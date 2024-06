Talleres, Belgrano e Instituto: memoria y balance del primer semestre

Barajar, dar de nuevo y reanudar la partida. Talleres, Belgrano e Instituto dispondrán de treinta y seis días para realizar ese proceso, en el paréntesis obligado por la disputa de la Copa América de Estados Unidos 2024. La reanudación del Torneo de la Liga Profesional de la AFA, prevista para el tercer fin de semana de julio, marcará el punto de partida del segundo semestre para los equipos cordobeses de la máxima divisional de la AFA.

Con 22 compromisos en agenda hasta el 15 de diciembre, el Albiazul, el Pirata y el Albirrojo -que no pudieron superar la Fase de Zonas en la Copa de la Liga- completarán el ‘campeonato largo’ de la temporada con el objetivo común de seguir mirando hacia arriba, sin la presión de estar pendientes de la discusión por la permanencia y con la ilusión de clasificar para alguna Copa de la Conmebol. Líder del actual certamen y ubicado en la cima de la Tabla Anual, el conjunto de barrio Jardín es el que está más encaminado hacia las competencias de clubes del continente de 2025.

Para Talleres y Belgrano, el calendario de la segunda mitad de año también señala la continuidad de sus respectivas participaciones en Libertadores y Sudamericana, donde tuvieron actuaciones destacadas en la fase de grupos y ahora deberán protagonizar las instancias de octavos de final (ver aparte).

De los tres cuadros de La Docta que juegan en la divisional de elite del fútbol argentino, la ‘T’ es el único que sigue en carrera en la Copa Argentina, certamen que en los primeros ‘punta y hacha’ dejó eliminados -además de la ‘B’ y La Gloria- a los otros dos embajadores de nuestra provincia: Estudiantes de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz.

RIBONETTO. “Talleres ha logrado ser un equipo competitivo en todos los frentes”, asegura el director técnico del conjunto de barrio Jardín. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Arriba la ‘T’

Un partido cada cinco días jugó Talleres en el ciclo del entrenador Walter Ribonetto, que arrancó oficialmente el 26 de enero en el Estadio Kempes, con la derrota 0-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la 1° fecha de la Copa de la Liga. Hasta el último encuentro previo al receso, el triunfo 2-1 ante Platense del viernes pasado, por la 5° fecha del Torneo de la Liga Profesional, el Albiazul completó una seguidilla de 27 presentaciones en tres competencias diferentes, donde siempre lució la ‘chapa’ de animador.

Más allá de ese vértigo impuesto por los calendarios, el protagonismo terminó siendo la característica sobresaliente del primer semestre en el caso de la ‘T’, que no alcanzó el objetivo de jugar la Fase Final del certamen ‘corto’ de la AFA, pero avanzó de ronda en las Copas Libertadores y Argentina, llegó a hilvanar una racha de 17 encuentros sin traspiés, y transita invicto y en lo más alto de la tabla el actual campeonato.

TALLERES

Partidos: 27 (16-8-3).

27 (16-8-3). Goles: 49/26.

49/26. Jugadores utilizados: 30 (dos arqueros, nueve defensores, nueve mediocampistas y 10 delanteros).

30 (dos arqueros, nueve defensores, nueve mediocampistas y 10 delanteros). Goleadores: Federico Girotti (10), Ramón Sosa (7), Marcos Portillo (4) y Bruno Barticciotto (4).

Federico Girotti (10), Ramón Sosa (7), Marcos Portillo (4) y Bruno Barticciotto (4). Amonestaciones: 62.

62. Expulsiones: 3.

3. Entrenador: Walter Ribonetto.

Walter Ribonetto. Copa de la Liga. 5° Zona A (Fase de Zonas). Partidos: 14 (6-6-2). Goles: 24/16.

5° Zona A (Fase de Zonas). Partidos: 14 (6-6-2). Goles: 24/16. Copa Argentina. Clasificado a octavos de final. 1° Ronda: 3-0 vs. Agropecuario. 16avos de final: 1-0 vs. Colón.

Clasificado a octavos de final. 1° Ronda: 3-0 vs. Agropecuario. 16avos de final: 1-0 vs. Colón. Copa Libertadores de América. 2° Grupo B (Clasificado a octavos de final). Partidos: 6 (4-1-1). Goles: 10/6.

2° Grupo B (Clasificado a octavos de final). Partidos: 6 (4-1-1). Goles: 10/6. Torneo de la Liga Profesional. 1° puesto. Partidos: 5 (4-1-0). Goles: 11/4.

