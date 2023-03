Sin respuestas de Nación, Provincia prepara demanda judicial

Al cierre de esta edición el gobierno de la Provincia no tenía confirmación oficial de acciones formales o transferencias de dinero en respuesta a la intimación que realizó el miércoles 8 pasado en reclamo por los fondos adeudados para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Cabe recordar que en una misiva el gobernador Schiaretti se dirigió a la administración del presidente Alberto Fernández en un nuevo reclamo por la falta de envío de fondos para asistir a la Caja provincial. Allí Schiaretti habló de “injustificados y reiterados incumplimientos” y advirtió que si persiste la falta de respuestas Córdoba se verá obligada a iniciar acciones legales.

También, destacó la inobservancia por parte del estado nacional de las obligaciones asumidas a través de las leyes 27.260 y 27.701.

Córdoba le reclama a Nación el envío de fondos para solventar el déficit de la Caja provincial de los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Esos montos, actualizados y sumados a los meses de enero y febrero de 2023 acumulan unos $110 mil millones. Para ponerlo en dimensión representan cuatro veces los ingresos que la Caja de Jubilación de Córdoba tuvo en 2022 por aportes y contribuciones.

Ante la consulta de este medio, fuentes del ejecutivo provincial señalaron que aún no había respuestas a la intimación.

“Hasta ahora no hemos tenido novedades de ningún pago. Ni nosotros ni ninguna Provincia”, señalaron. Y ampliaron: “Todo puede pasar. Y preparar una demanda lleva tiempo, no es inmediato. Pero si no pagan el siguiente paso es la vía judicial”.

En un documento con antecedentes y números que acompañó la carta de Schiaretti la Provincia detalló los fondos adeudados y remarcó que en los últimos años el déficit de la Caja local fue cubierto con aporte del Tesoro provincial. También especifica que se llega a los $110 mil millones producto de un cálculo de actualización sobre los montos adeudados.

Así, la administración Schiaretti sostiene que la deuda que Anses mantiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba asciende a $ 50.347 millones a valores corrientes.

Y recuerda que en un contexto de altísima inflación como el actual y con tres años de atraso en el pago, el Congreso dispuso la incorporación, en la Ley de Presupuesto Nacional 2023, de un mecanismo de actualización automática de las diferencias entre los déficits determinados de cada año y los anticipos efectivamente girados ese año. Aplicando esta regla, la deuda que Anses mantiene con la Caja, actualizada al 1° de marzo de 2023, asciende a un total de $100.335 millones.

“Hasta la fecha la ANSES no hizo ninguna transferencia a ninguna de las cajas provinciales. No solo no actualizó los montos, sino que suspendió el envío de fondos. Esta decisión implica una violación de la ley con desestabilizantes consecuencias sobre la sostenibilidad financiera de la Caja”, apuntó el gobierno de Córdoba.