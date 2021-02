Sumar aguarda la oficialización de la Justicia y recrudece la interna radical

Tal como lo señaló PERFIL CORDOBA el domingo pasado, la Junta Electoral le iba a dar un guiño al oficialismo partidario que encabeza Ramón Mestre e iba a dejar en pie, a nivel provincial, únicamente a la lista de Convergencia. La que encabeza el intendente de General Cabrera, Marcos Carasso; y que impulsan Mestre, Mario Negri, el alfonsinismo y un grupo de intendentes.

Ahora, tras esta decisión del órgano partidario, resta que falle la Justicia electoral y todo parece indicar que lo hará en la misma sintonía. Sobre todo, porque en la previa hubo un veedor en la Casa radical observando los movimientos de la Junta y los avales que presentaron las tres listas: Convergencia; Sumar, con Rodrigo de Loredo como candidato; y Córdoba con Todos, con Juan Carlos ‘Polo’ Gait como postulante.

Sin embargo, y pese a estar prácticamente caída la interna provincial, porque de acuerdo a lo resuelto por la Junta, Sumar no presentó candidatos en la mitad más uno de los departamentos; y porque, además, como pedía Convergencia, no estaban las fotocopias de los DNI de los candidatos en cada distrito, en la Capital, la disputa sigue en pie. O al menos, es lo que entienden en el entorno de Javier Bee Sellares, el candidato en la Ciudad por Sumar; y tras unos días en los que algunos dentro de la coalición opositora a Mestre dudaron de seguir la pelea solo en la capital cordobesa. “Bee Sellares hizo las cosas bien. Presentó todos los avales; en el interior también lo hicieron bien, pero cuando vas a pelear contra el oficialismo las cosas no tienen que estar bien. Tienen que estar perfectas”, dijo un conocedor de la interna.

De esta manera, después de una semana de fuertes cruces públicos -Twitter fue una caldera- y privados, resta saber si la decisión que saldrá del despacho del juez Ricardo Bustos Fierro termina condicionando el futuro de Juntos por el Cambio en Córdoba.

De Loredo: “Me sorprende de Negri, no de Mestre: debería dar un paso al costado”

El concejal y candidato de Sumar, Rodrigo de Loredo, en viaje a un encuentro en un acto con el senador nacional Martín Lousteau reconoció a este diario que tanto Ramón Mestre como Mario Negri “son iguales al kirchnerismo, se quieren robar el partido en un escritorio como hicieron los K con las vacunas”.

Desde el entorno del dirigente sostuvieron que se harán las presentaciones en la Justicia rechazando la decisión de no dejarlos competir en la interna y fue el propio De Loredo que reconoció a este medio: “me sorprende de Negri que haga lo mismo que le critica al kirchnerismo en el país. En cambio, de Mestre no me extraña, ya lo conocemos. Creo que debería correrse del partido, debería aceptar algunas cosas…”. “Los dos conducen el partido como se fuese un sindicato, parecen los Moyano”, agregó.

De Loredo no quiso precipitarse en torno al futuro de Juntos por el Cambio si la Justicia falla en consonancia con la Junta, aunque agregó que “las consecuencias son incalculables”. “Pueden coronar definitivamente la ruptura del foro de intendentes. Acá hay dirigentes que gobiernan en sus localidades como (Marcos) Ferrer (Río Tercero), Luis Picat en Jesús María o (César) Abdala en Laboulaye. Sumar es un espacio mayoritario del radicalismo. Proscriben su participación a días de que ganáramos la interna”.

Por último, acerca de qué harán en Capital si se cae la interna provincial, señaló: “es una decisión que tomará Javier Bee Sellares en representación de Sumar y nosotros vamos a acompañar”.



Marcos Carasso: “La Junta tomó una resolución, por eso me siento el presidente de la UCR”

Por su parte, el intendente de General Cabrera, Marcos Carasso, reconoció a este diario: “me siento presidente del partido porque la Junta Electoral tomó una resolución. Aparte, para ser candidato necesitas ciertos avales que hay que cumplir y nosotros cumplimos”, agregó el dirigente desde el sur.

Carasso se convirtió en el candidato de Convergencia con el respaldo de Mestre y Negri, pero reconoce a este diario que es “más que eso”. “Es una chicana barata decir que estoy acá por ellos; obvio que me hace bien el respaldo de ellos, de Mario con el que milito hace años, y también del alfonsinismo y de los intendentes”.

En tanto, acerca de lo que fue el clima de la interna en el seno de la UCR, el intendente sureño sostuvo: “tengo 50 años y milito desde los 15. Participe en muchas internas, pero nunca vi una campaña tan difamatoria, con mentiras y con límites traspasados de los que va a ser difícil volver”.

Carasso remarca constantemente que Sumar no presentó los avales como correspondía –‘no pudieron presentar ni la fotocopia del DNI de los candidatos’, dijo- y aunque aclara que la Junta lo sacó como requisito, recuerda que “así y todo no llegaron”. “De todas maneras, se pasaron todos los límites, yo sigo apostando por el diálogo y la unidad”, afirmó.

Sobre De Loredo señaló que “le interesa poco el partido. Le interesa ser diputado. Hace 11 años que está de cargo en cargo. Fue candidato a intendente de Mestre con el que dice que no va a la esquina y hace dos años iba a todos los barrios”.

Por último, no cree que esto condicione el futuro de JxC y dijo que “si ellos se quieren ir del partido, lo tenían decidido de antes. Igual, puede ser un error histórico”.