1° puesto. Partidos: 5 (4-1-0). Goles: 11/4. Tabla Anual. 1° lugar (zona de clasificación para Copa Libertadores de América 2025). Partidos: 19 (10-7-2). Goles: 35/20.

1° lugar (zona de clasificación para Copa Libertadores de América 2025). Partidos: 19 (10-7-2). Goles: 35/20. Promedios: 7° puesto. 1,485 (150 puntos y 101 partidos).

Sin Rodrigo Garro ni Rodrigo Villagra, transferidos a Corinthians y River, el Albiazul se hizo fuerte desde el talento de Rubén Botta, el desequilibrio de Ramón Sosa, los goles de Federico Girotti, la solvencia de Guido Herrera y un plantel numeroso que fue aportando alternativas y soluciones.

“En estos cinco meses, el equipo se ha consolidado y ha logrado ser competitivo en todos los frentes, y eso me hace sumamente feliz, ya que es algo muy difícil de lograr en el fútbol argentino”, señala Ribonetto. “Uno trata de disfrutar este presente, más allá de las responsabilidades que tiene como conductor de un plantel”, añade el director técnico.

El conjunto albiazul también tiene pendiente la disputa del partido con River Plate por la Supercopa Internacional, que en principio iba a jugarse en Emiratos Árabes Unidos pero todavía no tiene fecha ni sede.

UN TRIUNFO COLOSO. Antes del receso por la disputa de la Copa América 2024, La Gloria venció a Newell´s Old Boys en Rosario. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Juegue La Gloria

De la euforia a la depresión, y viceversa. Los altibajos en los estados de ánimo le dieron un carácter ciclotímico al primer semestre de Instituto. Los hinchas albirrojos (los auténticos, no los que buscan dividir para reinar en las sombras) se entusiasmaron con el arranque del equipo en la Copa de la Liga, se desencantaron con la posterior racha de seis derrotas seguidas y ahora se ilusionan viendo a su cuadro en los primeros lugares de la tabla.

Más allá de los cambios de humores que provocan los resultados, La Gloria ha logrado transitar en la máxima divisional sin la obsesión de sumar para revalidar su estadía y enfocado en la consolidación. Para ello, cuenta con un mix de experiencia y juventud, donde han sobresalido el zaguero Fernando Alarcón, y los volantes Gastón Lodico y Damián Puebla, y varios juveniles van ganando espacios entre los vaivenes de las incorporaciones.

INSTITUTO

Partidos: 20 (8-3-9).

20 (8-3-9). Goles: 26/23.

26/23. Jugadores utilizados: 25 (un arquero, ocho defensores, 11 mediocampistas y cinco delanteros).

25 (un arquero, ocho defensores, 11 mediocampistas y cinco delanteros). Goleadores: Damián Puebla (6), Santiago Rodríguez (6) y Facundo Suárez (4).

Damián Puebla (6), Santiago Rodríguez (6) y Facundo Suárez (4). Amonestaciones: 48.

48. Expulsiones: 4.

4. Entrenador: Diego Dabove.

Diego Dabove. Copa de la Liga. 7° Zona A (Fase de Zonas). 14 partidos (5-2-7). Goles: 18/17.

7° Zona A (Fase de Zonas). 14 partidos (5-2-7). Goles: 18/17. Copa Argentina. Eliminado. 1° Ronda: 1-2 vs. Talleres de Remedios Escalada.

Eliminado. 1° Ronda: 1-2 vs. Talleres de Remedios Escalada. Torneo de la Liga Profesional. 6° puesto. Partidos: 5 (3-1-1). Goles: 7/4.

6° puesto. Partidos: 5 (3-1-1). Goles: 7/4. Tabla Anual. 14° lugar. Partidos: 19 (8-3-8). Goles: 25/21.

14° lugar. Partidos: 19 (8-3-8). Goles: 25/21. Promedios: 14° puesto. 1,316 (79 puntos y 60 partidos).

“El balance es absolutamente positivo. Hace un año asumimos y la situación era totalmente distinta. Estábamos en descenso, con una problemática más compleja. Hoy encontramos otro Instituto mucho más sólido en Primera”, destaca el entrenador Diego Dabove.

