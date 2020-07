Sin público y con equipos técnicos reducidos, volvieron shows en escenarios y rodajes pequeños

Los días de aislamiento obligatorio le han dado paso al distanciamiento social, que implica cierta flexibilización en algunas áreas de la cultura y que -con protocolos sumamente rigurosos-, empiezan a permitir determinadas actividades.

Shows (sin público) en escenarios, videoclips y comerciales (que dentro de la industria audiovisual son los más controlados por los pocos días de rodaje y sus equipos reducidos) son algunos de los sectores que esta semana volvieron al ruedo.



Comerciales y videoclips, lo primero. El jueves pasado y debido a la imposibilidad de rodar en Buenos Aires, tuvo lugar en Córdoba el rodaje de un comercial para la marca Brahma. Este trabajo inauguró en nuestra ciudad el regreso de los rodajes bajo protocolos específicos.

En materia de cortos, la productora Feelm, dirigida por Juanjo Cobo, rodó un videoclip para la banda Q’Lokura. “Fue un rodaje pequeño, éramos tres personas en la locación, en una jornada de no más de tres horas. De todos modos, gracias a esta apertura empezaron a surgir muchos proyectos, sobre todo de agencias de publicidad de acá y del resto del país que necesitan producir”, detalla Cobo.

Desde el sector sostienen que el protocolo es aplicable en un ciento por ciento, aunque afecta a los presupuestos ya que las estaciones de control de Covid con que deben contar los rodajes, están a cargo de las productoras.

En cuanto a comerciales, hasta el miércoles, Prisma Cine estará filmando para el Gobierno de la Provincia un corto contra los incendios forestales. Desde la productora, Antonio Pita señala que se abren muchas posibilidades para que la rueda industrial y económica de la actividad vuelva a girar. “Desde que empezamos a avizorar que salía el protocolo hasta la fecha, hemos armado 15 presupuestos; esta semana se van a rodar entre videoclips y comerciales unos cinco proyectos, incluido el nuestro”, explica.

El protocolo (elaborado de manera conjunta entre el Polo Audiovisual y las Asociaciones Audiovisuales) es bastante riguroso pero razonable. “Es importante remarcar que luego cada área técnica hizo su propio protocolo, que se agregó como una especie de Manual del buen trabajo: hay uno para vestuario, y otros para maquillaje, cámara y sonido”, dice Pita.

Un comité mixto conformado por sindicatos, productoras y el Polo Audiovisual son los encargados de revisar que las medidas de sanidad se cumplan. Y si bien por ahora es aventurado hacer estimaciones, si esta etapa de rodajes de comerciales y cortos sale bien, en un mes y medio empezarán a hablar de pasar a una segunda fase. “Todos los proyectos grandes se han corrido hacia fin de año o principios del que viene. En este cuadro, las coproducciones internacionales que en su momento eran una gran ventaja, han pasado a ser una desventaja”.

Streamings desde los escenarios. El viernes pasado, Quality Espacio volvió al escenario con su tradicional Fiesta de Hangover y el próximo 11 de julio será el turno de La Barra.

Ricardo Taier, al frente del Quality y de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines de Córdoba (NdelE: nuclea más de 300 espacios, salones, productores, teatros y boliches), sostiene que si bien esto no es una solución económica, sí es una manera de empezar a volver a los escenarios y tener presencia ante el público. “No hay forma de volver si no es de a poco. Lógicamente no es lo mismo ver un show o ver una fiesta en el lugar que en un televisor, por más grande que este sea. Pero la idea es seguir trabajando para hacer streaming con público, aunque muy reducido. Queremos que el COE vea que cumplimos con los cuidados sanitarios y que la gente se vaya animando a volver. Entendemos que es una actividad complicada, porque lo que se pide es distanciamiento y nosotros, lejos de distanciar a la gente, necesitamos amontonarla”, explica Taier.

Burbujas sociales. El pasado viernes la Cámara presentó al COE un anexo al protocolo de streaming, agregando el funcionamiento con público. “No es la vuelta a los shows. Hemos definido burbujas sociales, con la idea que haya grupos separados unos de otros porque entendemos que si estás conviviendo podés compartir esa burbuja. Además, tendremos control de las burbujas por posibles casos de Covid-19, y sabremos quiénes compartieron determinada burbuja o estuvieron cerca”.

