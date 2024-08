Tropa PRO considera que Macri buscó sobreactuar obsecuencia con Milei tras el golpe a Caputo

La semana que pasó fue frenética en el ámbito de La Libertad Avanza y principalmente del PRO. El rechazo del bloque que amarillo para ampliación en 100 mil millones de pesos a los fondos reservados en primera instancia, y luego los idas y vueltas en torno la ley que recompone los haberes jubilatorios, dejaron al expresidente Mauricio Macri en el centro de la escena.

El apoyo al veto de Javier Milei, emitido a través de sus redes sociales, horas después de que el bloque PRO apoyara la iniciativa en el Senado descolocó a todos, y dejó en el aire la pregunta respecto a cuáles son las intenciones del expresidente.

Se sabe de su enemistad con Santiago Caputo, el polifuncional asesor e integrante del círculo de confianza más íntimo del presidente Milei lo cual explicaría su oposición en materia de fondos de inteligencia. Sin embargo, sus palabras en torno a las jubilaciones y la defensa a ultranza del déficit fiscal sorprendieron.

Consultados por este medio, dirigentes cordobeses que mantienen diálogo con Macri resaltaron que el expresidente en un primer momento le asestó un golpe en la mandíbula a Caputo y luego pecó de obsecuente con Milei. “Fue una semana en donde todos se midieron. Quitarle el DNU a Caputo es dejarlo inoperativo y luego intentó quedar bien con Milei dejando mal parado a los senadores”, expresaron.

Según pudo averiguar este medio, el viernes hubo un diálogo telefónico entre Macri, Santilli y Luis Juez, jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado, en donde hubo algunos reproches y también un intento de pedido de disculpas por parte del expresidente. “Nos dejaste como unos pavotes”, dicen que le dijo Juez a Macri, quien buscó explicar a qué se debió su tuit en el que cuestionaba el accionar de su propia tropa.

La culpa es de la UCR

Quien quedó de alguna manera bien posicionada ya que votó con el bloque libertario y en consonancia con lo que luego postularía Macri fue la senadora Carmen Álvarez Rivero quien en diálogo con PERFIL CORDOBA resaltó el trabajo que viene haciendo en materia previsional, y aseguró que las diferencias con su bloque “debe explicarla cada uno”.

“Lo que pasó es un error que viene de Diputados y es un error que lo cometen los diputados de UCR, hay que animarse a decirlo, nosotros sólo somos el eslabón final. Yo no quiero echar por la borda el esfuerzo que hemos conseguido durante todos estos meses. La UCR fue Lousteau, De Loredo, ellos hicieron esta jugada. El discurso de Macri siempre fue en contra del déficit, no gastar más de lo que tenemos y todo el mundo sabía que yo no iba a votar una ley como ésta”, indicó la senadora.

Álvarez Rivero también señaló que le sorprendió el voto de algunos de sus compañeros de bancada sobre los cuales esperaban que votaran distinto. “Me gusta actuar con responsabilidad, estudié a fondo esta ley, voto lo que he estudiado, no es que se me cruzó un viento y me hago cargo. Todo el mundo sabía mi posición, me parecía una mala solución, con esa plata quiero obras y quiero más empleo”, completó.