Talleres y Belgrano en las Copas: qué tienen y qué les falta para seguir en carrera

Se viene una semana muy importante para la historia del fútbol cordobés, ya que Talleres y Belgrano afrontarán los partidos revancha de octavos de final de las copas internacionales. El Albiazul visitará a River por la Copa Libertadores y el Celeste recibirá a Athletico Paranaense, de Brasil, por la Sudamericana. Ambos llegan a esta instancia tras haber perdido por la mínima diferencia y necesitan una victoria para acceder a la próxima instancia. Una empresa que aparenta complicada, pero no imposible, de acuerdo a lo demostrado por ambos clubes en los cotejos de ida.

En ese marco, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Adrián Ávalos y Darío Alaníz, dos exfutbolistas que vistieron las camisetas de Talleres y Belgrano y hoy se desempeñan como directores técnicos. Ambos analizaron cómo ven a los dos equipos de cara a los compromisos del miércoles y jueves, respectivamente.

“Los dos todavía tienen posibilidades de clasificar. Belgrano mostró un gran juego de visitante y debió traer al menos un punto y Talleres, que está lejos de su nivel pero no puede perder la memoria de jugar bien, tiene jugadores de nivel y ojalá despierten y retomen su nivel. River es un equipo muy flojo y es la primera vez que veo un Gallardo muy especulador. ¿Será tal vez por el nivel de su equipo?”, analizó el ‘Negro’ Ávalos, que se formó en Talleres, donde jugó de manera profesional desde 1992 a 1995 y tuvo una segunda etapa desde 1999 hasta el 2002 y disputó torneos internacionales con el albiazul. Además, en Belgrano jugó entre 1995 y 1999 y tuvo un segundo período desde el 2003 al 2005.

Por su parte, el ‘Serrucho’ Alaníz evaluó: “Las dos series están totalmente abiertas. Hubo similitudes en los dos partidos. Fueron parejos y muy trabados, y se abrieron por pelotas paradas o con goles de cabeza dentro del área y no con jugadas de triangulación o con alguna individualidad que haya marcado diferencia. Simplemente fueron con centros y golpes de cabeza”.

Llave abierta. Talleres cayó en el estadio Mario Kempes por 1-0 ante el conjunto que dirige Marcelo Gallardo y la vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores en el Monumental de Núñez será el miércoles, a las 21:30; mientras que los ‘Piratas” perdieron, en un partido polémico por la actuación del VAR, por 1-2 en Brasil y la revancha por la Copa Sudamericana es el jueves, desde las 19, en el máximo coliseo provincial. Las dos llaves no están definidas. Y en ese marco, el mediocampista mendocino sostuvo: “Tanto Talleres como Belgrano salen a jugar de igual a igual en cualquier campo de juego, no especulan, saben ganar en el juego aéreo tanto ofensiva como defensivamente. Entre los cuatro equipos no hay diferencias de uno hacia el otro. Por eso creo que las series están abiertas”.

El ‘Negro’ Ávalos, quien actualmente trabaja en el Club Camioneros, brindó los argumentos que tienen tanto el ‘Matador’ como el ‘Pirata’ para dar vuelta los cotejos de esta semana. “Belgrano le perdió el respeto al equipo brasileño y regresa pensando que jugó mejor, mientras que Talleres lo mejor que tiene es el respeto que se ha ganado en la anterior temporada”, explicó, al tiempo que agregó que los Albiazules “deberán mejorar mucho en las transiciones defensivas, porque regresa lento y desordenado y River ahí es muy fuerte. Talleres deberá apostar a pelotas detenidas porque River defiende mal”.

Confianza. “Hay que darlo vuelta. Seguramente el estadio Kempes va a explotar, con la ayuda de la gente vamos a dar vuelta la serie”, declaró horas después del cotejo en Curitiba el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime. Mientras que, por su parte, el técnico de Talleres, Walter Ribonetto, expresó: “El es-

fuerzo que hicieron los jugadores nos deja tranquilos y orgullosos de este grupo. La serie está abierta, más allá del resultado”.

Belgrano y Talleres tienen en el horizonte partidos importantes de cara a su historia, ya que de pasar esta llave ingresarán a una situación inédita para la provincia. En el camino, Atlético Paranaense y River son los duros escollos a superar.

INJUSTICIA. Belgrano recibe el jueves, a las 19, al Athletico Paranaense por la Sudamericana. En la ida resultó perjudicado por el VAR.