“Sueño con tener mi propio hogar para niños en situación de vulnerabilidad”

Una de las artistas jóvenes que desembarcaron en la temporada teatral de Villa Carlos Paz es Michelle Masson. La actriz se luce en el Teatro del Lago de la villa serrana, en la comedia Misterio en la Cabaña, junto a un experimentado elenco conformado por Pedro Alfonso, Paula Cháves, Pachu Peña y Sabrina Rojas, entre otros. ‘Miche’, como la llaman sus conocidos, también es conductora, modelo, influencer y en sus redes sociales la siguen más de dos millones de personas. Sin embargo, su pasión más intensa la encuentra fuera de los escenarios, con el trabajo social. A punto de recibirse en esa carrera, Masson lleva adelante desde hace algunos años un espacio de contención en el que ayuda a familias en situación de extrema vulnerabilidad en la localidad de Lima, un pequeño pueblo del Gran Buenos Aires, y se ilusiona con poder trabajar en un centro de minoridad una vez recibida.

La polifacética actriz dialogó con PERFIL CÓRDOBA y explicó las razones que llevaron a Misterio en la Cabaña a transformarse en la obra más vista de la temporada, según las últimas mediciones del ranking que elabora la Asociación de Empresarios Teatrales de la República Argentina. “Estoy muy contenta con lo que estoy viviendo. La comedia en la que me toca estar es efectiva, el público la celebra durante toda la noche. Estoy sorprendida por la cantidad de gente que nos sigue y que año tras año apoya los proyectos que Pedro Alfonso trae en cada temporada”, expresó.

La actriz destacó como una de las claves el gran vínculo humano que se generó en estas semanas de presentaciones. “Se armó como una gran familia y siento que Pedro y Paula me adoptaron. No sólo los acompaño arriba del escenario, sino que muchas actividades fuera del teatro las hacemos todos juntos, armamos planes. Lo mismo pasó con Rodrigo Noya, en quien encontré a una persona muy parecida a mí”, agregó Masson, quien contó que se formó como actriz en los últimos años, carrera en la que le gustaría continuar trabajando de cara al futuro.

“Ya estamos pensando en una gira nacional y me gustaría ser recordada por trabajos en películas y series. Cuando me llegó esta propuesta por parte de Federico Hoppe (uno de los titulares de la productora Dabope), yo estaba trabajando en México y al leer el mensaje largué todo y volví al país porque lo que verdaderamente quiero es actuar”.

Las redes y sus consecuencias. Sus casi dos millones de seguidores en las redes sociales convierten a Michelle Masson en una de las artistas influencer más convocantes de la temporada. Sin embargo, reconoce estar trabajando con un psicólogo algunos de los efectos que las redes tienen en su vida diaria. “Soy una agradecida de las redes. Le debo gran parte de mi carrera, le dieron un impulso a mi trabajo, pude empezar a mostrarme, me encanta hacer videos, compartir con la gente lo que voy haciendo y leer las repercusiones”.

“Sin embargo, reconozco que tengo que aprender a controlarlo porque me consume la vida. Es algo en lo que no tenés horario fijo, tal vez estás toda la noche editando un video. A veces siento que e stoy demasia - do metida dentro del celular y tengo que aprender a regularlo. Es un tema por el que hago terapia y lo laburo mucho con la psicóloga”, reconoció. “Me suma mucho, pero tengo ese dilema respecto a cuánto tiempo debo dedicarle para poder trabajar de manera sana”, completó.

Trabajo social. La faceta menos conocida de Masson está vinculada a su labor acompañando a sectores más vulnerables. Desde hace algunos años generó su propia organización, llamada ‘Doná tu finde’, la cual apadrina a cinco familias en situación de vulnerabilidad socia la en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Masson asegura que esta actividad es su mayor pasión, por lo que quiere seguir vinculada al trabajo social, actividad que considera puede ser compatible con el mundo artístico. “Me encantaría estar en un centro de minoridad brindando talleres. Digo talleres porque trabajar en algo fijo es difícil por mis otros compromisos profesionales. No puedo estar trabajando y decir: ‘me voy a hacer temporada’ o ‘salió algo para filmar’. Entiendo que la forma de mechar el trabajo con mi vocación sería dar talleres o involucrarme en proyectos más de corto plazo. En un futuro mi sueño es poder tener un hogar para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, contó ilusionada.

“El trabajo social es una vocación que está presente en mí desde que tengo memoria. Es mi mayor pasión, amo todo lo que hago, pero el trabajo social es lo que más cerca de mí me hace sentir. Trato de poner trabajo social en mi accionar cotidiano, compartirlo y contagiarlo”, sostiene. Masson también señaló los desafíos que sufre su actividad en el país. “El trabajo social me parece una de las profesiones más importantes que existen y en el país es algo que está súper desvalorizado, muy mal pago. Mucha gente no sabe ni lo que es. En países desarrollados al trabajo social se lo respeta y acá eso no pasa. Ojalá que cambie y que se tome conciencia de lo importante de esta profesión”, cerró.

Misterio en la cabaña

Teatro del Lago (Belgrano 81, Villa Carlos Paz) Comedia con Pedro Alfonso, Paula Chaves, Sabrina Rojas, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Michelle Masson.

Funciones de martes a domingos a las 21.30 y 23.30.

Entradas: desde $ 9.000 a $ 12.000