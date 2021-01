“Sin inversión privada y consenso en oficialismo y oposición, no hay salida”

“Sin inversión privada, Argentina no despega. El tema es que a esa inversión hay que seducirla”, dice Marcelo Uribarren, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) al realizar un análisis del arranque de la industria en 2021 y las perspectivas que se pueden trazar en el corto plazo, partiendo de algún dato alentador, como por ejemplo que los sectores industriales que peor están “han dejado de caer”.

—¿Puede haber inversiones en las condiciones actuales?

—La inversión privada está detenida porque hay mucha especulación: que si habrá una devaluación, que si la inflación es alta por una gran emisión de pesos… todo eso algo se minimizaría si hay un acuerdo con el FMI, para abril o mayo, como dicen, lo que sería positivo y después algunas pautas que tengan que ver con temas ligados a la seguridad jurídica de un país.

—¿Cuáles por ejemplo?

—Hay mucho enojo en el empresariado con la doble indemnización, porque en definitiva un tipo que invierte y piensa en crecer, enseguida dice: ‘Si tengo problemas cómo hago, me tengo que quedar con esto atragantado’. Y el otro problema es qué va a pasar con el sistema impositivo. El gobierno dice hay que exportar, pero cuando uno se pone a comparar costos con igual producto en el extranjero vemos que, en definitiva, lo que estamos exportando son impuestos y el nivel impositivo en muchos casos nos saca de competencia.

—Me decía que la doble indemnización causó mucho enojo en el empresariado.

—Sí, por supuesto. Me parece que uno puede prohibir, pero si uno está en una situación muy delicada, cómo se hace, cuál es la solución ¿el cierre? La desocupación que tiene el país hoy es muy importante y lo que hay que hacer es tratar de reducirla y para eso hacen falta inversores que quieran tomar gente y con esta norma o decreto no lo van a lograr. Casi que es una garantía para no disminuir el desempleo, no nos parece positivo para nada.

—¿Cómo se hace, entonces, para que se invierta en el país?

—Hay que empezar a hacer el Estado más eficiente. Uno no pretende que hoy bajen los impuestos, porque es un Estado que gasta más de lo que gana, pero si al menos hubiera conducción y lograr, en un tiempo no muy largo, mayor eficiencia uno empezaría a entusiasmarse. Argentina está en el 10% de inversión sobre el Producto Bruto. Cualquier país, por poco que invierta, lo hace en el orden del 16% al 20%. Es la salida, no hay otra, no se puede emitir a los niveles que se está haciendo ni se puede tomar deuda pública como se ha tomado. ¿Cuál va a ser el motor del cambio para la Argentina? La inversión privada, pero hay que seducirla y esa seducción viene por la eficientización del Estado.

Señales confusas. Uribarren reconoce que los “tironeos” en el Gobierno Nacional terminan perjudicando la política productiva del país. “Hay una actitud del ministro (Martín) Guzmán de buscar un equilibrio fiscal, que no lo va a lograr en el 2021, pero hablan de bajar el déficit entre 5 y 6 puntos, lo que implica una reducción drástica. Pero por otro lado vemos que las tarifas están planchadas hace tiempo por lo que estamos viviendo una economía que para el Estado resulta muy onerosa, con empresas que dejan de invertir. Hay dobles discursos. En el mismo gobierno hay gente que ha criticado fuertemente la búsqueda de bajar el déficit de Guzmán, pero no queda otra: sí o sí tenemos que llegar a un Estado por lo menos equilibrado”, sostiene Uribarren.

En ese sentido, el empresario añadió que se torna indispensable “encontrar consensos”, aunque aclara que “eso se debe lograr tanto dentro del gobierno como en la oposición”.



“Hay que lograrlo para que de una vez por todas tengamos una política de Estado unificada, más allá de quién gobierne, porque al final Argentina anda a los banquinazos de manera permanente y la pregunta es: ¿en algún momento nos vamos a decidir a bajar los costos para que Argentina sea un país productivo en serio o vamos a estar fuera de competencia siempre? Esas serían pautas que darían mucha confianza”, sostiene.

—La falta de confianza, algo permanente.

—Es fácil: una buena parte del riesgo país tiene que ver con la falta de confianza del exterior y la inflación muestra la falta de confianza interna. Hay que revertir eso. No nos parece que sea algo tan imposible de lograr, pero tiene que haber consenso para lograrlo.

Atentos al Covid, pero sin alarmas

“La implementación de los protocolos en las empresas por el tema Covid ha sido muy buena. Suena un poco fuerte, pero estoy convencido de que la gente está más cuidada en las empresas que afuera”, dice Uribarren tras ser consultado sobre la posibilidad de algún cierre o restricción si la “segunda ola” del virus golpea con fuerza a Córdoba en la época invernal.

“Hemos hablado con el gobierno de Córdoba y está claro que ellos no pueden prometer nada ahora, pero no vemos que se vaya a restringir la actividad. Todos sabemos lo malo que es para la economía detener a la industria”, añade el presidente de la UIC. “Hemos tenido casos en la industria, pero ni por asomo lo que sucedió en otros sectores”, sostiene Uribarren.