Sin una fecha definida sobre el regreso del público, ya que toda definición dependerá de cómo avance el virus, se estima que la vuelta podría darse eventualmente recién en agosto.

Homenaje al cuarteto en el Real. Mientras tanto, hoy domingo a partir de las 20, una veintena de cantantes acompañados por ocho músicos dirigidos por Ángel Videla se subirán al escenario del Teatro Real. “Hace casi un mes que estoy trabajando en este homenaje. Hemos ensayado de manera virtual, con video llamadas, audios, mensajes; ha sido complicado, pero hay que adaptarse”, detalla Videla.

Ayer por la tarde hicieron un ensayo en el escenario y hoy se espera que los músicos asistan entre dos y tres horas antes para poder cumplimentar con los requisitos del protocolo.

El show contará con músicos invitados sorpresa, y entre los temas que tocarán (lo harán cruzando canciones con intérpretes), Magui Olave cantará Por lo que yo te quiero, de Rodrigo; el Toro Quevedo interpretará Ángel, de Gary, y Lorena Jiménez cantará una canción de La Mona.



La rentabilidad en el streaming

Pese a que fiestas como la Bresh reúnen más de 60 mil asistentes, la rentabilidad de los shows por streaming sigue en duda. Ricardo Taier sostiene que hay una gran diferencia entre la gente que iría a un show de manera presencial y la que está dispuesta a pagar para verlo por TV; sin contar que no se le puede cobrar lo mismo a una persona un evento presencial que por streaming.

“Si hago un streaming con La Barra, es probable que una pareja que vive en San Juan pueda asistir y si es presencial, no. Pero también es cierto que mucha gente que vendría a verlos no estaría dispuesta a pagar para verlos en la tele. Por otro lado, si se reúnen 10 espectadores en una casa, pagan un sólo ticket, y en el caso de La Barra no va a haber menos de cuatro personas frente al TV”, insiste.



Cuidados en escena

A los consabidos cuidados sanitarios generales establecidos por el COE, el protocolo para streaming en el escenario suma sus particularidades:

- Los eventos podrán realizarse de lunes a jueves de 18 a 23.30 y los viernes y sábados de 20 a 02.

- No pueden realizarse más de dos eventos por día (y dos horas entre eventos).

- Debe haber una proporción máxima de una persona cada veinte metros cuadrados (y no puede haber más de 10 personas).

- Los equipos técnicos deben ser desinfectados antes de su uso.

- Debe respetarse la distancia mínima de dos metros entre personas.

- Desinfección de instrumentos (instrumentos de viento deben tener una barrera de acrílico para evitar la dispersión de la aerosolización).

- Los cantantes deberán evitar la circulación en el escenario.

- Micrófonos personales.

- Un artista por camarín.

- En escenario deberá adaptarse la puesta en escena para que los artistas en ningún momento se encuentren a una distancia menor de dos metros entre sí.

Comerciales, videoclips y cortos, también con protocolos

A la estación Covid prevista para todo tipo de rodajes, donde un profesional de la salud mide temperatura, realiza controles para asegurar que todos estén bien y actúa si sucede algo, se suman otras consideraciones:

- Utilización de utensilios personales y/o descartables.

- Rodajes de más de una jornada: todo los equipos desinfectados y cargados en transporte deben permanecer a resguardo y sin manipulaciones hasta el comienzo de la siguiente jornada.

- Castings: se recomienda que se efectúen de manera online, a fin de evitar aglomeraciones de personas.

- Pruebas de vestuario, maquillaje y peinado: se realizarán respetando todas las normas de higiene; se deberá disponer de un área exclusiva para su realización.

- Rodaje: realizar una citación escalonada para evitar aglomeración en la estación de control Covid-19 al momento del ingreso.

- Locación: se recomienda que en el set permanezca el equipo mínimo indispensable para la realización de la filmación. Se deberá delimitar un área para cada sector a fin de evitar aglomeraciones.

- Postproducción: se recomienda el trabajo no presencial o remoto.