un negocio de por medio”.

“Después si la persona quiere pasar música para bailar, que es lo usual, normal y habitual, el salón dice si aparte usted quiere música le vamos a cobrar tanto y si hay un dj, el dj le va a decir yo quiero cobrar tanto”, volvió a ejemplificar.

Críticas

“Ahora según la interpretación del Poder Ejecutivo los únicos que no cobran ahí son los autores y compositores, es decir los dueños de las obras que se tocan en esa fiesta”, cuestionó Campos

“Cuando alguien gana a través de la música no puede pretender no pagar derechos por más que sea en una fiesta privada”, argumentó.

“Acá hay un negocio detrás de la fiesta privada. El que tiene que pagar es el dueño del salón. Obviamente para él es la obligación porque él es el que hace el negocio, él es el que cobra la fiesta y el que cobra la música porque en definitiva él es el que pone la estructura”, insistió el director de SADAIC.

“Yo no digo que tenga que pagar el padre de la chica que cumple 15”, enfatizó Campos.

“SADAIC no puede suspender fiestas”

“Las instrucciones que tienen nuestros agentes cobradores es ir al salón de fiestas, le dicen que tienen que pagar lo que corresponde por la fiesta. Si no le pagan, le dejan una factura y se retiran”, relató.

Al referirse a versiones sobre supuestas intimidaciones para que se haga efectivo el pago, Campos respondió: “Los cobradores nuestros no están en condiciones de apretar a nadie. Primero porque no tienen facultades para hacerlo, no están autorizados para hacerlo y no pueden suspender fiestas porque tampoco están facultados para hacerlo. Sadaic no puede suspender fiestas”.

Por último aseguró que “Sadaic va a exigir su derecho de forma judicial” en el caso de que no se concrete el pago.