EL ÚLTIMO PIRATA. Troilo, Baldi, Rébola, Suárez, Quignón, Losada; Osés, Barinaga, Rolón, Velázquez y González Metilli. 1-1 ante Tigre. /// FOTO: CEDOC PERFIL

En aguas turbulentas

Aunque los detalles de su arribo a Belgrano siguen siendo un auténtico misterio, habrá que convenir que Juan Cruz Real, el desconocido entrenador que sucedió a Guillermo Farré (el DT del último ascenso celeste fue presentado la semana pasada en Sporting Cristal de Perú), ha logrado administrar con solvencia el paso a paso del equipo de barrio Alberdi.

De impronta y estilo de juego, ni hablar todavía. Las lesiones de Ulises Sánchez y de Lucas Passerini obligaron al nuevo estratega a profundizar la promoción de juveniles que ya había comenzado bastante antes de su arribo, motivada por la defección de la gran mayoría de los jugadores que meses atrás habían llegado para potenciar al plantel en la Liga Profesional.

El rearmado del puzzle arrojó gratas sorpresas, como las irrupciones de los pibes Mariano Troilo, Gerónimo Heredia y Juan Martín Velázquez, en el medio de una exigente doble competencia que dejó actuaciones para el olvido como el 0-3 ante River en el Monumental e hitos como el 2-1 ante Gremio en el Arena Barueri de Brasil. Mientras sigue esperando la mejor versión de Matías Suárez, el rescate de Franco Jara y la postergación de Santiago Longo, con la consecuente pérdida de confianza de uno de los mejores de la ‘B’ en los últimos tiempos, se anotan como los ítems más sobresalientes en las columnas del haber y del debe de la flamante gestión.

BELGRANO

Partidos: 26 (8-10-8).

26 (8-10-8). Goles: 35/36.

35/36. Jugadores utilizados: 34 (dos arqueros, 10 defensores, 13 mediocampistas y nueve delanteros).

34 (dos arqueros, 10 defensores, 13 mediocampistas y nueve delanteros). Goleadores: Franco Jara (7), Lucas Passerini (6), Bryan Reyna (4) y Ulises Sánchez (4).

Franco Jara (7), Lucas Passerini (6), Bryan Reyna (4) y Ulises Sánchez (4). Amonestaciones: 59.

59. Expulsiones: 6.

Entrenadores: Guillermo Farré, Norberto Fernández y Juan Cruz Real.

Guillermo Farré, Norberto Fernández y Juan Cruz Real. Copa de la Liga. 11° Zona B (Fase de Zonas). 14 partidos (3-5-6). Goles: 19/21.

11° Zona B (Fase de Zonas). 14 partidos (3-5-6). Goles: 19/21. Copa Argentina. Eliminado. 1° Ronda: 1-2 vs. Mitre de Santiago del Estero.

Eliminado. 1° Ronda: 1-2 vs. Mitre de Santiago del Estero. Copa Sudamericana. 1° Grupo C (Clasificado a octavos de final). Partidos: 6 (3-3-0). Goles: 7/3.

1° Grupo C (Clasificado a octavos de final). Partidos: 6 (3-3-0). Goles: 7/3. Torneo de la Liga Profesional. 10° puesto. Partidos: 5 (2-2-1). Goles: 8/9.

10° puesto. Partidos: 5 (2-2-1). Goles: 8/9. Tabla Anual. 19° lugar. Partidos: 19 (5-7-7). Goles: 27/30.

19° lugar. Partidos: 19 (5-7-7). Goles: 27/30. Promedios: 13° puesto. 1,316 (79 puntos y 60 partidos).

“El equipo ha ido evolucionando y estoy conforme con lo que los jugadores han hecho en estos casi tres meses que llevo en Belgrano”, señala Real. Recuperar el terreno perdido (un inicio de año con un triunfo en 11 juegos, incluida la inesperada eliminación en Copa Argentina frente a Mitre de Santiago del Estero, terminó con la era Farré el pasado 12 de marzo) es el desafío compartido por el DT y Luis Fabián Artime, quien arrancó su segunda presidencia con bajas en el equipo dirigencial, y cada tanto recibe el cuestionamiento de los socios por el último armado del plantel.

CON TODAS LAS LUCES. La ‘T’ terminó el semestre como líder del Torneo de la Liga Profesional y en la cima de la Tabla Anual, y pensando en las etapas definitorias de las Copas Libertadores y Argentina. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Siguen de Copas

Aunque no se dio la combinación que podía desembocar en un inédito superclásico cordobés de carácter internacional, Talleres y Belgrano se aseguraron la continuidad de sus respectivas participaciones en los torneos de la Conmebol. Desde mediados de agosto, los embajadores de La Docta seguirán transitando por caminos paralelos en el ámbito continental: el Albiazul en la Copa Libertadores, en busca de ‘La Gloria Eterna’, y el Pirata en la Copa Sudamericana, en procura de ‘La Gran Conquista’.

