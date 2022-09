Tras años de ‘supuesta paz’, vuelven las internas en las barras de Talleres y Belgrano

Las tribunas son (o al menos lo deberían ser) una fiesta y mucho más cuando los equipos atraviesan un gran momento deportivo. Pero detrás de todo ese color que tanto folclore y pasión provoca, hay un submundo de enfrentamientos por liderazgos, negocios y poder. Aparentemente, tanto en Talleres como en Belgrano había una supuesta ‘paz’ y de hecho los problemas internos públicos se habían trasladado a Alta Córdoba, con las barras de Instituto.

Sin embargo, en los últimos meses resurgieron viejos resquemores en el núcleo duro de las hinchadas de los clubes más populares

de Córdoba, que hacen estar alertas a todos en el mundo del fútbol cordobés. Dirigentes y responsables de seguridad del Estado ya están avisados y gestionando para que la situación no escale y pase a mayores.

Escalada de violencia. Cuando el miércoles Talleres jugó en Copa Argentina ante Newell’s, llegó la versión a la redacción de PERFIL CÓRDOBA de que podría haber un enfrentamiento entre barras albiazules. Hasta el momento no se informó que tales hechos hayan sucedido.

Previamente, el lunes por la noche hubo un episodio de violencia que es investigado por la Policía y que tiene al Walter ‘Toro’ Aguilera, uno de los referentes de la barra ‘La Fiel’, como protagonista: fue herido de dos balazos en una pierna por parte de un grupo

de individuos que se movilizaba en un auto. Lo llamativo es que este acontecimiento se produjo a las pocas semanas de que un grupo de personas balearan –desde una moto– la vivienda del exlíder de ‘La Fiel’, Darío Cáceres, quien actualmente está preso.

¿Ambas situaciones tienen que ver con la disputa de poder en las tribunas de Talleres? Eso es lo que se investiga. Nadie lo confirma, pero el temor el miércoles en tierras puntanas estaba instalado. No obstante, por otro lado, fuentes consultadas por este medio afirman que lo del ‘Toro’ Aguilera podría estar relacionado con temas ligados al gremio del Surrbac: Aguilera fue custodio de Mauricio Saillén.

Cabe recordar que Aguilera había sido filmado en noviembre del 2020 mientras era golpeado en el Establecimiento Penitenciario Número 9 de Bouwer por diferencias en el manejo de la barra. En ese momento, Carlos Pacheco, ex ‘capo’ de la barra de Talleres

y condenado a siete años de prisión en 2017, escribió en Facebook: “Qué pasó con el jefe. Está llorando o me parece. ¿Alguien me podría decir si es verdad? No sabía que los toros lloran. Esto no es coca, papi. ¿Y qué pasó con el jefe de La Fiel?”.

De fondo aparece otro nombre (desde Argüello) a quien sindican como quien estaría ganando un lugar preponderante en la tribuna.

ASCENSO. Aguilera escaló posiciones en ‘La Fiel’ a medida que Pacheco y Cáceres sumaron problemas judiciales.

¿Traición? En la barra de Belgrano hubo un cambio de conducción a fines del año pasado. Después de cuatro décadas en las que el ‘Loco Tito’ formó parte de la barra de los ‘Piratas’, con más de 20 años en la conducción, dio un paso al costado. Cuentan en Alberdi que Roberto Ponce tenía pensado otra despedida, pero aceleraron su salida. Hubo audios que se viralizaron, una balacera al frente a su casa y otras cuestiones. A él no le gustó esa salida. Ante Quilmes, a fines del torneo pasado, le hicieron la despedida y asumió la nueva conducción, con Lucas Pavón y Pedro ‘Gitano’ Minuet, quienes le quieren imprimir otro perfil a la barra.

Desde entonces a ‘Tito’ se lo ve en una de las plateas del Gigante, donde es toda una ‘celebridad’. La gente lo saluda y hasta le pide fotos. Pero en San Luis, cuando Belgrano jugó por Copa Argentina frente a Godoy Cruz, hubo un suceso que alteró nuevamente las aguas. La policía puntana no dejó pasar a parte de la comitiva donde viajaba el exlíder de ‘La Primera Barra’. Ellos entienden que hubo una entrega de la actual conducción de la barra, que habló con la Policía para que no los dejaran pasar. Así, apareció la semana pasada una amenaza: “Acá estamos put..., tira piedras. ¡Ya van a ver traidores!”.

El video se viralizó y alertó a las fuerzas de seguridad. Por ende, rápidamente se reunió la Policía con la dirigencia de Belgrano y

miembros de las facciones. La advertencia fue que si seguía esta escalada al Celeste le mudaban la localía al Kempes. Entonces, el ‘Loco Tito’ lanzó un comunicado donde aseguraba que para que a Belgrano no lo saquen del Gigante, él no iba a asistir a la cancha ante Tristán Suárez. Por ahora, hay una tensa calma. Pero las acusaciones cruzadas siguen y la posibilidad de que surja violencia mantiene en vilo a Alberdi.