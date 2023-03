Silicon Valley Bank: lecciones y dudas

El SVB era una institución con sede en California, especializado en atender a empresas tecnológicas. Lo que derrumbó al SVB no fue prestar a empresas de riesgo, ni apostar en esquemas peligrosos: fue una corrida bancaria tradicional, desencadenada en 2021 por decisiones anticuadas. Ese año, el mercado de valores se disparó, las tasas de interés se mantuvieron cerca de cero y el dinero inundó el sector tecnológico. Nuevas empresas depositaron en este banco, quien, a su vez, invirtió en bonos largos. Esas inversiones, seguras en ese momento, se volvieron más riesgosas el año pasado cuando las tasas subieron y perdieron parte de su valor. Este año, a medida que la inversión en tecnología se desaceleró y las nuevas empresas retiraron efectivo para pagar sus gastos, SVB necesitó vender algunos de sus bonos con pérdidas y consecuentemente buscar capital nuevo.

El banco habría podido sobrevivir, pero cuando explicó a los clientes lo sucedido, algunos se preocuparon por su solvencia. Los inversionistas de capital de riesgo se asustaron y les dijeron a sus empresas clientes que retiraran el dinero del SVB. Otros clientes vieron que eso sucedía y también entraron en pánico: corrida bancaria en línea.

Esa es la principal enseñanza de la historia del SVB: un banco con muchos clientes que son empresas tecnológicas, cuya capacidad de financiación es sensible al aumento de las tasas no debe invertir en bonos a largo plazo, que perderán valor si suben los tipos de interés. Sin embargo, podemos obtener otras lecciones.

En segundo lugar, la clientela del banco contribuyó a su caída. En los bancos regionales tradicionales lo que sucedió en SVB no habría provocado pánico. Los bancos venden activos diariamente y si se encuentran con problemas de liquidez toman capital a corto plazo. La mayoría de las veces, los clientes nunca se dan cuenta. Pero los depositantes de SVB no son clientes normales. Son fundadores e inversionistas de empresas emergentes que analizan las declaraciones de los bancos, prestan atención al riesgo, a la volatilidad y que hablan entre sí todo el día.

Una vez que algunas de ellas plantearon preguntas sobre la solvencia del banco, los canales de Slack y las cuentas de Twitter se inundaron con advertencias de los capitalistas de riesgo y pronto muchas personas entraron en pánico. En este caso, la desaparición de SVB fue acelerada por la naturaleza amigable mutua y de rebaño de la industria a la que servía: “La primera corrida bancaria alimentada por Twitter”.

La tercera lección es que la regulación bancaria funcionó. Tan pronto como quedó claro que SVB se estaba hundiendo, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos hizo su trabajo: intervino, se hizo cargo y comenzó a tratar de recuperar a los clientes. Como resultado, los clientes de SVB que tenían US$ 250.000 o menos depositados en cuentas aseguradas pudieron acceder a esos fondos rápidamente. Con un poco de suerte, un gran banco absorberá al SVB, atenderá a sus depositantes grandes y no habrá efecto dominó: no habrá rescates con fondos de los contribuyentes, sólo una quiebra bancaria ordenada.

En los últimos años, cierto grupo de líderes tecnológicos menospreciaron a los reguladores gubernamentales por considerarlos lentos, corruptos y obstaculizar la innovación.

Pero debido a que SVB era un banco ordinario y no una empresa financiera riesgosa no regulada (donde los inversores y los depósitos podrían no tener ningún recurso), su quiebra será, probablemente, más un inconveniente que una crisis a largo plazo. Si eso sucede, Silicon Valley tendrá que agradecer a la regulación, por su supervivencia.

Fundado en 1983, era conocido por asumir un riesgo en empresas que ningún otro banco tomaría. ¿Hay otros bancos vinculados a la industria tecnológica que sean vulnerables al riesgo de tasa de interés como lo fue SVB? Si un gran banco adquiere SVB, ¿será tan amigable con las empresas emergentes como SVB? Y, ¿algún fundador de una nueva empresa volverá a confiar a otro banco su dinero?

