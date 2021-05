Tripulantes, polizones y desembarcados

La irrupción de futbolistas juveniles es siempre una buena noticia. Más allá de que los clubes puedan utilizarla para maquillar otra realidad. Después del olvidable empate sin goles ante Nueva Chicago del fin de semana pasado, Belgrano destacó en sus redes sociales los debuts de cuatro jugadores de su semillero. “¡Vamos los pibes!”, se leyó en la cuenta de Twitter de la institución de barrio Alberdi.

Juan Strumia (21), Ignacio Tapia (16), Facundo Lencioni (20) y Agustín Galli (16) tuvieron su bautismo en la 7ª fecha de la Primera Nacional. Ezequiel González, Bruno Zapelli, Ulises Sánchez y Agustín Colazo fueron los otros chicos que le hicieron frente al Torito en el Estadio Julio César Villagra. En el banco de suplentes quedaron más promesas celestes: Santiago Razzetto, Santiago Morales, Augusto Nóbile y Santiago Longo.

El entrenador Alejandro Orfila tuvo que hacer malabares entre lesiones, suspensiones, contagios y contactos estrechos. También con sus propias cavilaciones. El hombre al que algunos llaman “el Guardiola del ascenso” no le encuentra la vuelta a un equipo que arrancó el torneo con tres triunfos consecutivos, que hoy suma cuatro partidos sin ganar y que, más allá de los resultados, nunca mostró un nivel convincente en el campo de juego.

En siete presentaciones, el DT de Belgrano jamás repitió la misma alineación. Echó mano a 33 futbolistas, lo que equivale a tres formaciones completas. El defensor Diego Novaretti y los delanteros Juan Ruiz Gómez y Pablo Vegetti (el único que completó los 630 minutos) son los tres jugadores que arrancaron como titulares en todos los compromisos.

Un equipo nuevo

Una vez consumada su victoria en las urnas, el pasado 6 de febrero, el flamante presidente Luis Fabián Artime anunció con bombos y platillos que Orfila era el elegido para conducir al bergantín hacia un destino deseado y declamado: el regreso a Primera. La tripulación se completó con el director deportivo Mauro Iván Óbolo y con un pasajero que nadie tenía registrado: el influyente empresario Christian Bragarnik, cercano a Orfila, a Óbolo y a varios de los jugadores que se sumaron con la chapa de refuerzo.

Los que llegaron de afuera son 11 futbolistas, un equipo entero. Según el informe del mercado de pases que publicó la directiva del club, Belgrano adquirió la totalidad de los derechos económicos de las fichas de Mariano Miño ($15 millones) y Nahuel Tecilla (US$ 100 mil), y hubo siete incorporaciones a préstamo con opciones de compra fijadas para fin de año. En el ítem cesiones temporarias figura que la “B” pagó $4,5 millones a Atlético de Rafaela por Sebastián Romero, $2,8 millones a Ferro Carril Oeste por Asprea y US$ 15 mil a Estudiantes de Caseros por Ruiz Gómez. El desembolso en refuerzos, hasta el momento, alcanza $ 41 millones.

350. LOS MILLONES DE PESOS QUE COTIZAN LOS 11 REFUERZOS DE BELGRANO

Si decide activar la cláusula de compra por los siete préstamos –Axel Ochoa (50%), Daniel Sappa (50%), Tomás Asprea (50%), Ruiz Gómez (50%), Rodrigo González (60%), Leonel Álvarez (100%) y Romero (70%)- Belgrano debería abonar un total de US$ 1.940.000. Casi la mitad de ese importe (U$S 800 mil) correspondería al arquero Sappa, el único de los nuevos que aún no sumó minutos en cancha. La cifra global equivale a alrededor de $310 millones.

Novaretti y Adolfo Lima se incorporaron al Pirata sin cargo y sin opción. El defensor de 35 años firmó contrato por dos años y el mediocampista uruguayo formalizó su vínculo hasta el 31 de diciembre próximo.

Siestas celestes En la continuidad de la 8ª fecha de la Primera Nacional, Belgrano visita hoy a Almirante Brown de San Justo. El partido corresponde a la Zona A y se juega a las 14.10. Por el mismo grupo, Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán en Villa Crespo mañana a las 15.05.

Fueron los pibes

La depuración del plantel profesional dispuesta por Artime y el combo de empresarios, políticos y funcionarios que acompaña su gestión, dejó fuera del barco a 20 futbolistas, incluidos varias promesas del semillero.

En libertad de contratación quedaron Franco Pardo, Wilson Altamirano y Azarías Molina. Otros cinco juveniles fueron prestados sin cargo y sin opción: Juan Salas, Joaquín Rikemberg, Tobías Ostchega, Martín Garnerone (actual goleador de Racing de Nueva Italia) y Joaquín Livera.

LA “A”, EL OBJETIVO. Un pronto regreso de Belgrano a Primera prometieron Óbolo (director deportivo), Artime (presidente) y Orfila (DT).

En los casos de las cesiones de Nicolás Meriano e Ivo Constantino, la “B” cobrará U$S310 mil si Rosario Central y San Martin de San Juan, respectivamente, adquieren la a mitad de sus pases en diciembre próximo.

Tres jugadores más de la cantera celeste, aunque ya consolidados en el plantel profesional, emigraron en el último receso. Se trata de Nahuel Luján (Universidad de Chile), Joaquín Novillo (Racing Club) y Leonardo Sequeira (Central Córdoba), por cuyas cesiones Belgrano embolsó US$ 450 mil y $3.750.000 y tiene la expectativa de cobrar US$ 1,1 millón más. Sumados todos los ingresos por transferencias de jugadores suman $300 millones. Casi el mismo monto de las contrataciones. Otro cero a cero.