El conjunto que dirige Walter Ribonetto se medirá en octavos de final ante River Plate (14/7 en el Kempes y 21/7 en el Monumental), mientras que el elenco que conduce Juan Cruz Real disputará una instancia similar con el ganador del playoff entre Atlético Paranaense de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay, en fechas a confirmar y definiendo la llave en condición de local.

Por sus participaciones en los campeonatos sudamericanos de clubes, Talleres ya se aseguró una ganancia de US$ 5.570.000, mientras que Belgrano lleva embolsados US$ 1.845.000 en concepto de premios. De pasar a la etapa de cuartos de final, y quedar entre los ocho mejores, sus tesorerías sumarán respectivamente US$ 1.700.000 y US$ 700.000.

TRIBUNAS LLENAS. Los hinchas de Instituto colmaron el estadio de Alta Córdoba en cada partido de local. El masivo respaldo popular es una característica en común de los equipos cordobeses de la Liga Profesional. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Poder de convocatoria

En la primera mitad del año futbolístico, Talleres, Belgrano e Instituto sumaron 1.362.300 espectadores en 46 presentaciones, teniendo en cuenta los partidos que disputaron como locales, los encuentros en los que estuvo autorizado el ingreso de las parcialidades visitantes y los compromisos de Copa Argentina, que se disputan en cancha neutral.

En la tabla de convocatoria de los equipos cordobeses de la Liga Profesional, el Albiazul se ubica en el primer puesto, con un acumulado de 611.500 simpatizantes en 18 presentaciones. El club de barrio Jardín sumó 453.000 hinchas en 10 encuentros por torneos locales, 138.500 en seis compromisos de Copa Libertadores y 20.000 parciales en dos partidos de Copa Argentina; con un promedio de 33.972 espectadores por juego.

En la segunda ubicación está el Pirata, que tuvo el aliento de 454.800 personas en 17 participaciones, según el siguiente detalle: 320.000 entre Copa de la Liga y Torneo de la Liga Profesional, 124.800 en Copa Sudamericana y 10.000 en Copa Argentina, con un promedio de 26.752.

El podio se completa con Instituto, que convocó 296.000 espectadores en 11 presentaciones: ocho partidos de la Copa de la Liga (235.000), dos encuentros del Torneo de la Liga Profesional (56.000) y un juego de la Copa Argentina (5.000), con un promedio de 26.909 asistentes.

HACIENDO CUENTAS. Juan Cruz Real asumió como DT de Belgrano el pasado 12 de marzo. De 14 partidos, ganó siete, empató cinco y perdió dos. Ya le pidió a la dirigencia la contratación de algunos refuerzos. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Mercado vendedor

La apertura del libro de pases dispuesta por el reglamento de la AFA otorga a los clubes de la Liga Profesional la chance de reforzar sus planteles a mitad de temporada, aunque la coincidencia con el calendario de las competencias de Europa y de algunas otras ligas del mundo con poderío económico hace presagiar un mercado más vendedor que comprador.

En Talleres, el presidente Andrés Fassi deshoja la margarita por la posible transferencia del delantero paraguayo Ramón Sosa, por cuya ficha pretende 20 millones de euros. Nahuel Bustos, Matías Catalán y Blas Riveros son algunos de los jugadores que la ‘T’ que podrían emigrar en el receso invernal.

Por el lado de Belgrano, el DT Juan Cruz Real ya elevó a la dirigencia una lista de prioridades, que incluye al menos un jugador por línea de juego. Santiago Longo, Juan Barinaga y Nahuel Losada son los valores del Pirata con más chances de ser transferidos, y también podrían irse algunos de los refuerzos que llegaron el año pasado y que no han lograron consolidarse en el club, como Lautaro Pastrán, Matías Palavecino y Alex Ibacache.

En Instituto, la continuidad del atacante Silvio Romero, quien reconoció públicamente que su regreso al club albirrojo no fue el que había imaginado, es uno de los puntos de discusión. Fernando Alarcón, Damián Puebla y Santiago Rodríguez son los futbolistas con más posibilidades de llegar a ser negociados. “Somos un club vendedor y si llega alguna oferta conveniente la vamos a analizar”, anticipó el manager Federico Bessone. El técnico Diego Dabove pretende sumar un volante central y un arquero.