Talleres vs. AFA: la Provincia sigue de cerca el conflicto y el club habla de “brutalidad institucional”

La sanción a Andrés Fassi por dos años para ejercer su cargo como presidente de Talleres no causó sorpresa en la entidad de barrio Jardín, aunque sí la severidad de la misma y determinó que el gobierno de Córdoba se interesara por el conflicto, aunque por el momento no se realizará ninguna manifestación pública.



Desde la Provincia admitieron ante PERFIL CÓRDOBA que “siguen de cerca el tema”, aunque aclaran que por ahora “no es mucho lo que podemos hacer”. Con todo, aseguran que no habrá ninguna manifestación pública por parte del gobernador y que si algún dirigente se expresa lo hará a título personal. “No está bueno este nivel de conflictividad, porque no le hace bien al fútbol en general y a Talleres en particular”, sostienen voceros del Panal, aclarando que no hay temor desde AFA con potenciales represalias a Córdoba. “Acá se han organizado partidos importantes y siempre fueron exitosos en todo sentido. Ni se nos cruza por la cabeza que este conflicto pueda repercutir en Córdoba”, agregan las fuentes.



La política está “jugando su partido” en la pelea entre Fassi-Talleres vs. Tapia-AFA, aunque por el momento de manera subterránea. Lo confirman fuentes allegadas al club asegurando que las muestras de apoyo que recibió Fassi fueron muchas, todas por privado. Entre los mensajes que recibió el presidente de la T se destacan los de dirigentes políticos de todos los partidos, algunos de los cuales se mostraron interesados en mantener el diálogo abierto con Fassi.

Desde el club no descartan que algunos mensajes tomen estado público: “Sabemos que el fútbol excede la dimensión deportiva y todo puede pasar”. También ponen de manifiesto que fueron varios los dirigentes de clubes del fútbol argentino que hicieron llegar su apoyo. “Es lógico que tengan miedo de que se conozcan estos mensajes. Está visto que desde AFA no perdonan” y ponen de manifiesto las sanciones que recibieron el jugador Facundo Moyano y el DT Alexander Medina (ambos cuatro partidos, aunque el técnico dio por cumplida la pena del técnico luego de dos partidos). Tras conocerse la decisión de suspender a Fassi por dos años surgió desde el club la calificación de “brutalidad institucional” por parte de AFA.



“Es una extorsión, una amenaza pública para castigar al que piensa distinto. El lunes tendremos novedades respecto a si avanza la apelación que presentamos, pero el camino que vamos a seguir es éste, no vamos a cambiar”. De hecho, después de conocida la sanción desde AFA, Fassi reunió a todos los empleados del club y su postura no varió: “Estamos firmes”, fue el mensaje.

Sanción con “condimento político”

A nadie escapa que la sanción contra Fassi es también contra el presidente Javier Milei por insistir con su cruzada para permitir el ingreso de las Sociedades Anónimas a los clubes del fútbol argentino.

Tanto el mandatario como su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo impusieron en el aún vigente DNU 70/2023; y, sostenidos en esa normativa, el Gobierno amenazó repetidas veces con forzar a la AFA, presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, o a los clubes asociados a la entidad de fútbol argentino, modificar sus estatutos para habilitar el ingreso de capitales privados ya sea de manera total o mixta, con un modelo que garantice la mayoría accionaria a los socios.





Tapia y los clubes asociados a la AFA rechazaron esa modificación repetidas veces y también consiguieron fallos favorables por parte del Poder Judicial. El último se conoció el 3 de septiembre pasado, cuando la Justicia Federal de Mercedes resolvió a favor de la Asociación del Fútbol Argentino una medida cautelar que ratifica sus fallos anteriores y pone un freno a la cruzada de la Rosada.



Tras una explosiva conferencia de prensa donde criticó con extrema dureza a la AFA y a su presidente, Fassi se reunió con Milei en Casa Rosada y ese fue “el punto de quiebre” para los popes de AFA, quienes calificaron a Fassi como el “caballo de Troya” que el libertario eligió para el ingreso de capitales privados a los clubes de fútbol.